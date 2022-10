Lina Tejeiro reveló una de las cosas que más le molestan en la vida: “no lo soporto”

No hay semana que no se mencione el nombre de la actriz de cine y televisión Lina Tejeiro, pues su influencia es tan notoria que sus casi diez millones de seguidores en Instagram lo comprueban. Por años, la famosa colombiana se ha mantenido en la televisión, pero también desde hace ya un tiempo comenzó en el mundo de la creación de contenido y se convirtió en youtuber.

Al ser una de las celebridades más seguidas, los usuarios digitales no dejan pasar ningún comentario, manifestación o postura que la protagonista de Un rabón con corazón comparte. Sin embargo, así como acumula millones de fanáticos, también hay quienes no están del todo de acuerdo con la artista debido a que Tejeiro se ha caracterizado por una mujer contundente que dice lo que piensa y no pone filtro para ello.

Por lo tanto, en varias oportunidades la influenciadora se ha visto envuelta en diferentes polémicas, pero eso no ha sido un obstáculo para seguir creciendo y mostrando los logros profesionales y personales que ha obtenido como fruto de su trabajo.

Aun así, Lina sigue expresándose libremente y una vez más acaparó la atención del gremio digital. En esta ocasión, la actriz consignó un mensaje en Twitter el cual ha generado diversas posturas por parte de quienes lo han leído debido a que la creadora de contenido confesó cuál es una de las cosas que más le molesta en la vida.

Según la llanera, no le gusta recibir ayuda, pues para ella es difícil aceptar la contribución de los demás en actos simples como que le alcancen un equipaje.

“Por qué me cuesta tanto recibir ayuda? No soporto que me quieran ayudar con cosas tan sencillas como bajar mis maletas de la cinta del aeropuerto”, escribió la actriz en su perfil oficial de Twitter, donde acumula más de un millón de seguidores.

A pesar de que este tipo de actos son tomados, en la mayoría de los casos, como un gesto de amabilidad y servicio parece que a la youtuber le incomoda que le colaboren, hasta el punto en el que no lo soporta.

Como era de suponerse, los comentarios en la publicación de Lina Tejeiro abundan y algunos de ellos son: “Seguramente en tu infancia cuando necesitabas ayuda nunca te la dieron, ahora adulta creciste convencida que puedes y debes hacerlo todo sola”; “Yo también soy así! Jajaja puedo estar mal, pero no acepto ayuda de nadie y tampoco me atrevo a pedirla”; “Cuesta creer en la amabilidad real en medio de la locura e historial de interés de los “amables” que las mujeres experimentamos”; “Eres muy fuerte y puedes con todo aunque a veces pienses que no eres muy fuerte, me siento orgullosa de ti mi cielo, te amo”, son un par de percepciones que se pueden leer en la red social Twitter.

Por que me cuesta tanto recibir ayuda? No soporto que me quieran ayudar con cosas tan sencillas como bajar mis maletas de la cinta del aeropuerto. — LINA TEJEIRO 🦋 (@Lina_Tejeiro) October 6, 2022

Se acerca su cumpleaños

Este sábado 8 de octubre la reconocida figura pública estará de cumpleaños. Lina Tejeiro nació en 1991 en Villavicencio, lo que significa que celebrará 31 años de vida. Sin embargo, la actriz no ha dado detalles de cómo o con quién estará compartiendo en esta fecha especial.

El año pasado, la llanera hizo una fiesta en donde las miradas acapararon la atención de todos sus seguidores, pues Lina cambió su look; apareció con una melena naranja y un vestido verde esmeralda el cual tenía unos cortes pronunciados por toda su figura corporal.

Para recordar ese momento, la influencer subió un video que da muestra de cómo la pasó en su cumpleaños número 30, incluso aparece su mejor amiga Greeicy Rendón que, a comienzos de la fiesta, Lina pesó que la cantante no iba a asistir.