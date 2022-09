“Lo primero que probé fue costeño”: Lina Tejeiro reveló detalles de su vida íntima

Aparte de ser actriz de cine y televisión, Lina Tejeiro se convirtió en una de las figuras públicas más reconocidas en Colombia. Gracias a su trabajo en las pantallas y la espontaneidad que suele mostrar, la artista de 30 años comenzó a acumular millones de seguidores en redes hasta el punto en el que entró al mundo de los influencers y creadores de contenido.

Desde hace ya un tiempo, la llanera inició con su proyecto en YouTube en el que muestra una nueva faceta y comparte sus puntos de vista. Sin embargo, en Instagram, donde acumula casi diez millones de usuarios que la siguen, el trabajo de Tejeiro también es notorio.

Precisamente, el nombre de la colombiana ha estado protagonizando varios portales de entretenimiento debido a que confirmó su relación con el cantante Juan Duque y, a su vez, su expareja Andy Rivera es mencionado, puesto que Lina estuvo con el hijo de Jhonny Rivera por varios años y algunos cibernautas pensaron, en un principio, que volverían.

Entre sus apariciones más recientes, la actriz llanera fue invitada a la propuesta audiovisual de entrevistas Diva Rebeca, conducido por el exprotagonista de novela y periodista Ómar Vásquez, en el que dio a conocer varios detalles sobre lo que piensa en relación con las composiciones musicales de su exnovio, ya que hay quienes aseguran que se tratan de indirectas para ella.

Asimismo, otro de los temas que abordó y decidió responder, Tejeiro tuvo que ver con su vida íntima. En la mencionada entrevista, a la artista le preguntaron: “¿Usted dónde probó por primera vez macho?”.

Como suele pasar con la actriz, antes de dar sus declaraciones comenzó a reír. Sin embargo, la mujer se ha caracterizado por ser parte del gremio de la farándula nacional que habla sin pelos en la lengua, así que procedió a revelar datos que muchos de sus fieles seguidores aún no sabían.

De acuerdo con la influenciadora, todo pasó en la capital. “Yo ya estaba aquí en Bogotá y lo primero que probé fue costeño”, expresó la protagonista de la película Un rabón con corazón.

No obstante, Diva Rebeca quería saber más, por lo que enseguida le preguntó a Lina Tejeiro si esa persona fue su colega Carlos Torres, ya que ella llegó a tener un pequeño romance con el actor de La reina del flow.

A pesar de la insistencia, la artista llanera no quiso dar a conocer más detalles, puesto que manifestó que no puede exponer del todo estos temas que aunque son de su vida privada, también le pertenecen al sujeto que estuvo sentimentalmente con ella.

Lo que sí aclaró la multifacética mujer es que Torres fue su primer novio, pero no el primer hombre en su vida. Aun así, con la personalidad que la hace notar ante los demás, Tejeiro no tuvo problema en contar su vida íntima con el reconocido actor: “Fue muy lindo, éramos muy pequeños, Carlos tenía 17 y yo tenía máximo 15, fue muy bonito, muy sutil, delicado. Es que él es un caballero en todo el sentido de la palabra, él es un lord completo, no hay nada malo que decir de ese hombre”, detalló.

En adición, habló que terminó con Carlos Torres porque eran muy jóvenes, duraron un año y luego de eso cada uno siguió cosechando su propia carrera.

Luego del actor que hoy en día tiene 34 años, la actriz también habló de su noviazgo con Sebastián Vega y envió un mensaje.

“Me encanta que les esté yendo bien, me fascina que a La reina del flow le esté yendo tan bien. No solamente por él, sino porque también tengo muchas amigas ahí y que lindo que les haya ido bien. Carlos Torres, además de talentoso, es guapísimo, me parece que va por el camino que es”, compartió la creadora de contenido.

Antes de terminar, la mejor amiga de la cantante, Greeicy Rendón, dijo que a pesar de que no se comunica permanentemente con Carlos Torres, su relación terminó de la mejor manera y cuando se ven en algún evento se saludan de forma cordial y respetuosa.

A continuación, la recopilación de la parte de la entrevista en la que Lina Tejeiro reveló detalles íntimos: