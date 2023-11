“Usted lo que quiere es mantener la dictadura de su amigo Maduro a costa del bolsillo de los colombianos”: David Luna a Gustavo Petro

El congresista de Cambio Radical recordó que de tiempo atrás el mandatario se ha mostrado en contra del uso de hidrocarburos porque afectarían el medioambiente. “Señor presidente Gustavo Petro, usted como siempre haciendo maromas discursivas para justificar lo injustificable. Lo dijo usted en campaña, lo dijo su exministra de Minas, Irene Vélez, y lo dijo su presidente de Ecopetrol: no se firmarán nuevos contratos de exploración en Colombia para ‘cuidar el planeta’. ¿Entonces no hay una contradicción absoluta al invertir en Venezuela? Vea, pues, allá el petróleo mágicamente no contamina, pero acá sí”, criticó el senador.