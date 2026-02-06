Empresas

Despido silencioso: las señales que alertan a los trabajadores en Colombia

El fenómeno no implica despido formal, pero sí exclusión progresiva.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
6 de febrero de 2026, 9:45 p. m.
El aislamiento laboral afecta la motivación y el bienestar emocional.
El aislamiento laboral afecta la motivación y el bienestar emocional. Foto: Universidad de San Buenaventura

El llamado “despido silencioso” se ha convertido en una práctica cada vez más visible dentro de las dinámicas laborales contemporáneas.

Aunque no implica una desvinculación formal, sus efectos pueden ser igual de profundos para los trabajadores, al generar un deterioro progresivo de su rol, su motivación y su bienestar emocional.

Según un informe del Programa de Psicología de la Universidad de San Buenaventura, esta modalidad ocurre cuando una empresa, en lugar de terminar un contrato de manera directa, reduce gradualmente las responsabilidades, el reconocimiento y las oportunidades de desarrollo de un empleado, empujándolo de forma indirecta a renunciar.

Partido del Trabajo se queda sin personería jurídica: ¿la decisión afecta la candidatura de Daniel Quintero?

Para Gustavo González, docente del programa, el despido silencioso suele instalarse de manera casi imperceptible. “Cuando se elimina la posibilidad de crecimiento sin explicación, la gente no solo pierde expectativas: pierde horizonte”, cuenta el académico.

Empresas

Supersociedades multó a controlante de Independiente Santa Fe S.A. y otras marcas relacionadas con 65 millones de pesos

Empresas

Frisby España anuncia nuevos procesos judiciales y el posible desenlace de los derechos de la marca en Colombia

Empresas

Totto, Panamericana, Olímpica y otras 50 empresas deberán responder en la SIC: les piden información clave

Empresas

Expertos destacan el papel de Colombia en el mercado de fusiones y adquisiciones de América Latina

Empresas

Icónico supermercado de los colombianos se transforma; hará competencia con precios más bajos que Ara y D1

Empresas

Fedearroz se pronunció sobre auditoría realizada por la Contraloría General: “No constituyen una decisión definitiva”

Empresas

Siete de cada 10 empresas estarían pensando en reducir personal; Fenalco destapa estudio sobre efecto de tres choques laborales

Opinión

La inteligencia emocional como escudo invisible para una salud mental inquebrantable

Macroeconomía

Cesantías marcaron récord y se convirtieron en un apoyo clave para los hogares

Macroeconomía

Cajas de compensación abren la puerta a pensionados sin cobros mensuales

Cinco señales que alertan sobre un despido silencioso

Una de las primeras alertas es la reducción injustificada de funciones. El trabajador empieza a recibir tareas menores o irrelevantes frente a su perfil, o incluso pasa largos periodos sin asignaciones claras, lo que afecta su sentido de utilidad y pertenencia.

Otra señal frecuente es la exclusión de espacios clave, como reuniones, procesos de toma de decisiones o proyectos estratégicos. Esta marginación suele venir acompañada de una disminución en la comunicación por parte de jefes o líderes.

El estancamiento profesional también aparece como indicador. Cuando se bloquean ascensos, aumentos salariales o posibilidades de capacitación sin una explicación objetiva, el mensaje implícito es que el crecimiento ya no es una opción dentro de la organización.

Famosa actriz de la televisión colombiana revela la cruda crisis económica que atraviesa: “Trabajé toda la vida para no estar así”

A esto se suma la evaluación ambigua o contradictoria del desempeño. El trabajador no recibe retroalimentación clara, o se le hacen observaciones vagas que impiden corregir o mejorar.

Reconocido hotel en Nueva York en crisis por medidas migratorias
La reducción de funciones sin explicación puede ser una de las primeras señales. Foto: Getty Images

Finalmente, se advierte sobre el aislamiento laboral, una práctica que puede derivar en afectaciones emocionales como ansiedad, desmotivación y pérdida de autoestima.

González señala que este tipo de exclusión impacta directamente la salud mental, ya que el trabajo es una fuente central de identidad y estabilidad.

Qué hacer frente a esta situación

Desde la academia se recomienda documentar los cambios, solicitar retroalimentación formal y evaluar canales internos antes de tomar decisiones. También es clave buscar apoyo profesional y revisar alternativas laborales si el entorno se vuelve insostenible.

Trabajo sin experiencia en Bogotá: vacantes activas para todos los perfiles

El despido silencioso no solo plantea un reto ético para las organizaciones, sino que también evidencia la necesidad de relaciones laborales más transparentes, donde la comunicación y el respeto sean la base de la gestión del talento.

Más de Empresas

Fachada Supersociedades

Supersociedades multó a controlante de Independiente Santa Fe S.A. y otras marcas relacionadas con 65 millones de pesos

.

Despido silencioso: las señales que alertan a los trabajadores en Colombia

Empresario de Frisby España rompe el silencio y lanza advertencia: “No estamos quitando nada”.

Frisby España anuncia nuevos procesos judiciales y el posible desenlace de los derechos de la marca en Colombia

Panamericana, Olímpica y más tiendas serán indagadas sobre su estructura de costos.

Totto, Panamericana, Olímpica y otras 50 empresas deberán responder en la SIC: les piden información clave

inversiones

Expertos destacan el papel de Colombia en el mercado de fusiones y adquisiciones de América Latina

Supermercado.

Icónico supermercado de los colombianos se transforma; hará competencia con precios más bajos que Ara y D1

En Colombia, el consumo de arroz por habitante es de 46 kilogramos al año, según Fedearroz. Aun así, hay sobreoferta del producto, lo que tumba el precio por carga que recibe el agricultor.

Fedearroz se pronunció sobre auditoría realizada por la Contraloría General: “No constituyen una decisión definitiva”

Empleo, desempleo

Siete de cada 10 empresas estarían pensando en reducir personal; Fenalco destapa estudio sobre efecto de tres choques laborales

TIgo Movistar

Integración Tigo–Movistar: qué deben saber los usuarios sobre sus servicios

Tras varios intentos fallidos, el docente recurrió al soporte de la plataforma.

Expertos advierten que el uso de la IA puede traer problemas legales a algunas empresas

Noticias Destacadas