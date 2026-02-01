Magistrados del CNE radican ponencia a favor de Iván Cepeda: podría participar en la consulta de la izquierda

En la noche de este domingo, 1 de febrero, fue radicada la ponencia de los tres magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) que fueron seleccionados para estudiar la participación de Iván Cepeda en la consulta presidencial de la izquierda.

La interpretación de los funcionarios es que sí podría entrar en la competición el 8 de marzo y medirse a Roy Barreras, Camilo Romero y Juan Fernando Cristo para escoger a un único aspirante a la Casa de Nariño, como lo quiere el presidente Gustavo Petro.

El archivo, que se esperaba estuviera listo este sábado para avanzar en su análisis durante el fin de semana y así poder decidir el lunes, tiene las firmas de los magistrados Álvaro Echeverry, Alba Lucía Velásquez y Fabiola Márquez, cercanos al petrismo.

Hay dudas jurídicas sobre la participación de Cepeda. Expertos en la materia creen que no podría ser incluido en el tarjetón de marzo, dado que ya tuvo protagonismo en la consulta del 26 de octubre, cuando derrotó a la exministra de Salud, Carolina Corcho, y al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero.

Esta ponencia será la base para la discusión que tendrá lugar este lunes, 1 de febrero, en el Consejo Nacional Electoral. Se contempla un debate en la sala plena y la decisión se hará en audiencia pública, según la información compartida por el equipo de comunicaciones del alto tribunal electoral.

La suerte, todavía, no está echada. Sin embargo, el Pacto Histórico ya citó a las calles a sus seguidores para rechazar un supuesto bloqueo por parte de los magistrados. La movilización se hará el próximo martes y coincidirá con la reunión que sostendrá Gustavo Petro con Donald Trump.

“Convocamos con Iván Cepeda a toda Colombia a llenar las plazas del país el martes 03 de febrero. Millones debemos rodear al presidente Gustavo Petro durante su visita a Estados Unidos. Millones en defensa del salario vital y nuestra participación en la consulta”, afirmó la senadora María José Pizarro.

El CNE no solo deberá tomar postura sobre Iván Cepeda, también podría considerar el futuro de Daniel Quintero, el exalcalde de Medellín, que insiste en participar en la consulta, aunque ya fue rechazado por la Registraduría. Él confía en que los magistrados reversarán la decisión y retornará a la competencia.