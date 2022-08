Indignación en redes por cantante que fingió su muerte para promocionar su nuevo video musical

Al artista sus seguidores le recordaron que con la vida no se juega.

Molestos se encuentran algunos seguidores de Aldo Trujillo, un cantante de música regional mexicana, quien recientemente fingió su muerte con el objetivo de promocionar su nuevo video.

El artista publicó una imagen en sus redes sociales, que luego eliminó, con un mensaje que decía: “Acribillan a balazos al cantante Aldo Trujillo en una fiesta privada, donde había banda, mujeres, alcohol y esa fiesta la amenizaba el exitoso cantante revelación @betillo_guerrero_oficial Sin más que decir q.e.p.d”.

Luego, el artista explicó a través de una live que no era cierto que había muerto tras ser atacado a bala, y que por el contrario se trataba de una estrategia publicitaria para promocionar su nuevo clip ‘La oferta’.

Por lo tanto, los seguidores del artistas se mostraron indignados con este y le recalcaron que con la vida no se juega.

“¿Resucitaste? (...) No encontró otra manera de poder hacer viral su video (...) Qué publicidad tan fea (...) yo ya te hacía en el cielo (...) Resucitaste en tres días (...) Todo pendejo queriendo llamar la atención (...) Estaba grande el muerto (...) ¿Que no te moriste?”, comentaron algunos cibernautas.

Actor Antonio Ibáñez se despidió en sus redes sociales antes de fallecer

Antonio Ibáñez, actor y artista español, falleció en julio del presente año a los 34 años, luego de luchar desde tiempo atrás contra un cáncer que padecía. Sus redes sociales fueron testigo de su duro proceso.

De hecho, a través de ese medio de comunicación, Antonio Ibáñez se despidió de sus seguidores y lamentó no haber “conseguido ganar esta batalla”.

“He luchado con todas mis fuerzas, pero no he conseguido ganar esta batalla. Tenía muchas ganas de vivir y seguir creando arte. Aun así, podréis ver, sentir y tocar mis energías más puras en todos mis cuadros. Allí os podréis perder en mi alma linda y generosa”, dijo en una reciente publicación en Instagram.

Además de la actuación, otra de sus pasiones era la pintura. También se dedicaba al modelaje.

Era oriundo de Granada, licenciado en Bellas Artes y formó parte de series como Aída, El ministerio del tiempo o La que se avecina. Así mismo, formó parte de The Dancer, un reality de RTVE.

En julio de 2021 dio a conocer a sus seguidores que padecía la enfermedad y que estaba dispuesto a superarla.

“Otra etapa en mi vida. Hace un mes, un líquido recorre mi cuerpo para curarme. También creció esa incertidumbre de la que te haces amigo; muy diferente a la que yo como actor y pintor decía que casi siempre me acompañaba”, escribió en su momento en Instagram.

“Miedo, al principio. Hoy ya no lo tengo, quizás habrá algún día que sí, no lo sé... Lo que sienta, lo dejaré estar y lo abrazaré. Pasan los días y todo está más en calma, en paz... controlado, ya sé de qué va esto y a lo que me enfrento. Linfoma”, escribió en aquel entonces.