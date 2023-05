SEMANA destapa reveladores chats de funcionarios del Ministerio de Agricultura que demostrarían un plan contra Cecilia López

Aunque no ha querido referirse públicamente al tema, la exministra de Agricultura Cecilia López, una de las mujeres de mayor experiencia en el servicio público en el país, está preocupada. Tras su sorpresiva salida del gabinete del presidente Gustavo Petro ha venido sintiendo una actitud hostil en su contra por parte de algunos integrantes del equipo de trabajo de la nueva ministra, Jhenifer Mojica.

La exministra se reunió esta semana con un líder del Pacto Histórico, quien le recomendó que saliera del país por razones de seguridad. “Me dijeron que mi seguridad está en riesgo grave. A tal punto que me recomiendan que debo irme del país”, detalló la exfuncionaria.

López teme que, desde el propio Ministerio de Agricultura, se estén fraguando acciones en su contra. “En los últimos dos días he recibido dos advertencias de que me vaya del país. No logro entender por qué”, añadió.

Exministra de Agricultura, Cecilia López. - Foto: Presidencia

Lo que ha ocurrido en los últimos días ha disparado las alarmas. El 13 de mayo, cuando López regresó de Estados Unidos, su esquema de seguridad no estaba en el Aeropuerto El Dorado. Aunque la exministra pidió explicaciones a la Unidad Nacional de Protección (UNP), dicha entidad respondió: “El Ministerio de Agricultura no entregó los vehículos del esquema. La UNP no supo de esa contingencia. Hoy, conversando con el Ministerio y la exfuncionaria, se resolverá el impasse”.

Los escoltas pertenecen a la Policía, pero las camionetas blindadas son del Ministerio de Agricultura. ¿Por qué no se autorizó la salida de los vehículos? ¿Hubo desconocimiento o una clara intención de incomodar y poner en riesgo a Cecilia López? Las respuestas son inciertas. Hasta ahora, la ministra Jhenifer Mojica no ha hablado del tema.

Ante lo ocurrido, la UNP recordó que, en el caso de los exministros, y de acuerdo con las normas, los esquemas se mantienen por unos 90 días. “En ningún caso quedan sin protección”, dijo la entidad. El Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem), del Ministerio del Interior, evaluará de nuevo el riesgo de seguridad de López.

Estos son los chats de ‘Compromiso Agro’ en contra de Cecilia López.

Chat contra López

Algunas personas que forman parte del Pacto Histórico, y que están llegando a ocupar cargos directivos en el Ministerio de Agricultura, se han despachado en contra de la exministra López en un grupo de WhatsApp llamado ‘Compromiso Agro’. El chat nació en el empalme del Gobierno de Iván Duque con el de Gustavo Petro en el sector agricultura, un proceso que lideró la hoy ministra Jhenifer Mojica.

Como Petro prefirió a López por su experiencia, el grupo se convirtió en un espacio de ataques contra la exministra. Ella sabía lo que algunos de los integrantes del grupo, en su mayoría radicales de izquierda, escribían en su contra, y se lo comunicó con preocupación al presidente Petro, pero no encontró eco.

Una de las conversaciones en contra de López se dio cuando la Agencia Nacional de Tierras desalojó el predio del hotel Gente de Mar en Cartagena. Según la entidad, se trataba de una construcción ilegal y su dueño fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por despojo a los antiguos ocupantes.

La recuperación del predio generó controversia porque el operativo contó con la presencia de miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía y se reportaron varios heridos.

Cecilia López, exministra de Agricultura.

La entonces ministra López grabó un video y dijo: “Le he pedido explicaciones a la Agencia Nacional de Tierras por la forma como se ha recuperado un baldío en Islas del Rosario”. Ella señaló que la recuperación de estos terrenos es fundamental. Sin embargo, “la forma como se haga debe incluir el gran respeto por los derechos humanos de las personas perjudicadas en este proceso, eso les dará legitimidad a estas acciones”.

El video causó una tormenta en el chat petrista. René, uno de los integrantes, compartió el trino con el video de la ministra y preguntó: “¿Qué necesidad había de hacer pública esta diferencia?”.

