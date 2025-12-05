Suscribirse

Las propuestas que le hacen a Verónica Alcocer para que aspire a las elecciones de 2026

La esposa del presidente Gustavo Petro vive en Europa en medio de la cascada de escándalos que la rodean.

Redacción Semana
5 de diciembre de 2025, 12:01 p. m.
Verónica AlcOcer Primera dama
Verónica Alcocer, primera dama de Colombia. | Foto: PRESIDENCIA

Algunos sectores políticos de la izquierda y centro-izquierda promueven el nombre de Verónica Alcocer, esposa del presidente Gustavo Petro, para que aspire a cargos de elección popular en 2026.

El exjefe de despacho del primer mandatario, Alfredo Saade -que se alista para tomar las riendas de la embajada de Colombia en Brasil- anunció en su cuenta de X que Alcocer podría competir por la Presidencia.

“Es hora de que Verónica Alcocer sea candidata a la Presidencia en el Frente Amplio”, afirmó el controvertido pastor cristiano que protagonizó múltiples tensiones en su paso por el Gobierno Petro.

El precandidato presidencial y exembajador ante el Reino Unido, Roy Barreras, también sentó posición sobre la posibilidad de que la primera dama de Colombia salte a las contiendas electorales del próximo año.

El pronunciamiento de Barreras se dio en X, luego de que un seguidor le pidió que hiciera propuestas astutas, como invitar a Alcocer a participar en la lista del Frente Amplio al Senado: “Después de tanta calumnia, sería imparable en la lista”.

El aspirante a la Presidencia, cercano a Petro, reaccionó de esta manera: “¿Que opinarían de esta idea ¿Verónica Alcocer senadora, liderando la lista del Frente Amplio? ¿Le pregunto? Los leo".

Veronica Alcocer,
Verónica Alcocer, primera dama de Colombia. | Foto: Getty Images

La senadora Clara López ya le respondió a Roy Barreras: “Primero Uribe y ahora la señora del señor presidente, que no puede ser candidata. Cálmate colega. Que la coalición de Unitarios, Mais y la fuerza que lideras tiene votos suficientes para aportar una buena cantidad de senadores a la bancada del cambio”.

Verónica Alcocer está en el ojo de la opinión pública por los múltiples escándalos que ha protagonizado recientemente y los cuestionamientos que se le han hecho por la vida que lleva en Europa, donde está radicada después de la separación con Gustavo Petro.

Aunque por muchas semanas guardó silencio por los comentarios y las historias de la prensa, este jueves emitió unas palabras para desestimar los señalamientos e instar a la reflexión.

“Duele profundamente cuando la persecución y la calumnia intentan quebrar la verdad, la justicia y tu buen nombre. Duele cuando, aún conociendo los hechos, persisten los señalamientos”, afirmó Verónica Alcocer en su cuenta de X.

Ella agregó que, como sociedad, se necesita detenerse y reflexionar sobre lo que se está construyendo en las redes sociales: “El odio y la mentira no pueden convertirse en las fuerzas que guíen nuestra convivencia. Necesitamos reconstruirnos desde el respeto, la empatía y la verdad”.

