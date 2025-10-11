¿Ya la vio? La nueva serie del creador de ‘The Big Bang Theory’ que está superando expectativas

Desde su estreno en julio de 2025, la nueva serie del creador de The Big Bang Theory, Chuck Lorre, titulada Leanne, ha captado la atención tanto de críticos como de espectadores, posicionándose como una apuesta que ha superado expectativas en la reconocida plataforma de streming Netflix.

Esta comedia está destacando dentro del catálogo después de renovar, por segunda temporada, sus episodios, cada uno como parte fundamental para convertirla en un éxito rotundo.

La serie consta de 16 episodios de entre 18 y 24 minutos hasta la fecha, posicionándose como una apuesta audaz para el streaming, que permite un desarrollo más pausado de sus personajes y las situaciones que cada uno enfrenta.

Algunos críticos y espectadores que no se han perdido ninguno de sus episodios, se atreven a afirmar que se trata de la mejor sitcom de la década.

Leanne es co-creada por Chuck Lorre y protagonizada por Leanne Morgan y Kristen Johnston, con una trama que posee las mejores características de The Big Bang Theory, pero en otro ambiente, con una propuesta de una mirada fresca al tránsito vital de una mujer en la madurez.

“Cuando su esposo la deja por otra mujer, una resiliente madre del sur de EE. UU. comienza a rehacer su vida con la ayuda de su amorosa y sincera familia”, señala la presentación de esta producción en Netflix, resaltando en el elenco la participación de Leanne Morgan, Kristen Johnston y Celia Weston.

Por otro lado, en la parte de creadores, sobresalen los nombres de Susan McMartin, Chuck Lorre y Leanne Morgan. La ambientación, el traje visual y el formato multicámara evocan con nostalgia los clásicos de la comedia televisiva, aunque algunos críticos señalan que el guion aún no encuentra su paso firme.

La premisa de Leanne coloca en el centro a Leanne Murphy (interpretada por Morgan), una mujer de mediana edad que enfrenta un divorcio tras más de 20 años de matrimonio. Debido a esto, el golpe sentimental la obliga a reinventarse: lidiar con citas, criar hijos adultos, cuidar de sus padres y, como si fuera poco, hacerle frente a la menopausia, todo con humor y dignidad.

Opiniones sobre ‘Leanne’

La opinión especializada se muestra cautelosa pero abierta. En The Hollywood Reporter, por ejemplo, la serie es vista como un esfuerzo que “toma un tono ligero frente a emociones profundas”, evitando que la empatía se vuelva irritación.

Entre tanto, desde The Guardian señalan que se centra en fórmulas conocidas y humor forzado, aunque al mismo tiempo reconocen que con el paso de los episodios ha logrado cautivar a la audiencia.