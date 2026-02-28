Cultura

Con una puntuación casi perfecta: esta es la película número 1 en HBO Max que está arrasando en América Latina

Esta cinta de terror, dirigida por Colin Tilley, se ha convertido en un nuevo fenómeno del streaming.

Redacción Cultura
28 de febrero de 2026, 10:25 a. m.
Películas imperdibles en HBO MAX
Películas imperdibles en HBO MAX

Cada semana, las plataformas de streaming renuevan su oferta con estrenos y producciones que captan la atención de millones de suscriptores en todo el mundo. Su amplio y variado catálogo se actualiza constantemente con películas, series, documentales y contenidos originales que puedan responder a las tendencias del momento y a los intereses de la audiencia.

Debido a esto, se ha vuelto común estar hablando del estreno más esperado del mes y, poco después, de la producción que está arrasando y se convierte en el nuevo fenómeno del streaming, como sucedió en febrero con Eye for an Eye (Ojo por ojo).

Número uno en 32 países: el thriller de Jennifer Garner que paraliza al mundo con su segunda temporada

Esta cinta de terror, que actualmente encabeza el Top 10 global de HBO Max, ha alcanzado el primer lugar en 21 países de América Latina, conquistando a millones de espectadores con una trama oscura e intensa que no deja a nadie indiferente.

¿De qué trata Eye for an Eye?

  • Sinopsis: Anna llora la muerte de sus padres cuando se traslada de Nueva York a Florida para quedarse con su abuela. Allí se junta con otros adolescentes, pero cuando ve un espeluznante acto de violencia, se encuentra atrapada.

Bajo la dirección de Colin Tilley, esta película cuenta la historia de Anna Reeves, interpretada por Whitney Peak, una adolescente profundamente marcada por la muerte de sus padres. Este trágico suceso transforma por completo su vida y la lleva a dejar Nueva York para mudarse a Florida, donde comienza una nueva etapa junto a su abuela.

Allí, intenta encajar con otros adolescentes locales, sin embargo, la frágil estabilidad que apenas empezaba a reconstruir se desmorona cuando es testigo de un brutal acto de violencia que desata una fuerza aterradora, una presencia sobrenatural conocida como Mr. Sandman, que acecha a quienes han hecho daño.

Esto hace que la joven se enfrente a luchar por su supervivencia mientras.al mismo tiempo, intenta comprender la verdad detrás de la maldición que la amenaza no solo a ella, sino a sus nuevos amigos.

YouTube video sO-6DbcP_4k thumbnail

Otros datos de la cinta que está arrasando en HBO MAX

Eye for an Eye se estrenó en 2025 sin hacer demasiado ruido, con un elenco que logró mover las fibras de la audiencia con sus actuaciones. Además de Whitney Peak, también se destaca la actuación de Golda Rosheuvel, conocida por dar vida a la reina Charlotte en Bridgerton; así como de Finn Bennett, quien interpreta a Aerion Targaryen en la nueva serie El Caballero de los Siete Reinos.

Aunque durante su lanzamiento no tuvo mucho impacto en las salas de cinta, en su debut contó con una alta valoración por parte de la crítica especializada y los fans. En el sitio Rotten Tomatoes, la película tiene un 92% de aceptación por parte del público.

Daniel Radcliffe lanza contundente mensaje sobre su sucesor en la serie de ‘Harry Potter’: “No me gustaría ser un fantasma”

Por otro lado, su llegada a numerosos países de América Latina a través de HBO Max, como México, Argentina y Brasil, la ha transformado en un éxito inesperado que se ha mantenido así durante varios días.

Con una calificación casi perfecta y una duración de 101 minutos, esta cinta combina emociones humanas con un folclore inquietante, recordando que, en ocasiones, el verdadero terror habita en los propios miedos de una persona.

Noticias Destacadas