Actor bumangués actúa junto a Tom Hiddleston en ‘El Infiltrado’ de Prime, “había luchado mucho por este momento”

La segunda temporada de The Night Manager, El infiltrado, disponible en Prime Video, reafirma el magnetismo de Colombia como epicentro de narrativas globales. Adaptación de la novela de John le Carré, la serie sigue a Jonathan Pine, interpretado por el actor y productor británico Tom Hiddleston, exsoldado convertido en gerente nocturno de un hotel exclusivo, quien se infiltra en las redes de un magnate de las armas.

Con locaciones en Medellín, Cartagena, Girardot y Barcelona, esta segunda entrega profundiza en intrigas de espionaje y violencia, donde Colombia no es solo un telón de fondo, sino “la gran protagonista de esta historia”, según Fabio Espinosa, el actor bumangués que da vida a Chico, un personaje intenso y complejo dentro de la serie. Espinosa encarna en su trayectoria esa persistencia que define a tantos artistas colombianos.

En conversación con SEMANA, Espinosa revela cómo llegar a esta serie internacional es “el cúmulo de muchos esfuerzos”. Su pasión brota “de una manera muy natural, desde muy chiquito”. A los 6 años “empecé a cantar” en coros de iglesia y en el colegio. Luego, su gusto por el canto mutó hacia el teatro. “Salgo un día del colegio y me encuentro con el grupo del teatro del colegio, que no sabía que existía”.

Fascinado por un ensayo dirigido por un maestro riguroso, le dijo al director: “Esto me parece muy chévere y muy loco, y quiero formar parte de esto”. Ese encuentro terminó marcando el rumbo de la vida artística de Fabio; la actuación y el teatro se convirtieron en su refugio. “Yo era un chico un poco diferente, un poco alternativo, como que no encajaba mucho”.

En Bucaramanga, el teatro le permitió escapar un poco de la realidad y le permitió “explorar otros universos”. En medio de la presión social y conservadora, Fabio probó 12 meses de Administración de Empresas, pero una vez más el teatro lo volvió a encontrar y desde allí no volvió a alejarse de su sueño. Años más tarde, ingresó al Teatro Libre de Bogotá y en 2016 fue convocado para formar parte de Macbeth, en el Teatro Colón.

Fabio Espinosa, actor bumangués actúa junto a Tom Hiddleston en ‘El Infiltrado’ de Prime Video Foto: Amazon Prime

En 2018, su camino artístico volvió a tener una gran transformación: “Con el Teatro Colón tengo la posibilidad de venir a España. Venimos a representar el país en el segundo mejor festival de teatro clásico del mundo, que es el Festival de Almagro, y me enamoro de España”. Fabio cuenta que decidió migrar para seguir creciendo en su carrera artística: “Me endeudo y me vengo a hacer una maestría”. Viviendo en España llegó la gran oportunidad de The Night Manager, cuenta el actor colombiano. “El casting fue raro porque el personaje inicial era más grande que yo”.

Posteriormente, fue llamado de nuevo a un callback para tres personajes distintos. Fabio recuerda que, en medio del casting, su mente también estaba atravesada por el dolor: “Mi abuelita se estaba muriendo, mi mamá estaba en una depresión tremenda, era un momento muy difícil y estar en esta serie era como la gran oportunidad que yo estaba esperando”.

Sueño materializado

“Esto es un sueño”, confiesa Espinosa con la voz quebrada al recordar el momento en que no solo le confirmaron su participación en la serie, sino el momento en que empezó el rodaje y la transformación para su papel. Recuerda cuando le informaron sobre el cambio de look, en el que debían raparlo; mientras la máquina zumbaba, las lágrimas rodaban: “Yo lloraba no por el pelo, sino porque había luchado mucho por este momento”.

Ese sueño se materializó durante las escenas cara a cara con Tom Hiddleston, cuya humanidad trasciende a la estrella global. “Tom es un hombre supergeneroso”, relata Espinosa. El primer contacto con el británico ocurrió en su tráiler: “Es superamable, yo le dije: ‘Hola, Tom’, y él estaba ahí al lado, superfresco, supertranquilo, me dio un abrazo y me dijo: ‘Tienes un buen personaje’”.

Finalmente, recuerda que el actor británico que encarna a Jonathan Pine siempre llegaba al set de grabación “poniéndole onda, saludando a todo el mundo. No desde un lugar pretencioso, sino realmente muy amoroso. Él sabía que si ponía esa energía bonita, todo iba a salir bien”. Ese intercambio humano amplificó el orgullo patrio, que Espinosa lleva como bandera. “Realmente, la gran protagonista de esta historia es Colombia. Siento que para la industria es algo brutal que esto haya sucedido, que estamos avanzando a pasos agigantados, que se están haciendo cosas maravillosas y yo me siento muy honrado”.

El equipo colombiano es “gigante, gente luchadora, berraca, supertalentosísima, todos metiéndole la ficha”. En la serie, Fabio comparte con pares como Cristina Umaña, Luis Fernando Hoyos, Susana Rojas, Erik Rodríguez y Diego Santos. “Yo soy el más jovencito de todos y para mí fue brutal estar con este grupo tan hermoso que está representando a Colombia. Nosotros somos maravillosos. Tenemos demasiado flow y demasiada riqueza en todos los sentidos, eso somos los colombianos”, afirma con emoción. Sobre su papel como Chico, Fabio hace una reflexión: “Fue complejo, fue duro porque uno se mete en la piel del personaje y lo que yo hice fue entender a todos estos pelados que no tuvieron otras posibilidades, que se criaron en una comuna”.

Al final, su personaje tiene un final trágico en la serie, pero “hay algo bonito detrás, una enseñanza, y es mostrarles a los chicos que si se meten por este camino, van a terminar como Chico, les va a ir muy mal, con un tiro en la cabeza”. Mientras The Night Manager resuena a nivel mundial, nuevos horizontes se abren para Fabio. “Ahora estoy desarrollando un proyecto de una serie web; también estoy montando una obra de teatro.

Tengo muchas ganas de que se abran muchas puertas, me gustaría trabajar en mi Colombia querida, tengo muchas ganas de hacer proyectos en mi tierra, contar nuestras historias”. Fabio también se prepara para el estreno de Mallorca confidencial, una película catalana con Lolita Flores como protagonista. La cinta tiene un componente importante para Fabio: “Este proyecto tiene también una voz de inmigrante muy profunda, muy importante, porque yo soy el único latinoamericano en esta película catalana. Ellos cambiaron todo el guion y todo al colombiano.

Estoy muy feliz porque es muy difícil estar en otro país, es muy difícil esta lucha, pero toca meterle ganas y fe”. Espinosa se autodefine con crudeza como un artista apasionado, amoroso y como “un hombre con perrenque”. Finaliza con un mensaje a aquellos colombianos y artistas que quieren, como él, ser vistos: “El camino del actor está lleno de espinas, es hermoso, pero esto va más allá de un oficio, esto es un estilo de vida, tiene que venir desde el corazón y desde el alma. Tú en esta profesión entregas tu vida, tus experiencias de vida, tu energía, tu cuerpo, todo”. La odisea de Fabio Espinosa, desde coros infantiles en Bucaramanga hasta sets con Hiddleston, no es cuento de hadas, sino testimonio de convicción, dedicación y perrenque colombiano.