Andy Rivera reveló que está recibiendo ayuda psicológica: publicó varios mensajes explicando todo

El cantante de reguetón Andy Rivera, hijo del también artista de música popular Jhonny Rivera, reveló a través de sus historias en Instagram que se encuentra atravesando un difícil momento en su vida que lo ha llevado a buscar ayuda profesional, puntualmente psicológica.

En un primer mensaje, Andy le indicó a sus seguidores que debido a tantos compromisos laborales, no ha podido volver a interactuar con ellos a través de las redes sociales.

“Lo que está sucediendo es que por el volumen de trabajo y cansancio últimamente no alcano a dar abasto con todo. Cantar, producir música, entrenar, ver a mi hija, dormir, viajar, administrar la marca, pensar en lo que viene, mi vida personas y, además… Me siento un poquito triste pensando en que ustedes creen que los quiero ignorar o cosas así, o al momento que estoy viviendo está haciendo de mí lo que JAMÁS SERÉ un reguetonero subido más”, dijo el reguetonero, ex de la actriz Lina Tejeiro.

Luego, en otro mensaje, Andy mencionó que estaba apoyándose en “una gran psiquiatra y una psicóloga”.

“Entonces, buscando ser más responsable conmigo y el amor propio, estoy hace un largo tiempo, apoyándome en una gran psiquiatra y una psicóloga, que pronto les contaré quienes son, solo que estos procesos son dolorosos, sabrosos y largos. (Por supuesto, también de la mano de DIOS, mi familia y amigos). Y ya verán que con amor y voluntad organizaré mejor mi tiempo, mi salud, mi descanso, mi trabajo y todo todito todo…”, agregó Andy Rivera.

Por último, ofreció disculpas a sus seguidores porque no han podido ver su mejor cara durante los últimos días.

“Entonces quería disculparme si no han visto mi mejor cara estos días que no ha sido el mejor ejemplo, pero ha sido más real, los ojos menos brillantes porque que también cuentan que el dolor existe y es real. PERO SE PUEDE SANAR y quiero que lo averigüemos”, finalizó diciendo Andy Rivera en su cuenta en Instagram.

Andy Rivera se cansó y respondió críticas por supuesta dedicatoria a Lina Tejeiro

Andy Rivera se situó en el centro de distintas noticias y contenidos en las plataformas digitales, debido a la ruptura sentimental que vivió con Lina Tejeiro meses atrás. La nueva relación que sostiene la actriz desató una ola de comentarios entre los usuarios de estos espacios, quienes indican que el artista urbano atraviesa una fuerte tusa.

“La letra dice así: “Ya no hay dolor, pensé convencido, por suerte solo era un pretexto para no aceptar que ya la había perdido, si ya me olvidó yo por qué no la olvido, y sé que lo que fue ya fue, pero sigo pensando en lo que hubiera sido, solo pensarla es una ironía, dejé ir lo que más quería y ahora que está conociendo a alguien ya no me escribe ni un ‘buenos días’ y todavía no sé qué duele más, saber que te me vas”, se escucha que interpreta el artista en la tarima, mientras agacha la cabeza.

Recientemente, tras unas palabras que dio en un concierto que realizó, Rivera quedó como blanco de críticas y ofensas, ya que muchas personas consideraban que era demasiado tarde para arrepentirse por lo ocurrido con la celebridad, por lo que veían innecesario esta clase de actos en público.

Andy Rivera se defiende por la supuesta dedicatoria a Lina Tejeiro

De acuerdo con lo que quedó registrado en las plataformas digitales, específicamente en la cuenta oficial de Instagram del paisa, cansado de los comentarios que le llegaron por el video que fue compartido, el cantante decidió pronunciarse sobre las palabras que dio y la nostalgia que llevaba dentro de él.

Según recopiló un perfil de chismes de la farándula nacional, el artista utilizó las historias para compartir un breve mensaje en el que exponía su incomodidad con las palabras que le dirigían sus seguidores y ‘haters’. El colombiano expresó que no entendía la lógica de muchos, quienes lo juzgaban por su reflexión en el concierto, pero aplaudían las decisiones ajenas de hablar de los demás en entrevistas o canales de YouTube.

“¿Por qué si está bien hablar de la vida de otros en entrevistas y canales de YouTube y por qué está mal expresar a través del arte y la música?”, preguntó el antioqueño para iniciar su defensa.

“Prefiero usar notas musicales y no nombres propios y mucho menos la intimidad y privacidad de alguien más”, agregó el joven en su perfil, para luego ser replicado por cuentas de chismes y entretenimiento de redes sociales.

Tras este post, usuarios reaccionaron y aseguraron que esto le pasaba a Rivera por “tibio” y por “querer monetizar los sentimientos” que hubo en su relación.