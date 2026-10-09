Vehículo

Manifestaciones en Bogotá afectan el tráfico: estado actual de las vías de la capital

Diferentes avenidas de la capital presentan retrasos a esta hora.

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Daniel Armando Méndez Suárez

Daniel Armando Méndez Suárez

9 de octubre de 2026 a las 10:50 a. m.
Reporte de movilidad: siniestros viales y marcha en la carrera 7 complican el tráfico este viernes.
Reporte de movilidad: siniestros viales y marcha en la carrera 7 complican el tráfico este viernes. Foto: @BogotaTransito

A pesar de iniciar la jornada con un tráfico relativamente fluido, la red vial de Bogotá comenzó a congestionarse desde tempranas horas producto de múltiples incidentes en puntos neurálgicos.

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Hacia las 7:00 a. m., la Secretaría Distrital de Movilidad atendió un volcamiento vehicular en la localidad de Ciudad Bolívar, exactamente a la altura de la carrera 26 C bis con calle 72 F sur.

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De manera simultánea, se reportaron complicaciones en el norte de la ciudad por un tractocamión varado en la vía av. Suba - Cota con carrera 117, afectando el sentido sur-norte.

El tránsito se volvió aún más denso con el paso de los minutos debido a colisiones en arterias principales. En la localidad de Los Mártires, un bus del sistema zonal de transporte chocó contra un motociclista en la NQS con calle 12 B.

La situación empeoró sobre las 9:30 a. m. en el corredor de la Autopista Sur con destino hacia Soacha, donde un siniestro entre un vehículo de carga pesada y un motociclista provocó extensas filas de vehículos.

Congestión en salidas de la ciudad y protestas en la carrera 7

Los accesos y salidas de Bogotá también evidenciaron altos niveles de embotellamiento a lo largo de la mañana. En la salida por la calle 80, las autoridades confirmaron un elevado aforo vehicular que se extendió desde la carrera 116 B hasta la zona de Parcelas en la vía hacia La Vega, ralentizando el flujo de viajeros y transporte intermunicipal.

Finalmente, las alteraciones de la movilidad sumaron un componente de protesta social. Pasadas las 10:15 a. m., la Secretaría de Movilidad confirmó la primera manifestación del día sobre el corredor de la carrera 7 con calle 63, situación que generó la ocupación y afectación parcial de un carril de la calzada.

Las autoridades mantienen presencia en los puntos críticos para regular la circulación e hicieron un llamado a los conductores para consultar vías alternativas.