Petro lanza fuerte comentario tras renuncia de Laura Gallego, señorita Antioquia: “Hay que tener cerebro y cultivarlo mucho, al igual que el cuerpo”

El presidente no se guardó nada y dejó ver lo que opina de esta mujer.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

29 de octubre de 2025, 2:02 a. m.
Gustavo Petro y la señorita Antioquia, Laura Gallego Solís.
Gustavo Petro y la señorita Antioquia, Laura Gallego Solís. | Foto: Presidencia y foto tomada de la cuenta de Instagram de la señorita Antioquia, Laura Gallego Solís.

El presidente Gustavo Petro lanzó un fuerte comentario luego de que Laura Gallego renunciara este martes, 28 de octubre, al título de Señorita Antioquia 2025, tras la polémica por un comentario contra el jefe de Estado y Daniel Quintero, exalcalde de Medellín.

Era bella, pero por fuera solamente; hay que tener cerebro y cultivarlo mucho, al igual que el cuerpo”, dijo el mandatario de los colombianos en su cuenta personal de X.

Contexto: Concurso Nacional de Belleza se pronunció por polémico video de la Señorita Antioquia

Petro no se guardó nada y dejó ver lo que opina de esta mujer que pretendía representar a su departamento en el Concurso Nacional de Belleza 2025, en las próximas semanas.

“Por decir esto más francamente, un juez pidió retractarme. Pero es una verdad científica. La belleza no es solo del cuerpo, sino del alma, o del espíritu, o de la inteligencia del cerebro, que es pura energía, y debe ser limpia”, puntualizó el presidente.

La polémica contra la reina de belleza surgió luego de que a través de un video hiciera un fuerte planteamiento contra Petro y Quintero: “En el desierto, tenés una pistola con una bala, te sueltan a correr a Petro y a Daniel Quintero, ¿a quién le das la bala?”, le preguntó al empresario paisa Santiago Botero, quien respondió que al exalcalde, mientras que Gallego le replica y le dice: “Y a Petro, al menos un cachazo”.

Laura Gallego, en medio de una fuerte polémica por un video en redes sociales.
Laura Gallego, en medio de una fuerte polémica por un video en redes sociales. | Foto: Instagram @lauragallegosolis - Montaje SEMANA

El exalcalde de Medellín también se pronunció en su cuenta de X tras la renuncia de Gallego: “Renunció Laura Gallego. Hubiera preferido una reflexión sobre lo que pasó y que siguiera adelante. No lo hizo. ¿Qué pedir al candidato Santiago Botero que dijo que me dispararía a mí? ¿Qué tal una reflexión de su parte?”, escribió Quintero.

Gallego tomó la decisión de renunciar a su título como señorita Antioquia y dio las razones a través de un comunicado publicado en su cuenta personal de Instagram.

“En los últimos días, mi nombre se ha convertido en un tema de debate nacional. Se han señalado mis posturas políticas como si pensar, opinar y defender principios fuera incompatible con ser reina. Incluso se han emitido ataques públicos provenientes de figuras como Daniel Quintero y Gustavo Petro, a quienes he cuestionado abiertamente desde la ciudadanía por sus actuaciones y discursos que considero dañinos para Colombia”, dice parte del comunicado.

