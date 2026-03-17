Antioquia se divide en nueve subregiones y una de ellas es el Oriente, que se caracteriza por sus climas variados, con una oferta paisajística muy atractiva y un nivel de desarrollo general alto.

A dos horas de Medellín, este es el pequeño pueblo que enamora en el norte de Antioquia con sus zócalos y fachadas coloridas

Información de la Gobernación del departamento indica que es la segunda subregión más poblada, después del Valle de Aburrá, y también le sigue en importancia económica.

Una de sus particularidades es que tiene una gran riqueza hídrica que la ha convertido en la mayor productora de energía de Colombia. Por sus territorios corren ríos caudalosos como El Nare, Rionegro, El Buey, Calderas y Samaná.

La Ceja es uno de los destinos para visitar cerca de Medellín. Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica)/API

En esta zona antioqueña hay 23 municipios y uno de ellos es La Ceja, al que se le conoce como ‘capital regional de las flores’, ‘el pueblo mejor trazado de Antioquia’, el ‘pueblito en flor’ y ‘El Vaticanito’. Su primer apelativo se relaciona con la importante cantidad de cultivos de flores que hay en el municipio. Su primer apelativo se relaciona con la relevante cantidad de cultivos de flores que hay en el municipio.

En lo relacionado con su gastronomía, es un aspecto que ha venido tomando fuerza y por ello los viajeros consiguen platos tradicionales y también comidas alternativas con sabores y experiencias diferentes.

El pueblo del occidente antioqueño, reconocido por su belleza natural y su larga historia, es ideal para el turismo de naturaleza

Un destino con encanto natural

La Ceja es un destino con diversos atractivos naturales que permiten la realización de diversas actividades al aire libre. Uno de ellos es el Salto del Buey, un paraíso natural ubicado entre los municipios de La Ceja y Abejorral, que destaca por su gran riqueza hidrográfica y una biodiversidad abundante.

El portal Turismo Antioquia Travel indica que dentro de la reserva se encuentra el ecoparque de Los Saltos, donde los viajeros tienen la posibilidad de practicar actividades como senderismo y canopy, así como descansar en hamacas o hacer picnic.

La Ceja es reconocido como El Vaticanito, por la abundancia de comunidades religiosas. Foto: Getty Images

También está el Cerro El Corcovado, un lugar especial para ver el Valle de San Nicolás en todo su esplendor. Para ir hasta allí, se sigue un trayecto de unos ocho kilómetros por un camino de herradura desde donde se observan los centros urbanos de La Ceja, El Retiro y Rionegro. Además, es posible encontrar un Cristo de cinco metros de altura en lo alto del camino.

Un atractivo natural más es el Cerro de Cristo Rey, ubicado en el corregimiento de San José, el cual se caracteriza por sus lindos paisajes y desde allí se divisan cultivos de crisantemos y hortensias, el Salto del Buey y los bosques nativos de los alrededores. Durante épocas de peregrinación, el cerro cuenta con un viacrucis hasta la estatua de Jesucristo que se divisa desde varios municipios.