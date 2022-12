Universidad de los Andes entregará más de mil pruebas gratis de VIH a estudiantes y profesores

De acuerdo con las cifras del Fondo Mundial de la Lucha Contra el Sida, en Colombia cerca de 40.000 personas son portadoras del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y no lo saben. La falta de diagnóstico es una problemática de salud mundial, no solo porque la salud de los portadores puede verse gravemente afectada si no reciben un tratamiento adecuado, sino también porque pueden contagiar a sus parejas sexuales sin saberlo.

Por ello, hay varias iniciativas privadas que buscan mejorar la vigilancia de este virus. De hecho, recientemente la Universidad de Los Andes dio a conocer que estará entregando autotest de VIH entre la comunidad educativa.

Son más de 1.000 pruebas diagnósticas que les permitirán a sus estudiantes y sus trabajadores descartar o diagnosticar oportunamente el contagio con ese virus.

“Esta iniciativa surgió luego de conocer el informe de la Organización Mundial de la Salud, que establece que 37 millones de personas en el mundo viven actualmente con el virus del VIH, pero en los dos últimos años habíamos estados volcados con el tema de la pandemia y de pronto esta epidemia olvidada del VIH, nos implicó un aumento de los casos en Colombia”, le dijo a RCN Radio la directora del centro médico de la Universidad de los Andes, Catherine Jaller.

Según indicó, se trata de un proyecto piloto y en total serán entregados unos 1.080 kits de diagnóstico que permitirán detectar si una persona es VIH positiva en tan solo 15 minutos.

“Para entregar estas pruebas primero realizamos una consulta pre y pos tes con un médico acompañado con una psicóloga clínica en caso de que resulte positiva y luego se le dará la ruta a la persona de que pueda tener acceso a los servicios de salud y tratamientos oportunos. El resultado es confidencial y privado”, agregó Jaller.

Casi 10 millones de personas sin tratamiento adecuado

La Organización Mundial de la Salud (OMS) compartió su alarma durante la semana pasada, pues alertó que cerca de 9,9 millones de personas no cuentan con un tratamiento adecuado pese a que son portadoras del VIH. De ellos, cerca de cuatro millones no saben que tienen VIH y otros 5,9 millones lo saben, pero no han podido acceder a los antirretrovirales que requieren para garantizar una mejor calidad de vida.

“La OMS se une con socios y comunidades mundiales para conmemorar el Día Mundial del Sida 2022 bajo el lema ‘’equidad”, un mensaje que destaca la necesidad de garantizar que los servicios esenciales para el VIH lleguen a quienes corren mayor riesgo y necesidad, en particular los niños que viven con el VIH, las poblaciones clave al VIH y sus parejas”, aseguró el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Una de las principales preocupaciones de la OMS y Unicef apunta a que los niños que son positivos para VIH tienen aún más problemas para acceder a los tratamientos que los adultos.

“Mientras que el 76 % de los adultos en general recibían tratamiento antirretroviral que les ayudaba a llevar una vida normal y saludable, solo el 52 % de los niños que vivían con el VIH accedían a este tratamiento en todo el mundo en 2021″, advirtió la OMS a través de un comunicado público.

El diagnóstico también es mucho más difícil para ciertas comunidades. De hecho, la OMS ha advertido que cerca de siete de cada diez personas que son VIH positivo pertenecen a poblaciones históricamente marginadas o criminizalizadas, como los trabajadores sexuales.

Pese a todo, la meta de la OMS para 2023 sigue siendo ambiciosa: el objetivo a nivel mundial es acabar con los casos de sida, la enfermedad producida por el VIH.