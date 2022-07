Atentos: afirman que subsidio de $500.000 prometido por Gustavo Petro en campaña se podría caer

Una de las propuestas de Gustavo Petro que más polémica causó durante la contienda electoral fue el subsidio de medio millón de pesos para los adultos mayores que nunca lograron cotizar la pensión.

“El bono pensional, el cual consiste en 500.000 pesos mensuales para tres millones de personas, vale 18 billones de pesos. La plata ya está, se necesita es cambiar su distribución. La reforma al sistema pensional consiste en un sistema de pilares, lo propone el Banco Mundial”, indicó Petro en mayo pasado, en el debate de SEMANA y El Tiempo.

No obstante, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) señaló que esta iniciativa es muy ambiciosa y que saldría muy costosa, por lo cual es uno de los puntos del programa de gobierno del cordobés que se podría caer.

Este gremio, de igual manera, indicó que la reforma tributaria que lidera Petro carece de lógica y que muchos de los puntos que la componen no serán aprobados. Asimismo, insistió en que el país atraviesa una situación económica bastante compleja.

“Han hablado de unos montos muy grandes y eso es impensable no solo en Colombia, sino en cualquier país del mundo. Una reforma que busque recaudar entre cinco y siete puntos del PIB nunca en la historia de la humanidad se ha hecho”, aseguró a SEMANA Mauricio Santamaría, presidente de la Anif.

Luego, añadió: “En Colombia lo máximo que hemos podido recaudar son 2,1 % del PIB, y el promedio de las reformas en el país ronda el 1 %. Es prácticamente imposible, no creo que haya ningún Congreso que apruebe eso. Sacarle de los bolsillos de la gente seis puntos del PIB es imposible”.

La asociación precisó que al gobierno entrante le tocaría incrementar la base gravable para las personas naturales si quieren recaudar el monto que estipularon en campaña. Igualmente, manifestó que sería viable ponerles un impuesto a las pensiones más altas.

“Lo que se necesita en Colombia es ampliar la base tributaria en el impuesto de renta”, agregó. “Hay cosas que nos parecen buenas. Desde Anif hemos dicho que hay que eliminar las exenciones que no tienen justificación, pero todas, tanto en renta como en IVA”, puntualizó.

Cabe recordar que Ricardo Bonilla, quien fue secretario de Hacienda de Bogotá y ahora es el asesor económico del presidente electo, aseguró recientemente que la reforma también podría incluir este tipo de tributos.

“En Colombia hay aproximadamente 25.000 personas, no pasa de ahí, que tienen pensiones de más de 10 salarios mínimos. Esas son las que entrarían dentro de la línea de un pago de impuestos. Es importante que quede claro que no son las de abajo”, sentenció durante un space realizado por DataiFX.

Esto quiere decir que una persona que reciba una pensión mensual superior a los 10 millones de pesos podría entrar como declarante y tributante del impuesto de renta, porque a ese nivel están recibiendo subsidios de la Nación.

Anif señaló finalmente en la conversación con SEMANA que la propuesta pensional del Pacto Histórico no aborda las problemáticas de fondo que tiene en la actualidad el sistema en Colombia.

“La reforma que ellos han propuesto no resuelve los problemas que tiene el sistema pensional, como que le da subsidios a quienes no los necesitan, o que es un sistema muy caro, que aumenta la desigualdad y no reduce la pobreza”, afirmó el presidente Santamaría.

“Lo que sí nos parece positivo es lo que se ha dicho de una transferencia a las personas mayores en estado de pobreza. Eso ya existe desde el 2012, se llama Colombia Mayor, pero hoy en día es muy pequeña”, subrayó.

“Pero, dada la situación fiscal, uno no puede hablar de transferencias tan grandes. Simplemente, no hay plata”, concluyó.