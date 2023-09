¿Cuál grupo sanguíneo es más difícil de encontrar en Colombia?

El tipo de sangre que tiene una persona depende de si hay o no ciertas proteínas en sus glóbulos rojos. Estas proteínas se llaman antígenos y el tipo de sangre (o grupo sanguíneo) depende de qué tipos de sangre heredó de sus padres, de acuerdo con Medline Plus, plataforma de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.

Estas son las cinco cosas que no debe hacer antes de dormir

Contexto: Estas son las cinco cosas que no debe hacer antes de dormir

¿Qué grupo sanguíneo tiene mayor riesgo de sufrir un derrame cerebral?