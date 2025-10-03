Cada vez son menos los cocineros que hacen parte de la cocina de MasterChef Celebrity y la gran final se va acercando. Además, las despedidas se han vuelto más emotivas, como sucedió en el duodécimo reto de eliminación en el que salió Nicolás Montero.

Después de la salida del actor, inesperadas sorpresas surgieron en el programa y Claudia Bahamón le anunció a los cocineros que tendrían la decisión de escoger a un exparticipante para que se reintegrará al programa.

En el capítulo del 26 de septiembre, Luis Fernando Hoyos, quien había permanecido por fuera de la cocina por temas de salud, volvió a ingresar y esa misma noche, las celebridades escribieron el nombre de la persona que querían los acompañara nuevamente.

Entre las opciones se encontraban, Luly Bossa, Rodrigo Candamil, Andrea Guzmán, Valeria Aguilar y por último Jorge Herrera. Siendo el actor, reconocido por su interpretación de Hermes Pinzón en Betty la fea, el que logró conseguir la mayor cantidad de votos.

¿Quién será el próximo eliminado de ‘MasterChef Celebrity’?

Ante la noticia de una segunda oportunidad para una de las celebridades que ya había salido, los cocineros se sorprendieron, entre ellos Patty Grisales, quien expresó su desacuerdo frente a las cámaras y afirmó que era “golpe fuerte para ellos que se habían esforzado”.

Además, algunos cocineros aseguraron que su votación fue parte de la estrategia y no escogieron a su “amigo”, sino al “más débil” para que en el siguiente reto de eliminación volviera a salir.

El actor caleño fue bien recibido por Claudia Bahamón, los jurados y sus compañeros que lo aplaudieron, abrazaron y demostraron su apoyo, pues antes de su salida había entablado buena relación con la mayoría.

Sin embargo, se dice que sería él, Jorge Herrera, el eliminado en esta noche del 3 de octubre, quien no lograría conquistar al jurado con su plato y después de una semana de haber regresado, se volvería a despedir de la cocina.

Ricardo Vesga, Michelle Rouillard, Alejandra Ávila, Luis Fernando Hoyos y Raúl Ocampo son las otras celebridades que cocinarán en este decimotercer reto de eliminación.

¿Cuáles fueron las palabras de despedida de Nicolás Montero?

El último eliminado de MasterChef Celebrity fue el actor paisa, reconocido por su actuación en Francisco, el matemático, La hija del mariachi y Rojo Carmesí, su plato no logró cumplir las expectativas y tuvo la mayor cantidad de errores.

“Gracias a cada uno de ustedes, a Rausch, un placer haber hecho un calentado contigo. Belén, nuestra conversación siempre quedará y Nico, siempre su entusiasmo sistemático, es un gusto verte comer y cocinar”, dijo Nicolás.

Adicionalmente, se refirió a sus compañeros y resaltó gracias a los retos de equipo y de pareja había logrado hasta ese punto de la competencia y había sido una experiencia “fantástica”.