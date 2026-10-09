Manifestaciones en Bogotá afectan el tráfico: estado actual de las vías de la capital

A pesar de iniciar la jornada con un tráfico relativamente fluido, la red vial de Bogotá comenzó a congestionarse desde tempranas horas producto de múltiples incidentes en puntos neurálgicos.

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Hacia las 7:00 a. m., la Secretaría Distrital de Movilidad atendió un volcamiento vehicular en la localidad de Ciudad Bolívar, exactamente a la altura de la carrera 26 C bis con calle 72 F sur.

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De manera simultánea, se reportaron complicaciones en el norte de la ciudad por un tractocamión varado en la vía av. Suba - Cota con carrera 117, afectando el sentido sur-norte.

El tránsito se volvió aún más denso con el paso de los minutos debido a colisiones en arterias principales. En la localidad de Los Mártires, un bus del sistema zonal de transporte chocó contra un motociclista en la NQS con calle 12 B.

7:08 a.m. #GestiónDelTráfico | 📍Siniestro vial en la localidad de los Mártires, entre bus zonal y motociclista, sobre la NQS con Calle 12 B. 👮Agentes civiles en el punto. https://t.co/WxiNkEmUXf — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) October 9, 2026

La situación empeoró sobre las 9:30 a. m. en el corredor de la Autopista Sur con destino hacia Soacha, donde un siniestro entre un vehículo de carga pesada y un motociclista provocó extensas filas de vehículos.

Congestión en salidas de la ciudad y protestas en la carrera 7

Los accesos y salidas de Bogotá también evidenciaron altos niveles de embotellamiento a lo largo de la mañana. En la salida por la calle 80, las autoridades confirmaron un elevado aforo vehicular que se extendió desde la carrera 116 B hasta la zona de Parcelas en la vía hacia La Vega, ralentizando el flujo de viajeros y transporte intermunicipal.

10:14 a.m. 📍Se presenta manifestación en la carrera 7 con calle 63. ✅#ALaHora Se presenta afectación en un carril. 👮‍♂️Agentes civiles y grupo guía en el punto. https://t.co/5LxVNYRsPo — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) October 9, 2026

Finalmente, las alteraciones de la movilidad sumaron un componente de protesta social. Pasadas las 10:15 a. m., la Secretaría de Movilidad confirmó la primera manifestación del día sobre el corredor de la carrera 7 con calle 63, situación que generó la ocupación y afectación parcial de un carril de la calzada.

Las autoridades mantienen presencia en los puntos críticos para regular la circulación e hicieron un llamado a los conductores para consultar vías alternativas.