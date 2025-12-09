Suscribirse

Pico y placa en Bogotá este miércoles 10 de diciembre: restricciones para vehículos particulares y taxis

La medida regirá durante toda la jornada con horarios diferenciados para carros y taxis.

Redacción Vehículos
9 de diciembre de 2025, 6:20 p. m.
Pico y placa solidario en Bogotá: estas son las tarifas para estar exento de la medida
Pico y placa solidario en Bogotá. imagen de archivo | Foto: Secretaría de Movilidad Bogotá

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) informó las condiciones de aplicación de la medida de pico y placa para este miércoles 10 de diciembre de 2025 en Bogotá.

De acuerdo con el calendario oficial, la restricción aplica tanto para vehículos particulares como para taxis, con horarios y números de placa específicos.

Contexto: Rota el pico y placa en Cali: así quedó la medida para este miércoles, 10 de diciembre

Para los vehículos particulares, podrán circular aquellos cuyas placas terminen en los números 6, 7, 8, 9 y 0. La restricción se mantiene para las terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5, en el horario comprendido entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m.

En el caso de los taxis, la medida regirá entre las 5:30 a. m. y las 9:00 p. m., y podrán circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-7-8. Las unidades finalizadas en 9 y 0 tendrán restricción durante la jornada.

La SDM recordó a los conductores que la medida busca mejorar la movilidad en la capital, especialmente en los horarios de alta congestión vehicular.

Contexto: Se viene ajuste para algunos vehículos en Bogotá: tendrían que instalar dispositivo obligatorio para poder circular por la capital

Además, reiteró que los ciudadanos interesados en quedar exentos pueden acogerse al Pico y Placa Solidario, un mecanismo que permite la circulación sin restricción mediante el pago de un valor establecido.

La entidad precisó que el único canal autorizado para realizar este trámite y pago es la plataforma oficial disponible en el sitio web www.movilidadbogota.gov.co.

También aclaró que los pagos deben efectuarse exclusivamente a través del botón PSE dentro del portal, con el fin de evitar fraudes o transacciones en sitios no autorizados.

