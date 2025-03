El presidente Gustavo Petro confirmó que tiene un plan alternativo al trámite por el Congreso de la República para su reforma a la salud. Según el mandatario, si la Comisión Séptima del Senado no le aprueba el texto, él buscará aplicar algunos de sus puntos vía decreto.

“Esto no es una amenaza. Nosotros tenemos que ir a aplicar la ley existente, no hay otro mecanismo, porque no voy a volver a presentar otro proyecto para que nos mamen gallo dos años más. Entonces hunden el proyecto de reforma a la salud y vemos en decretos hasta donde se puede salvar, lo demás se liquida de acuerdo a la ley”, afirmó el presidente.