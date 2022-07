Desafío 2022: la enorme cifra que se llevarán los ganadores

Uno de los programas de televisión más vistos en el horario estelar nocturno de Colombia es el formato del Desafío, el cual muestra una competencia en la que varias personas –hombres y mujeres– se enfrentan a pruebas de resistencia física y mental en representación de un equipo, pero también de una de las regiones del país.

Con el paso del tiempo, la competencia ha tenido cambios y durante este año siguió la continuidad del denominado ‘El Desafío The Box’, en el que hay cajas de colores que se dividen por un campo de acción para quienes se enfrentan en las pruebas, ya sea en actividades de natación, fuerza, agilidad mental, entre otros.

Desde hace meses, el canal Caracol ha estado transmitiendo el programa, pero ya está pronto a terminar. Así que el hombre y la mujer que ganan se convertirán en los mejores desafiantes de la temporada, además de recibir una jugosa recompensa en efectivo.

Mientras los fieles televidentes hacen apuestas por los posibles ganadores, Sebastián Martino, director del reality, estuvo en una entrevista con Pulzo y reveló las estimaciones del presupuesto que se propuso para la entrega de premios.

En total, el formato hará entrega de 1.400 millones de pesos, pero este se divide y ya se ha otorgado parte del dinero a varios de los desafiantes.

De este modo, la división, en términos monetarios, que la producción del programa entrega se hace de la siguiente forma: 800 millones de pesos para los ganadores (400 para la mujer y 400 para el hombre que ganan el final de la competencia). El dinero restante es parte de las entregas que se han ido realizando en el transcurso del reality.

Entre los nombres que más suenan en redes sociales para que ganen la nueva temporada del Desafío de este año se encuentran ‘Tarzán’ y ‘Ceta’, mientras que Karina y Valkyria, figuran entre las mujeres favoritas para ganarse los millones de pesos.

Cabe señalar que este programa es el más visto en la franja estelar nocturna y su anfitriona principal es la presentadora, con larga trayectoria, Andrea Serna.

En cuanto a la final, Caracol emitió un reciente comercial el cual dice que sería la próxima semana, entre el 11 y 15 de julio de 2022.

‘Desafío The Box’ | Jhonny Rivera cuenta cómo pasó de ser vendedor ambulante a un famoso cantante

El reality del canal Caracol sorprendió tanto a participantes como a televidentes con la llegada de Jhonny Rivera al capítulo del pasado jueves 23 de junio. En ese espacio, el cantante le narró al equipo Alpha cómo fue que pasó de ser un carpintero y vendedor ambulante a un reconocido exponente de la música.

Sentados y comiendo de una manera relajada, Rivera contó su historia. “Yo era carpintero y me la pasaba con la cabeza llena de aserrín y estaba descuidado físicamente; yo no aguanté la ciudad y regresé a trabajar en el campo otra vez y mi situación económica cada vez estaba peor. Entonces me puse a trabajar como vendedor ambulante vendiendo unas mesitas. Yo guardaba las mesitas en una cantina donde ponían una canción del Charrito Negro que se llamaba ‘Con un adiós’. Un día estaba el sitio lleno y un muchacho que trabajaba me dijo que yo cantaba muy bueno, y otro día cantó en ese pueblo una persona que imitaba al Charrito Negro y me puso el micrófono, canté y la gente gritó”, dijo el artista.

Luego contó que esa fue la punta de lanza de su éxito, ya que –según narró Rivera– tras la pequeña exposición que tuvo de su voz, todo el pueblo habló de él y de su gran talento. “Hicimos una presentación increíble, ahí nació mi carrera porque a los ocho días el dueño de una finca me llevó a la finca de él a cantar y de ahí en adelante no paré, hasta hoy”, aseguró el colombiano.