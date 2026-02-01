Política

Magistrados del CNE radican ponencia a favor de Iván Cepeda: podría participar en la consulta de la izquierda

El documento tiene el visto bueno de tres magistrados cercanos al petrismo.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
2 de febrero de 2026, 1:51 a. m.
Iván Cepeda y CNE.
Iván Cepeda y CNE. Foto: AFP

En la noche de este domingo, 1 de febrero, fue radicada la ponencia de los tres magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) que fueron seleccionados para estudiar la participación de Iván Cepeda en la consulta presidencial de la izquierda.

La interpretación de los funcionarios es que sí podría entrar en la competición el 8 de marzo y medirse a Roy Barreras, Camilo Romero y Juan Fernando Cristo para escoger a un único aspirante a la Casa de Nariño, como lo quiere el presidente Gustavo Petro.

Armando Benedetti arremetió contra el CNE: “Se necesita un órgano autónomo electoral”

El archivo, que se esperaba estuviera listo este sábado para avanzar en su análisis durante el fin de semana y así poder decidir el lunes, tiene las firmas de los magistrados Álvaro Echeverry, Alba Lucía Velásquez y Fabiola Márquez, cercanos al petrismo.

Hay dudas jurídicas sobre la participación de Cepeda. Expertos en la materia creen que no podría ser incluido en el tarjetón de marzo, dado que ya tuvo protagonismo en la consulta del 26 de octubre, cuando derrotó a la exministra de Salud, Carolina Corcho, y al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero.

Política

Gustavo Petro, rumbo a Estados Unidos: esta es la comitiva que lo acompaña

Política

CNE, bajo la mira: piden excluir a magistrado del expediente de Iván Cepeda y la consulta de la izquierda

Política

Gustavo Petro se pronuncia tras la muerte de alias Gonzalito, segundo cabecilla del Clan del Golfo: “He ordenado recoger el cadáver”

Política

Tensión entre Gustavo Petro y Luis Carlos Reyes: confirma la denuncia contra el presidente en la Comisión de Acusación

Política

Gustavo Petro viaja a Estados Unidos y convoca marchas en Bogotá “mientras me reúno con Trump”

Política

Petro compara caso CNE-Cepeda con el origen del M-19: “Si masacradores vuelven al poder, llenarán a Colombia de sangre”

Política

Maurice Armitage le insiste a Sergio Fajardo y Claudia López que se midan en una consulta en marzo: “Hace falta una tercera opción”

Nación

Iván Cepeda convoca a manifestaciones para apoyar a Petro en su visita a EE. UU. y rechazar el “bloqueo” del CNE a su candidatura

Política

Armando Benedetti arremetió contra el CNE: “Se necesita un órgano autónomo electoral”

Confidenciales

Consejo Nacional Electoral aplazó para el sábado la decisión sobre participación de Iván Cepeda en la consulta del Frente por la Vida

Iván Cepeda CNE (Consejo Nacional Electoral)
Iván Cepeda y el CNE (Consejo Nacional Electoral). Foto: SEMANA

Esta ponencia será la base para la discusión que tendrá lugar este lunes, 1 de febrero, en el Consejo Nacional Electoral. Se contempla un debate en la sala plena y la decisión se hará en audiencia pública, según la información compartida por el equipo de comunicaciones del alto tribunal electoral.

La suerte, todavía, no está echada. Sin embargo, el Pacto Histórico ya citó a las calles a sus seguidores para rechazar un supuesto bloqueo por parte de los magistrados. La movilización se hará el próximo martes y coincidirá con la reunión que sostendrá Gustavo Petro con Donald Trump.

CNE, bajo la mira: piden excluir a magistrado del expediente de Iván Cepeda y la consulta de la izquierda

“Convocamos con Iván Cepeda a toda Colombia a llenar las plazas del país el martes 03 de febrero. Millones debemos rodear al presidente Gustavo Petro durante su visita a Estados Unidos. Millones en defensa del salario vital y nuestra participación en la consulta”, afirmó la senadora María José Pizarro.

El CNE no solo deberá tomar postura sobre Iván Cepeda, también podría considerar el futuro de Daniel Quintero, el exalcalde de Medellín, que insiste en participar en la consulta, aunque ya fue rechazado por la Registraduría. Él confía en que los magistrados reversarán la decisión y retornará a la competencia.

Más de Política

Iván Cepeda, CNE

Magistrados del CNE radican ponencia a favor de Iván Cepeda: podría participar en la consulta de la izquierda

AVION PRESIDENCIAL Gustavo Petro

Gustavo Petro, rumbo a Estados Unidos: esta es la comitiva que lo acompaña

El presidente Gustavo Petro tiene toda la atención puesta en la conformación del partido único de izquierda con miras a las elecciones de 2026.

CNE, bajo la mira: piden excluir a magistrado del expediente de Iván Cepeda y la consulta de la izquierda

Gustavo Petro y alias Gonzalito, segundo cabecilla del Clan del Golfo.

Gustavo Petro se pronuncia tras la muerte de alias Gonzalito, segundo cabecilla del Clan del Golfo: “He ordenado recoger el cadáver”

Un nuevo choque entre el exministro Luis Carlos Reyes y el presidente de la República, Gustavo Petro.

Tensión entre Gustavo Petro y Luis Carlos Reyes: confirma la denuncia contra el presidente en la Comisión de Acusación

Presidente Gustavo Petro, el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán

Gustavo Petro viaja a Estados Unidos y convoca marchas en Bogotá “mientras me reúno con Trump”

Los senadores Gustavo Petro e Iván Cepeda.

Petro compara caso CNE-Cepeda con el origen del M-19: “Si masacradores vuelven al poder, llenarán a Colombia de sangre”

MAURICE ARMITAGE Sergio Fajardo.

Maurice Armitage le insiste a Sergio Fajardo y Claudia López que se midan en una consulta en marzo: “Hace falta una tercera opción”

José Félix Lafaurie y María Fernanda Cabal.

José Félix Lafaurie dice que no ha “renunciado” al Centro Democrático “y menos aún María Fernanda”

Angélica Verbel, viceministra de Estrategia y Planeación.

El poder de la viceministra de Defensa, Angélica Verbel; hay incomodidad en el petrismo y la señalan de controlar entidades en Córdoba

Noticias Destacadas