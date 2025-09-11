Suscribirse

Política

“Hay que proceder”: Gustavo Petro publicó mensaje sobre el futuro de un reconocido canal de televisión privado

El mandatario colombiano dio a conocer los pasos a seguir por su Gobierno.

Redacción Semana
11 de septiembre de 2025, 11:54 p. m.
Presidente Gustavo Petro
Presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia

Al término de una agenda regional que adelantó el presidente de la República, Gustavo Petro, este jueves 11 de septiembre en el departamento del Cauca, publicó un trino que estremeció las redes sociales.

En el mensaje, el jefe de Estado hace mención de un reconocido canal de televisión privado, y hablando de la suerte que tendría en su Gobierno.

Contexto: Gustavo Petro volvió hablar de la “reelección” y destapó cuál es su verdadero plan

“Llegó al final el contrato de Canal 1, hay que proceder a la licitación, es la ley”, publicó en el mensaje el jefe de Estado.

Pero ese mensaje de Petro generó una ola de reacciones en las redes sociales. Fue el caso del concejal de Bogotá, Daniel Briceño.

“Petro acaba de expropiar el Canal 1. De nada sirvió el show en la notaría”, señaló.

El representante a la Cámara del Centro Democrático, Andrés Forero, comentó: “Empezó la expropiación de los medios de comunicación por parte del Gobierno de Gustavo Petro”.

Hace varios días, el presidente Gustavo Petro ordenó al Ministerio TIC dar apertura a una licitación para la operación del Canal 1, directriz que había impartido en una pasada sesión de su consejo de ministros.

Sin embargo, Canal 1 opera en el país bajo una concesión vigente hasta 2037, lo que genera expectativa acerca de cómo se abriría una nueva licitación, poniendo en entredicho la estabilidad jurídica.

Presidente Gustavo Petro
Presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia

Sumado a ello, el jefe de Estado habló la existencia de la llamada “norma de los tercios”, que se aplica en América Latina, pero no tanto en Colombia, y señaló el camino a seguir en términos de publicidad: “Un tercio del presupuesto de comunicaciones va para la prensa tradicional, otro tercio para los medios alternativos y el restante tercio para las redes”. Y agregó: “No puede haber paz sin comunicación social. La violencia de hace años es porque no nos comunicamos. Y quienes comunican mucho —algunos— dicen mentiras. Y por eso nos estamos matando. Eso no puede ser”.

Pero, la situación que vive actualmente el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), no es normal, ya que esta semana, el mandatario colombiano aceptó la renuncia de Julián Molina, quien estaba al frente de esa cartera.

El presidente Gustavo Petro nombró a su nuevo ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Julián Molina.
Gustavo Petro y Julián Molina. | Foto: Presidencia/Superintendencia de Subsidio Familiar

Este jueves se conoció que el reemplazo de Molina en ese Ministerio será Gloria Patricia Perdomo Rangel, cuya hoja de vida fue publicada en la página oficial de aspirantes de la Casa de Nariño.

Perdomo Rangel, de acuerdo con su hoja de vida e información que ha publicado varios portales, se ha desempeñado en cargos “relacionados con la gerencia estratégica, el manejo de equipos, la estructuración, coordinación y seguimiento de procesos y proyectos de expansión de redes y servicios de telecomunicaciones, la elaboración de estrategias comerciales y la atención al cliente, direccionamiento y apoyo para dar respuesta a procesos de licitaciones en el sector privado y público, investigación de nuevos proyectos de telecomunicaciones y necesidades del sector, elaboración de modelo negocios”.

Contexto: “No le dé pena”: Gustavo Petro le lanzó fuerte mensaje a Alejandro Eder por no mencionarlo en un trino

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Trump asistirá a este evento conmemorativo en Nueva York por el aniversario del 11 de septiembre

2. Dimayor sancionó a figura de Atlético Nacional: es “culpable de conducta violenta”

3. “Colombia necesita, de cara al 2026, cero demagogia”: expresidente Iván Duque

4. Beéle se pronunció en sus redes sociales tras fuerte polémica con Isabella Ladera; dio importante noticia

5. “Hay que proceder”: Gustavo Petro publicó mensaje sobre el futuro de un reconocido canal de televisión privado

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo Petromedios de comunicaciónLicitación

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.