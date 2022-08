La Voz Kids: la conmovedora historia de la niña venezolana que le compuso canción a su mamá

La Voz Kids se ha consolidado como el programa número uno de la franja prime en la televisión colombiana. El talento de los jóvenes artistas y sus historias han atrapado a los televidentes nacionales.

En el último programa llamó mucho la atención la historia contada por una de las participantes. Proveniente de Venezuela, Ineris Estrella Parra González, de tan solo 11 años de edad, ya compuso una canción, la cual se la hizo a su madre.

Según contó en el programa, su mamá se ha convertido en el pilar de su vida como artista y la que la ha apoyado siempre en su corta carrera artística. Por eso decidió componerle una melodía con ayuda de su profesor de música. “Le escribí la canción a mi mamá por pedacitos y el profesor de música me ayudó a grabarla y terminarla. Esa canción habla de esa persona que siempre está a mi lado, así vengan huracanes, haya sol o lluvia, ella está conmigo”, dijo emocionada la pequeña artista venezolana.

A pesar de que no fue escogida por el jurado, todos ovacionaron su presentación y le dieron ánimos para que siguiera adelante en su carrera como cantante. “Me da tristeza no poder ayudarla. Quiero salir adelante para que ella no trabaje más”, aseguró ‘Estrellita’, quien siempre está pensando en el bienestar de su mamá.

‘Estrellita’ y su familia llegaron de Venezuela a Colombia por la dura situación económica y social que vive ese país. Aquí tuvieron que adaptarse a una nueva vida, donde incluso contaba la mamá, a veces tenía que llevarla al trabajo porque su hija no podía entrar al colegio y no había quién la cuidara.

Sin embargo, con el paso del tiempo, ‘Estrellita’ pudo ingresar a estudiar y allí conoció a su profesor de música, que ha sido un gran apoyo para la familia, tanto a nivel personal como artístico, según contó la participante en el programa. La Voz Kids sigue dando a conocer grandes historias de vida que dan ejemplo sobre la perseverancia en los niños para lograr cumplir sus sueños.

La tierna dedicatoria que hizo una niña a su abuelo y que puso a llorar a más de uno viendo La Voz Kids

Yisneidy, de tan solo diez años, logró robarse las miradas y los aplausos del público nacional luego de subir al escenario a dar una muestra del talento que corre por sus venas. La pequeña marcó huella en el formato televisivo con un emotivo momento, el cual llevó a más de un famoso a soltar lágrimas.

La niña se le midió a presentarse en la audición con la canción ‘Ódiame’, de Rafael Otero, despertando curiosidad en los matices que tiene.

Pese a que su corto show solo logró que Nacho se girara para que integrara su equipo, Yisneidy terminó conmoviendo a algunos de los integrantes de la producción, como Laura Acuña, quien se mostró emocionada con el bello momento del programa.

Aunque la voz de la niña logró alegrar a los presentes del set, una pequeña dedicatoria fue la que tomó protagonismo una vez la concursante se percató de que había pasado a la siguiente fase de la competencia con el grupo del venezolano. La participante le dijo a la puertorriqueña que si podía cantar con ella un pedazo de un tema que le quería dedicar a su abuelo, el cual había fallecido tiempo atrás.

“Kany, quiero dedicarle una canción a mi abuelito que está arribita en el cielo, y era para ver si podías cantarla conmigo… la canción es ‘Confieso’”, indicó la menor, recibiendo una respuesta positiva de la cantante. “Claro, me voy para allá contigo”, dijo Kany, quien se puso de pie de su silla y se dirigió donde estaba Yisneidy, abrazándola y dedicándole unas breves palabras.