Petrismo insiste en metro subterráneo para Bogotá: Gustavo Bolívar publica video de Petro en Nueva York anunciándolo

En medio de la polémica por la amenaza del Gobierno nacional a los proyectos del distrito si no se acoge esta propuesta para la primera línea, el excongresista publicó las imágenes del mandatario hablando del tema.

La polémica por el metro de Bogotá no para. Este domingo en la noche, el excongresista petrista Gustavo Bolívar publicó un video de hace algunos años del ahora presidente Gustavo Petro en el metro de Nueva York anunciando que si es elegido mandatario, este servicio de transporte será subterráneo.

En las imágenes se ve a Petro en una de las estaciones de la ciudad estadounidense en compañía de Bolívar y disponiéndose para abordar este sistema de transporte. “Si ganamos la Presidencia lo primero que hacemos es operar en todas las instituciones del Gobierno nacional, la FDL, el Ministerio de Hacienda, Planeación Nacional para que la obra que se haga en Bogotá sea el metro subterráneo”, dice Petro en el video publicado por el excongresista petrista.

En las últimas semanas la controversia por el sistema de transporte masivo para la capital del país ha aumentado, básicamente, por la insistencia de Petro en que la primera línea del metro -o una parte, al menos- sea subterránea. Según el contrato que dejó firmado el exalcalde Enrique Peñalosa, la primera parte de la obra sería elevada.

La alcaldesa mayor, Claudia López, ha manifestado que así no sea lo ideal, se debe avanzar en la construcción de esta primera línea del metro de manera elevada y la mostrado su disposición a que la segunda línea sea subterránea, como insiste Petro.

Pero la semana pasada, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, lanzó el ultimátum: “Es muy claro: si no se acepta, como se ha venido diciendo, que se hagan las modificaciones propuestas dentro del marco jurídico, pues el Gobierno también, en la medida en que financia el 70 por ciento de los otros proyectos, pues esos otros proyectos se van a tener que parar”, afirmó el funcionario.

“El contrato de la Linea1 del metro lo firma la Empresa Metro de @Bogota no la Presidencia. Saltarse otra vez a la Alcaldia no es respetuoso ni viable. La solicitud directa que hizo el Presidente al consorcio ML1 fue respondida: No es viable modificar el contrato para subterranizar”, fue la respuesta de la mandataria local.

En medio de esta polémica, Bolívar publicó el video de Petro en el metro de Nueva York insistiendo en las bondades de que este sistema de transporte sea subterráneo. “Me llama la atención, fundamentalmente, la estupidez, la incapacidad de la clase política tradicional colombiana”, dice Petro, y agrega que “teniendo el diseño, la financiación, estando todo listo para construir una obra como estas, en la modernidad del siglo XXI” no comprende por qué se impuso “una argumentación tan tonta como la de Peñalosa alrededor de destruir ese proyecto”.

En las imágenes, que fueron publicadas originalmente el 23 de marzo de 2018, Petro y Bolívar se suben al sistema de transporte masivo en Nueva York, mientras hablan de la historia del metro de la ciudad estadounidense, su estructura, su arquitectura y las energías con las que se mueve diariamente.

Petro desmintió que uno de los obstáculos para que la primera línea del metro de Bogotá no se haya contratado subterránea sino elevada haya sido las condiciones del subsuelo de la capital del país, que, según algunos expertos en este tipo de megaproyectos, no lo permitía.

“Mentira. Los estudios del suelo, la línea que se construía y el estilo de la tuneladora automática permitían una construcción rápida de la primera línea del metro subterráneo en Bogotá (...) y la clase política tradicional, ese espíritu de casta, de linaje, de atraso mental, de ignorancia, incluso, condujo al sacrificio del metro”, aseguró Petro en el video.

Por el momento la controversia sigue y la alcaldesa López, por su parte, ha seguido mostrando el avance de las obras para la construcción de la megaobra, pese a las amenazas del Gobierno nacional.