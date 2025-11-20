Santander es considerado un destino ideal para los amantes de la naturaleza y la aventura, gracias a su geografía montañosa, que lo convierte en el lugar perfecto para quienes quieren desarrollar actividades como ecoturismo y deportes extremos.

El Cañón del Chicamocha es uno de sus principales atractivos turísticos, un espectáculo de la naturaleza donde los visitantes pueden disfrutar de lindas vistas, recorrer senderos, y practicar deportes extremos como el parapente.

Culturalmente, este departamento ofrece una rica tradición que se refleja en su arquitectura, sus festividades y su gastronomía, además de tener una gran riqueza histórica que se refleja en muchos de sus pueblos.

Lindos paisajes

En este territorio hay 87 municipios y uno de ellos es Macaravita, ubicado en la provincia de García Rovira. Se caracteriza porque está enclavado en las montañas santandereanas y les ofrece a los visitantes un paisaje digno de conocer y admirar, donde su tierra y clima producen las más exóticas flores y deliciosas frutas, indica información de la Alcaldía Municipal.

Macaravita es un destino en Santander con diferentes sitios de interés. | Foto: Facebook Alcaldía Municipal de Macaravita/API.

Se le conoce popularmente como el municipio con mejor vista hacia la Sierra Nevada de Güicán y El Cocuy, debido a que desde su parque central y el templo parroquial se observa este lindo espectáculo natural.

Por su ubicación estratégica, este destino santandereno tiene grandes ventajas para la observación de las estrellas, durante la mayor parte del año, un plan que parece imperdible para quienes disfrutan de este tipo de actividades.

Por estas razones es apodado como ‘el balcón del Nevado’ o ‘balcón de las estrellas’ y es un lugar que llama a disfrutar en medio de un ambiente tranquilo y rodeado de naturaleza.

El soporte económico de este municipio gira alrededor de la agricultura y la ganadería extensiva. De esta forma, es el sector agropecuario el mayor generador de ingresos, de empleo y de alimentos y también una alternativa para que los turistas conozcan de cerca las diversas actividades del campo y las costumbres de sus pobladores.

El senderismo es uno de los planes que se pueden hacer en Macaravita. (Foto de referencia). | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Lugares de interés

La información de la Alcaldía del Municipio indica que en estas tierras los viajeros se encuentran con diversos sitios de interés turístico y muchos de ellos se relacionan con encantos naturales.

En la lista se incluyen las cascadas de las veredas Pajarito y del Anchuelo, con una altura de 92 y 114 metros, aproximadamente. También existe una piedra que se denomina de la Virgen y que posee varios jeroglíficos, a la que se suma la laguna de Llano Grande y el Alto de los Rayos, desde donde es posible observar ocho municipios. Es un destino ideal para el desarrollo de actividades al aire libre como el senderismo y el avistamiento de aves, entre otras.