Y agregó: “Lo peor de esa señora (Cecilia López) es que explícitamente dice que las personas que tramitaron todo son personas que violan los derechos humanos. Muy mal, nefasta”, dijo. Además, les pidió a los integrantes del grupo que la contacten y le digan: “Que no abuse de la confianza que le dio el presidente Gustavo Petro porque ella es la menos indicada para venir a recostarse en nuestra historia”.

En la conversación en ese grupo interviene muy molesta la hoy ministra Jhenifer Mojica, quien dejó planteadas sus profundas diferencias con López. “Fue un desacierto descalificar el trabajo de la Agencia Nacional de Tierras. Fueron demasiadas las maniobras dilatorias y corrupción ejercidas por esa empresa para seguir quedándose con esos bienes de la nación. Actuar correctamente y corregir situaciones ilegales cuesta y solo el valor, carácter y tenacidad de funcionarios como Luis Higuera, entre otros, permiten ver la luz”, dijo.

Mientras López le pidió cuentas a la ANT por el procedimiento en el Hotel Gente de Mar, Mojica felicitó a la entidad. “Ese es el camino. Una reforma agraria implica corregir injusticias, cambiar el statu quo establecido con ilegalidad y despojo. Por ello, el Estado no debe ni puede renunciar a perseguir y recuperar sus baldíos, a restituir tierras y territorios a comunidades afectadas. ¡Bravo!”.

René –cuyo apellido no se estableció– agregó en el chat: “Si (Cecilia López) tiene pruebas de que Gerardo Vega, Bayron Valdivieso y todas las personas que participaron en la recuperación de ese baldío violan los derechos humanos, debería ir a la Fiscalía y denunciar en vez de andar huevoneando por Twitter porque para eso no le pagan”.

César Moreno, otro de los integrantes del grupo de WhatsApp, preguntó: “¿Será que no tiene el número de celular del director de la Agencia Nacional de Tierras? O que le invite un tinto para que le explique qué y cómo se están adelantando estas acciones (...)?”.

A medida que avanza la conversación, el lenguaje se intensifica. René volvió a escribir y lanzó una fuerte advertencia: “Ahí sí como dicen: tocan a los compañeros de la ANT y nos tocan a todos. Sacan a cualquiera de las personas que está haciendo bien su trabajo en la entidad y promovemos algo para sacar a esa vieja inútil y cizañera”.

Exministra de Agricultura, Cecilia López - Foto: Ministerio de Agricultura

René concluyó: “Adelante, doctor Byron, ustedes están haciendo lo éticamente correcto y están marcando un hito en la historia de Colombia. La tenencia de la tierra es la génesis del conflicto, de ahí nacieron las Farc y de ahí más fraude nacimos nosotros. La ministra está equivocada, desde mi cercanía con Gustavo Petro, que data de 1987, creo necesario blindar su accionar. Sigan devolviendo tierras, sigan construyendo dignidades”.

¿A qué se refería René cuando hablaba de blindar el accionar de Petro? La respuesta no se conoció en el chat, pero sí quedó al descubierto la incomodidad que generaba López para un sector radical de la izquierda, cercana al propio mandatario. “Es muy complicado dejar la reforma rural a estos personajes. Parece más un acuerdo con los gremios. El equipo de trabajo de la ministra de Agricultura, ¡ojo!”, escribió Luis Higuera, quien será el nuevo presidente de la Agencia Nacional de Desarrollo Rural, en reemplazo de Diego Bautista. Su hoja de vida ya fue publicada en la página web de la Presidencia.

Byron Valdivieso –uno de los creadores del artículo de la expropiación exprés del Plan Nacional de Desarrollo– es uno de los que escribe en el chat. Él pasó de la ANT a la Secretaría General del Ministerio de Agricultura. Su nombramiento no se ha producido, pero está casi listo.

Es decir, gran parte de los contradictores de Cecilia López, según los chats, formarán parte de la nueva era del Ministerio de Agricultura. Lo único que pide la exministra es que cese la hostilidad en su contra y que dejen de perseguir a quienes trabajaron con ella.