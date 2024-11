En el fondo invocó el principio de favorabilidad del derecho penal. Esto significa que un cambio de ley rige para un condenado solo si lo favorece. En el caso de Arias esto no había sido automático con el argumento de que ese principio vale cuando cambian las leyes, pero no para aspectos procedimentales. Sobre ese asunto, como sucede con frecuencia en derecho, solo hay opiniones encontradas.

En ese momento solo el magistrado Carlos Bernal Pulido se opuso a sus ocho colegas de la Corte Constitucional. Argumentó que la doble conformidad no es un principio de aplicación absoluta y admite excepciones. También que su aplicación retroactiva restringía la expectativa de las víctimas que confiaron en la justicia penal y en la firmeza de las decisiones. Era evidente que la decisión del exconcejal vaticinaba algo más gordo por abrir el camino de la retroactividad. Pero no era previsible que Bernal abandonara su lugar solitario y se convirtiera en el voto que inclinaría la balanza en favor de Arias.

Durante el debate, Bernal se comportó como el mayor crítico de la ponencia de Diana Fajardo. Sus posturas alcanzaron a cerrar varios boquetes. Por ejemplo, la Corte incluyó una cláusula que aclara que el recurso de revisión no permitirá aplicar figuras como la prescripción, ni ninguna otra derivada del transcurso del tiempo. Este riesgo atormentaba a los magistrados de la Sala Penal de la Suprema. La decisión mantiene los efectos de la sentencia mientras esta va a revisión. Eso significa que Arias no puede recuperar la libertad mientras aguarda el veredicto final.

Por otro lado, la norma de la Convención Interamericana Derechos Humanos aplicada en el caso de Surinam, invocada en el caso de Arias, se refiere a que los ciudadanos tienen derecho a una revisión de su condena. Frente al tema, la Corte Constitucional solo menciona en el comunicado que debe hacer la revisión una sala de la Corte Suprema conformada por magistrados que no se hayan pronunciado sobre el caso. Pero la Corte Suprema, el máximo órgano en la pirámide del derecho penal, tiene previsto desde 2018 que tres magistrados resuelven las revisiones. ¿Querría decir que los tres togados que se ocupen de revisar la sentencia de Arias serían superiores a sus colegas que se pronunciaron por primera vez sobre el particular? Al fin y al cabo se trata de evaluar las mismas pruebas, pues no hay hechos nuevos. ¿Cómo determinarán quién tiene la última palabra entre las dos cortes si el Congreso no se ha pronunciado sobre el tema?