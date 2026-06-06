En las cuentas políticas, remontar una elección es más retador que mantener el resultado de una primera vuelta, y ese es el objetivo que tienen ahora el Pacto Histórico y la Alianza por la Vida para llevar a Iván Cepeda a la presidencia. En la primera jornada electoral, su contrincante, Abelardo de la Espriella, lo superó por más de 662.000 votos, que le significaron una diferencia de casi el 3 por ciento de la votación total.

Iván Cepeda acusó a Abelardo de la Espriella de utilizar la IA para crear “mensajes falsos” en su contra: “Toda clase de insultos”

El triunfo de De la Espriella cambió los planes del sector afín al presidente Gustavo Petro. Lejos de ganar en primera, como rezaba el discurso que repitieron durante semanas, a ellos les ganaron en primera y les mostraron que se les podría imponer en las urnas, pese a tener el poder del Estado a su favor.

Pero el problema para el petrismo no fue solo el resultado del 31 de mayo, sino también los pasos en falso que se dieron posteriormente, como la negativa de Cepeda a reconocer el resultado de los comicios momentos después de que Petro desconociera la información arrojada por el preconteo y hasta la afirmación del mandatario de que se pondría al frente de la campaña.

Algunos son optimistas en micrófonos y se muestran convencidos de que tienen lo que se necesita para revertir el resultado. Sin embargo, en los análisis más profundos aceptan que el camino a transitar es difícil, sobre todo cuando las adhesiones del centro que tanto necesitan aún no llegan.

Sectores del progresismo creen que Iván Cepeda debe abrir la campaña para tratar de acercar diferentes sectores políticos. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

En la izquierda han tomado medidas desde todos los frentes. El lunes se llevó a cabo una reunión entre los excandidatos Clara López, Juan Fernando Cristo, Luis Gilberto Murillo y el senador Ariel Ávila, en la que le pidieron a Cepeda bajar el tono en las dudas que sembraron en torno a los comicios porque ya las instancias internacionales estaban reconociendo la transparencia del proceso electoral. Cepeda aceptó el mensaje.

También hubo una reorganización. En Bogotá, un territorio que consideran determinante para revertir el resultado, le dieron a la representante María Fernanda Carrascal, quien ahora usa la camiseta de la selección Colombia a diario, la tarea de mover al electorado. Ella fue quien invitó a un café a Juan Daniel Oviedo, excandidato a la vicepresidencia que tiene la certeza de que no firmará cheques en blanco a cambio de su caudal electoral. Lo que necesita Carrascal es consolidar los votos de los estratos 1, 2 y 3 para que la capital siga siendo un bastión para el progresismo.

Abelardo de la Espriella puso tatequieto a los partidos tradicionales: “Es mi deber ejercer un liderazgo claro”

¿Nuevo centro?

El cambio en el panorama político está haciendo que cedan en puntos que antes no habían sido posibles, como la decisión de desistir de la asamblea nacional constituyente. Está claro que Cepeda no ondeó las banderas del cambio de la Constitución como sí lo hizo Petro, pero uno de los gestos para mostrar su apertura al diálogo fue sacar del discurso de campaña la ecuación de la Constitución. Esa medida todavía necesita pasos concretos que no se han dado ante la Registraduría y el Congreso, pues el proyecto sigue en los folios del Estado.

La estrategia de la campaña está enfocada en recuperar el terreno perdido en Bogotá y consolidarse en el Caribe y el Pacífico para agregar los votos que no sumaron porque creen que les faltaron medidas. La orden que recibieron todos los congresistas en ejercicio y electos es moverse a sus territorios a fin de buscar a los votantes que se quedaron en sus casas el 31 de mayo.

Ahí hacen un mea culpa en la logística electoral. Creen que no todas las personas que los apoyan en las regiones apartadas pudieron acercarse a las urnas. En La Guajira, donde consideran que cuentan con miles de votos que no llegaron, solo participó el 37 por ciento de los ciudadanos habilitados para sufragar. Un caso similar ocurrió en Buenaventura.

