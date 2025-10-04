Colombia tiene a la mejor sommelier de Latinoamérica, Laura Hernández, hija de la reconocida chef Leo Espinosa, recibió el importante reconocimiento

Laura Hernández Espinosa fue reconocida como tal en la prestigiosa lista The World’s 50 Best Bars 2025, gracias a la propuesta de su bar llamado La Sala de Laura.

La colombiana, hija de la chef Leonor Espinosa, ha consolidado su espacio, ubicado en el segundo piso del restaurante Leo, destacando una propuesta de coctelería que enaltece la biodiversidad y la cultura colombiana.

Su trabajo fusiona tradición, creatividad y destilados propios que reflejan distintos ecosistemas del país, proyectando una experiencia que trasciende la bebida y celebra la identidad nacional. Este reconocimiento internacional, en el cual quedó en el puesto 68, demuestra su compromiso con la innovación y la gastronomía líquida como un referente en la región.

No van más

| Foto: GETTY IMAGES

Luego de casi 20 años de matrimonio, Nicole Kidman confirmó su separación del cantante Keith Urban. La actriz, de 58 años, presentó la demanda de divorcio el 30 de septiembre de 2025 en un tribunal de Nashville, alegando “diferencias irreconciliables”.

La pareja, que tiene dos hijas adolescentes, acordó un plan de custodia en el que Kidman será la tutora principal, con Urban teniendo visitas programadas. Según fuentes cercanas a la actriz de Hollywood, la decisión de Kidman fue tomada tras intentar salvar el matrimonio, mientras Urban aparentemente ya habría seguido adelante. No se han divulgado cifras exactas del costo del divorcio, pero se sabe que ambos firmaron un acuerdo de disolución marital.

Tras conocerse la noticia, difundida inicialmente por TMZ, personas cercanas a la actriz han asegurado que el músico alquiló una vivienda en Nashville, no muestra intención de reconciliación y que incluso ya tendría una relación con otra mujer.

Conciertos de lujo

| Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

La cantante estadounidense Doja Cat, ganadora del Grammy, estará en Colombia. Su presencia en el país se confirmó para el 15 de febrero de 2026 en el Movistar Arena de Bogotá, como parte de su gira mundial Tour Ma Vie, que promociona su quinto álbum, Vie. Este concierto promete una experiencia única con una puesta en escena llena de estilo, visuales impactantes y una energía vibrante, siendo uno de los eventos más esperados del año próximo.

Además de la estadounidense, el icónico grupo argentino La Mosca también hará vibrar al público colombiano con un concierto confirmado para el 25 de octubre de 2025, también en el Movistar Arena, donde presentará sus grandes éxitos y celebrará décadas de trayectoria en la escena musical latinoamericana. La confirmación se da luego de su exitosa presentación en el Festival Cordillera.

11 años de cárcel

El productor y músico Sean "P. Diddy" Combs recibe el Tercer Premio Anual H.O.O.P.S (Ayudando a Nuestras Escuelas Públicas) en el Torneo de Baloncesto Net Gain 2005 en Basketball City, Pier 63, el 11 de abril de 2005 en la ciudad de Nueva York. | Foto: Getty Images

El polémico rapero estadounidense Sean ‘Diddy’ Combs enfrenta una solicitud de condena de 11 años de prisión por parte de fiscales federales de Estados Unidos, tras ser hallado culpable en 2025 de dos cargos relacionados con la trata de personas para prostitución. El caso, que sigue acaparando la atención pública, involucra acusaciones de organización de encuentros sexuales con trabajadores sexuales masculinos y consumo de drogas durante estos actos.

A pesar de haber sido absuelto de cargos más graves como trata de personas y conspiración, los fiscales argumentan que Combs ha mostrado falta de arrepentimiento y ha dejado a sus víctimas en estado de temor. Aunque el rapero logró denegar intentos previos de anulación de su condena, su sentencia final se conocerá el 3 de octubre de 2025 en Nueva York. Su defensa ha pedido una sentencia mucho menor a lo solicitado por los fiscales federales, equivalente al tiempo ya cumplido.

Vuelven al cine

Homero y Bart han protagonizado momentos únicos en la famosa serie norteamericana | Foto: Facebook/TheSimpsons

Después de casi dos décadas desde el estreno de su primera película, Los Simpson vuelven a la gran pantalla con una nueva aventura. La noticia fue confirmada oficialmente por Disney y 20th Century Studios, que anunciaron que el estreno de la secuela está previsto para el 23 de julio de 2027.

El anuncio vino acompañado de un póster promocional que muestra la icónica rosquilla rosa de Homero con la frase “Homero regresa por más”, lo que ha generado expectativa entre los fanáticos de Springfield.

La trama de este nuevo largometraje se mantiene en secreto, pero promete mantener el humor satírico que ha caracterizado a la familia más popular de la televisión desde 1989. Esta película llega en un momento en que la serie continúa su legado con nuevas temporadas en Disney+, siendo la comedia animada de mayor duración en la historia televisiva mundial.

No vendrá a Colombia

Lola Young canceló su serie de conciertos por tema personal. | Foto: Instagram @lolayounggg

La joven cantante británica Lola Young ha cancelado todas sus presentaciones futuras, incluida su participación en el esperado Festival Estéreo Pícnic 2026 en Colombia. La decisión llega tras un desmayo que sufrió en pleno concierto durante el festival All Things Go en Nueva York, incidente que encendió las alarmas sobre su estado de salud.

En un comunicado oficial, Lola expresó su tristeza tras la decisión, que tiene decepcionados a sus seguidores. También agradeció todo el apoyo recibido y anunció un retiro temporal para enfocarse en su recuperación. Esta suspensión afecta una extensa gira internacional que abarcaría América, Europa y Reino Unido, lo que ha obligado a los organizadores del Estéreo Pícnic a ajustar su programación.