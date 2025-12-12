Cada año, durante la temporada navideña, Colombia se transforma en un mosaico lleno de luces de colores, grandes figuras temáticas y decoraciones con identidad que atraen a familias, turistas y amantes de la cultura.

Tanto en ciudades como municipios, las calles, casas, plazas, parques y otros sitios emblemáticos se iluminan con los tradicionales alumbrados navideños que, este 2025 están cargados de novedades, expresión cultural y una agenda imperdible.

Por eso, si es de los viajeros que desea sentir la magia de la Navidad en el país, la Alcaldía y la Secretaría de Cultura de Santiago de Cali dieron a conocer los resultados de una encuesta realizada con apoyo de inteligencia artificial para identificar cuáles son los destinos que más han sorprendido y encantado este año con su decoración navideña.

En la lista aparece, por supuesto, Cali ocupando el tercer lugar con el alumbrado navideño más bonito del país este 2025. Su diseño artístico cuenta con más de 2 millones de luces y figuras que son el reflejo de un trabajo en el que han participado artesanos, madres cabeza de familia y creativos.

Además, se resalta su enfoque en reflejar la biodiversidad de Cali y el Valle del Cauca, la fauna, la flora, la historia y la alegría que caracteriza a los caleños.

Otro destino que aparece en la lista es Medellín, que este año encendió su alumbrado navideño bajo el conceto “En Navidad, Medellín te quiere”,, iluminando más de 60 puntos entre grandes parques, avenidas, calles, barrios y los cinco corregimientos.

En total, ocho millones de bombillas, 600 kilómetros de manguera luminosa y 25 mil figuras tejidas por 150 artesanas y artesanos, cabeza de familia, le dan vida a esta tradición paisa que, este 2025, le rinde homenaje a los 350 años de fundación de la ciudad y los 70 años de servicio de EPM.

A esta lista se suma Bogotá, la capital Colombia, que presentó oficialmente su alumbrado navideño en el Parque El Tunal, con un árbol de Navidad de 56 metros de altura y más de un kilómetro de senderos iluminados.

Además, un plan imperdible en la ciudad es disfrutar las tradicionales e imperdibles decoraciones de escenarios como el Cerro de Monserrate, que bajo la temática “Las luces del mundo” sumerge a sus visitantes en un viaje por diferentes sitios icónicos del planeta.

Villa de Leyva también sobresale en la selección. En este encantador pueblo boyacense se encuentra el pesebre en vivo más grande del país, con más de 30 artistas en escena. Este atractivo estará disponible al público hasta el 7 de enero del 2026.

Por otro lado, está Barranquilla, que este 2025 cautiva a locales y visitantes con el primer árbol de Navidad tejido en crochet, una maravillosa obra de arte creada de manera colectiva mediante las técnicas de trapillo y crochet por 35 tejedoras.

Estas mujeres trabajaron en representación de todas las integrantes del Club de Tejedoras de Barranquilla, presentando como resultado una pieza monumental que alcanza los 7 metros de altura y 4 metros de base.