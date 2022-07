“Todos estamos muy impactados”: participante del ‘Desafío’ es retirado en ambulancia

En el último capítulo del Desafío The Box, durante los avances, se creó un ambiente de tensión y zozobra, luego de que se viera una ambulancia saliendo del campo de entrenamiento. Posteriormente, los participantes rompen en llanto y se muestran preocupados por un compañero.

Aunque no se alcanzó a revelar quién habría sido el afectado, sí se alcanzaron a escuchar varios lamentos de los participantes, afirmando que estaban muy preocupados por la salud de su compañero.

“Todos estamos muy impactados”, afirmó Valkyria. A continuación, Dani agregó: “Tengo un nudo en la garganta”, recalcando la preocupación por su compañero afectado.

“Como todos lo vieron, salió del box rojo en compañía del equipo médico del ‘Desafío’. Cuando tengamos un diagnóstico se los comunicaré”, fueron las palabras que le escucharon a Andrea Serna, presentadora del programa, aseverando que en cualquier momento estarían dando más detalles sobre el estado de salud del afectado.

Es de resaltar que si la persona afectada debe salir del programa por su estado de salud, sería el último eliminado quien regrese a la competencia; si es una mujer, entonces sería la última mujer que salió del reality, pero si es hombre, entonces tendría una nueva oportunidad el más reciente eliminado de este género.

Jhonny Rivera cuenta cómo pasó de ser vendedor ambulante a un famoso cantante

El reality que se emite en el canal Caracol, Desafío The Box, sorprendió tanto a participantes como a televidentes con la llegada de Jhonny Rivera al capítulo del jueves 23 de junio. Allí el cantante le narró al equipo Alpha cómo fue que pasó de ser un carpintero y vendedor ambulante a un reconocido exponente de la música.

Sentados y comiendo de una manera relajada, Rivera contó su historia. “Yo era carpintero y me la pasaba con la cabeza llena de aserrín y estaba descuidado físicamente; yo no aguanté la ciudad y regresé a trabajar en el campo otra vez y mi situación económica cada vez estaba peor. Entonces me puse a trabajar como vendedor ambulante vendiendo unas mesitas. Yo guardaba las mesitas en una cantina donde ponían una canción del Charrito Negro que se llamaba ‘Con un adiós’. Un día estaba el sitio lleno y un muchacho que trabajaba me dijo que yo cantaba muy bueno, y otro día cantó en ese pueblo una persona que imitaba al Charrito Negro y me puso el micrófono, canté y la gente gritó”, dijo el artista.

Luego contó que esa fue la punta de lanza de su éxito, ya que –según narró Rivera– tras la pequeña exposición que tuvo de su voz, todo el pueblo habló de él y de su gran talento. “Hicimos una presentación increíble, ahí nació mi carrera porque a los ocho días un dueño de una finca me llevó a la finca de él a cantar y de ahí en adelante no paré, hasta hoy”, aseguró el colombiano.

Al final, Rivera se despidió en medio de abrazos y arengas de los participantes que escucharon de manera atenta sus historias, las cuales los motivan a seguir adelante con las duras pruebas que cada día deben afrontar.