Presidente Gustavo Petro en las elecciones de primera vuelta. Foto: PRESIDENCIA

“Hemos hecho lo necesario, pero no hemos mostrado hacia afuera lo que hemos hecho: los cambios en la campaña, reorganizar los equipos y la estrategia territorial”, expresó uno de los encargados de la campaña nacional. Uno de los elementos que ajustarían para el 21 de junio sería la búsqueda de herramientas a fin de facilitar el desplazamiento de sus seguidores a los puestos de votación.

Les han enviado mensajes a Claudia López y a Sergio Fajardo, pero, así como Oviedo, ellos también se niegan a firmar cheques en blanco. Fajardo tiene un decálogo para su millón de votos y desde la Alianza por la Vida creen que su exfórmula vicepresidencial, Edna Bonilla, puede servir de puente para convencer al matemático porque fue cercana a Cristo.

Enfática respuesta de la defensa de Abelardo de la Espriella al juez que le prohibió utilizar camiseta de la Selección Colombia

El todo vale

Las medidas desesperadas llevaron a una reunión de Petro con Roy Barreras, quien se había convertido en un paria para los progresistas por no bajarse del barco de la consulta presidencial del 8 de marzo, en la que se midió con Daniel Quintero, actual superintendente de Salud. La interlocución con Barreras comenzó desde que se conocieron los resultados y ahora el exembajador le dice a Cepeda que debe “sacudir” el tablero electoral.

En el Gobierno hay cambios silenciosos. Juan Felipe Harman saldrá de la Agencia Nacional de Tierras faltando 18 días para la elección presidencial con la misión de acompañar a Cepeda en su campaña, una jugada política que quiere mover a campesinos y comunidades afros e indígenas. Harman pasó casi dos años prometiendo y entregando tierras, y ahora hará campaña en los mismos territorios que visitó como funcionario público.

Tras la derrota en primera vuelta, la izquierda cambia de libreto y frena la constituyente; sin embargo, jurídicamente todavía no está muerta la idea

La necesidad de conseguir votos llevó a sus militantes a hablar de la necesidad de sembrar “terror” sobre la candidatura de De la Espriella. Así se le escuchó a Emily Sofia Téllez, líder estudiantil de Santander, quien en medio de una reunión política invitó a afectar al abogado sembrando miedo sobre las implicaciones de sus políticas ambientales para los ecosistemas de páramo. Ella se rectificó diciendo que sus declaraciones fueron sacadas de contexto, pero ese caso recordó cómo, en 2022, Isabel Zuleta habló de “quemar” a los candidatos Sergio Fajardo y Federico Gutiérrez, o la declaración de “correr la línea ética” de Sebastián Guanumen. Otro golpe bajo para la campaña de Cepeda.

Iván Cepeda, candidato presidencial. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

La estrategia del miedo también habla de sembrar temor sobre los riesgos para la democracia y aprovechar el material que sus seguidores circulan en redes sociales sobre cómo es la Argentina de Javier Milei. Quieren aprovechar el guayabo del centro y convencer a Cepeda de cambiar sus anuncios de campaña por más acción en la que sea él mismo quien explique sus propuestas. Ahora están convencidos de que necesitan corregir la estrategia digital y llevar a Cepeda ante los medios, cuando semanas atrás se negó a dar entrevistas.

El Pacto Histórico veía venir el crecimiento de De la Espriella en las urnas, mas no calculó qué tan contundente sería su golpe en la votación. Ese fue el motivo por el que el presidente Petro organizó eventos públicos la semana previa a la primera vuelta. Todos se llevaron a cabo en zonas del Caribe donde está su potencial electorado. Además, invitaron a los medios de comunicación que durante meses no tuvieron cupo en los aviones de la Presidencia para las correrías del jefe de Estado.

En una de esas giras, un alto funcionario del Gobierno reconoció que les preocupaba la acogida orgánica que estaba alcanzando De la Espriella. El resultado de las elecciones les mostró que sus temores de haber desestimado al contendor resultaron ciertos.