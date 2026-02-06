El llamado “despido silencioso” se ha convertido en una práctica cada vez más visible dentro de las dinámicas laborales contemporáneas.

Aunque no implica una desvinculación formal, sus efectos pueden ser igual de profundos para los trabajadores, al generar un deterioro progresivo de su rol, su motivación y su bienestar emocional.

Según un informe del Programa de Psicología de la Universidad de San Buenaventura, esta modalidad ocurre cuando una empresa, en lugar de terminar un contrato de manera directa, reduce gradualmente las responsabilidades, el reconocimiento y las oportunidades de desarrollo de un empleado, empujándolo de forma indirecta a renunciar.

Para Gustavo González, docente del programa, el despido silencioso suele instalarse de manera casi imperceptible. “Cuando se elimina la posibilidad de crecimiento sin explicación, la gente no solo pierde expectativas: pierde horizonte”, cuenta el académico.

Cinco señales que alertan sobre un despido silencioso

Una de las primeras alertas es la reducción injustificada de funciones. El trabajador empieza a recibir tareas menores o irrelevantes frente a su perfil, o incluso pasa largos periodos sin asignaciones claras, lo que afecta su sentido de utilidad y pertenencia.

Otra señal frecuente es la exclusión de espacios clave, como reuniones, procesos de toma de decisiones o proyectos estratégicos. Esta marginación suele venir acompañada de una disminución en la comunicación por parte de jefes o líderes.

El estancamiento profesional también aparece como indicador. Cuando se bloquean ascensos, aumentos salariales o posibilidades de capacitación sin una explicación objetiva, el mensaje implícito es que el crecimiento ya no es una opción dentro de la organización.

A esto se suma la evaluación ambigua o contradictoria del desempeño. El trabajador no recibe retroalimentación clara, o se le hacen observaciones vagas que impiden corregir o mejorar.

La reducción de funciones sin explicación puede ser una de las primeras señales. Foto: Getty Images

Finalmente, se advierte sobre el aislamiento laboral, una práctica que puede derivar en afectaciones emocionales como ansiedad, desmotivación y pérdida de autoestima.

González señala que este tipo de exclusión impacta directamente la salud mental, ya que el trabajo es una fuente central de identidad y estabilidad.

Qué hacer frente a esta situación

Desde la academia se recomienda documentar los cambios, solicitar retroalimentación formal y evaluar canales internos antes de tomar decisiones. También es clave buscar apoyo profesional y revisar alternativas laborales si el entorno se vuelve insostenible.

El despido silencioso no solo plantea un reto ético para las organizaciones, sino que también evidencia la necesidad de relaciones laborales más transparentes, donde la comunicación y el respeto sean la base de la gestión del talento.