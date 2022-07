Paloma Valencia: “El Estado cometió errores, pero no puede ser equiparado a la guerrilla y los paramilitares”

Por medio de su cuenta en Twitter, la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, le salió este viernes al paso a una entrevista que dio Juan Camilo Aljuri, coordinador de Pedagogía de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, en Blu Radio.

En en medio citado anteriormente, Aljuri se refirió a la socialización del informe final de la Comisión de la Verdad en los colegios.

Por lo tanto, la senadora Valencia compartió un trino de esa entrevista, junto a un mensaje inicial en el que dijo: “No es una verdad histórica. Es la opinión de unos izquierdistas, que desconocen que el No ganó las elecciones del plebiscito. No adoctrinarán los niños”.

Y continuó diciendo la senadora en esa citada red social: “En su narrativa, la Comisión de la Verdad equipara al Estado con los paramilitares y la guerrilla. Me parecen monstruosos los paramilitares y la guerrilla. El Estado, con total legitimidad, entregó la vida de muchísimos hombres y mujeres, por el bienestar de todos (...). Claro que el Estado cometió errores, pero no puede ser equiparado a la guerrilla y los paramilitares. Grupos ilegales jamás contaron con la legitimidad del Estado y sus fuerzas”.

En otro trino, la congresista advirtió que reconocer “las atrocidades que cometió el Estado legítimo” no implicaba equipararlo con la guerrilla o los paramilitares.

“Reconocer las atrocidades que cometió el estado legítimo, defendiendo a los colombianos y buscando el bienestar de todos, no implica (ni requiere) equipararlo a guerrilla y paras”, dijo puntualmente.

“No acepto esa narrativa que equipara el Estado y sus fuerzas legítimas con los grupos terroristas e ilegales de las Farc y paramilitares. ¿Quién se suma? (...) Una narrativa mucho más constructiva (y verdadera) es: los para y la guerrilla fueron y son monstruosos. El Estado cometió errores y atrocidades, pero era legítimo y fundamentalmente estuvo en la defensa de los ciudadanos”, agregó.

A continuación, otros trinos de la senadora del uribismo, al respecto:

Paloma Valencia explica por qué, para ella, el ELN hoy es un grupo paramilitar

Aunque el presidente electo Gustavo Petro tendrá otras prioridades una vez arranque su gobierno, entre ellas la reforma tributaria, sin duda hay una propuesta que es bien ambiciosa y que ha generado polémica en algunos sectores políticos. Se trata de la “paz total”, la cual generaría beneficios a los integrantes de grupos armados ilegales como disidencias de las Farc, Clan del Golfo, ELN.

En Vicky en Semana, la senadora Paloma Valencia dijo el pasado martes 26 de julio lo siguiente: “Ya hoy no se puede hablar ―Colombia tiene un gobierno de izquierda― de que el ELN sea un movimiento político. Es más bien un movimiento paramilitar”.

Por lo tanto, la senadora resaltó en Vicky en Semana que el ELN no puede tener tratamiento político durante el gobierno de Gustavo Petro “porque ya la ideología dominante es la izquierda. Entonces ellos ya no están contra el régimen, sino a favor de este, y por lo tanto no pueden tener tratamiento político”.

Así mismo, manifestó que a ella le parecía muy raro que con todos los criminales se negocie. Destacó que en Colombia se han adelantado a lo largo de los años más de 32 procesos de paz, y el país “no vive en paz”.

“No entiendo por qué seguir, seguir y seguir aplicando la receta que fracasa y fracasa y todo el tiempo les aseguran a los colombianos que va a funcionar, y cuando no funciona se inventan alguna excusa para decir que no funciona. No, no funciona, porque usted está rompiendo los incentivos sociales; usted está diciendo a la criminalidad que ser suficientemente fuerte, cruel, asesina, con eso va a tener una posibilidad de beneficios”, señaló.