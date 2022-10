“A la muerte hay que verla a la cara”: el actor Andrés García habló sobre la cirrosis que padece

El actor dominicano-mexicano de 81 años Andrés García viene padeciendo una cirrosis hepática que lo mantiene postrado 20 horas al día en la casa de su esposa Margarita Portillo, en Acapulco, Guerrero.

En varias ocasiones, el actor ha manifestado que “quizá sean los últimos días”, algo que sin duda no ha dejado de alarmar a sus seguidores.

Ahora, en una reciente entrevista telefónica para TVyNovelas, dijo que la muerte hay que verla de frente, recalcando que la enfermedad que padece es la peor del mundo.

“Esta enfermedad es la peor del mundo, y te lo digo yo, que he tenido cáncer en los testículos, me han dado balazos, tengo huesos rotos, me he caído de trapecios, y sin duda, esto es lo más desagradable del mundo. Todo el mundo habla de cirrosis y nadie tiene cirrosis (...). A la muerte hay que verla a la cara para saber cómo va a ser la cosa; además, estoy seguro de que hay otra vida”, dijo el actor en la citada entrevista.

Y agregó en TVyNovelas: “Me gustaría supervisar mi historia y hacer algo fuera de serie, de eso hay que ver si Dios me quiere dar fuerzas, y también tengo que hacer algún casting para que me lleguen al tipo que yo tenía a los 20 años; mis proyectos le dieron la vuelta al mundo”.

Vale recordar que en días pasados su esposa Margarita Portillo reveló en un video en el que se afirmaba que el actor se encontraba delicado, debido a una caída que había sufrido en su vivienda y por lo avanzada que está su enfermedad, producto del consumo de licor que el actor tuvo en años pasados.

Sin embargo, en aquel entonces, el actor se mostró bastante optimista, pero dejó claro que habían sido días muy difíciles de afrontar.

“Debido a la cirrosis y los problemas en su médula espinal, que antes podía compensarse, han sido semanas difíciles”, contó su esposa.

Entre tanto, en otra entrevista para el programa mexicano De primera mano, el actor Andrés García afirmó que había adquirido la enfermedad luego de excederse con el consumo de alcohol.

“Desde hace muchos años, amigos doctores me recomendaron, porque las parrandas eran de muchos días: ‘Bájale, Andrés, porque te puede dar cirrosis y la cirrosis mata’. No hice caso y ahora resulta que tengo cirrosis”, reveló el actor.

El actor también indicó que, tras su enfermedad, habían venido momentos difíciles con los cuales no contaba; recalcó que esperaba continuar siendo el “consentido de Dios”, para que en algún momento se acabaran los problemas.

“Me ha pasado de todo y he sobrevivido a muchas cosas... Ojalá siga siendo el consentido de Dios, a ver si no se le acabó la paciencia... La verdad, sí me he sentido muy mal, pensé que no la contaba”, aseguró el actor en De primera mano.

Es de resaltar que, en días anteriores, el actor fue acusado por una de sus hijas de crianza de abuso, situación que el mismo García calificó como una “pendejada”, y recalcó que se había distanciado de ella a tal punto de no tomarla en cuenta para su vida.

“Andrea ni es hija mía y no hay nada que arreglar; te voy a decir la verdad, yo la reconocí para ayudarla en su carrera y con el nombre, pero no supo agradecer. Para mí, Andrea ni siquiera existe...”, expresó en medio de la entrevista.

Agregó: “Pues cómo no, es una mala persona, se metió con gente de la mafia negra, sé que está metida hasta en la prostitución; yo traté de aconsejarla y me inventó una pendejada que yo la había violado desde chiquita. Esa es una verdadera pendejada, no tener madre, como si yo necesitara hacer pendejadas; por eso, para mí ella ni siquiera existe”.