“Me consta que me odian”: Dani Duke apareció cantando y bailando mientras luce su figura

Dani Duke, la influencer antioqueña que se considera como una amante al maquillaje, se ha popularizado cada vez más en las redes sociales. Actualmente, tiene más de cuatro millones de seguidores y sostiene una relación sentimental con el también creador de contenido Mauricio Gómez, mejor conocido como ‘La Liendra’.

Como suele pasar con los personajes públicos, Duke tiene fanáticos que la apoyan, como también ‘haters’ que critican hasta el más mínimo paso que da. Respecto a los segundos, la mujer ha manifestado que no le importa los malos comentarios y ante ello se ha mostrado segura de sí misma.

Precisamente, una de las publicaciones que más criticas género en las plataformas digitales fue una broma que realizó en compañía de su novio y en donde le hizo creer a uno de sus mejores amigos que le regaló un lujoso carro. Sin embargo, todo se salió de control, la víctima no midió sus palabras y, debido a todo lo anterior, la antioqueña optó por eliminar la pieza de video.

Después de esto, la creadora de contenido siguió enfocada en su vida. De hecho, hasta se hizo un nuevo cambio de look; oscureció su cabellera y, enseguida, mostró el proceso de belleza en sus redes.

Ahora, entre sus más recientes apariciones en historias de Instagram, la joven emprendedora se mostró luciendo su figura, mientras canta una de las composiciones más exitosas de la multifacética artista mexicana: Thalía.

Se trata del sencillo del año 2002 A quién le importa. Estando en el baño, luciendo un bikini y haciendo la mímica de la interpretación de la mexicana, Dani Duke entonó: “La gente me señala, me apuntan con el dedo, susurra a mis espaldas y a mí me importa un bledo. Qué más me da, yo soy distinta a ellos. No soy de nadie, no tengo dueño”.

“Yo sé que me critican, me consta que me odian. La vida les corroe, mi vida les agobia…”, siguió cantando la influencer.

En efecto, el portal Rechismes recopiló las historias de la antioqueña y algunos cibernautas relacionaron esta aparición con las recientes manifestaciones que hace una semana la empresaria de fajas Yina Calderón dijo sobre la broma que fue eliminada de las plataformas.

A continuación, el video en donde Dani Duke aparece cantando y bailando mientras luce su figura:

¿Qué opinó Yina Calderón sobre la broma de Dani Duke?

A través de historias de Instagram, la mujer que ahora está construyendo una casa con la temática de Barbie, se pronunció en relación con el contenido que había subido Dani Duke.

La también exprotagonista de novela expresó que varios de sus seguidores le han estado pidiendo que se manifieste sobre el montaje que aparece en redes, así que tomó la decisión de compartir su punto de vista. Aclarando, supuestamente, que se refirió a la broma y no a la dupla de influencers.

“Ustedes me están preguntando qué pienso de la broma que le hizo Dani Duke y La Liendra a Daiky. La verdad, y les voy a hablar de la broma, no de ellos, pues es muy humillante. Lo que pasa es que en este medio, amigos no hay, mis amores, entonces uno por ganar seguidores pone en vergüenza al amigo, a lo que sea, porque se dejan llevar más por los seguidores”, indicó la polémica mujer.

Asimismo, Calderón se atrevió a opinar sobre los sentimientos de Gamboa y dijo que, aunque no lo conoce, en el video de la broma se ve que sus expresiones fueron muy reales.

“Yo a Daiky no lo conozco, pero en el video me ha transmitido buena energía, me parece que es un buen ser humano y se le veía muy emocionado, como que sí le gustaba la sorpresa. Por eso es que siempre me han caído mal, porque no hay derecho a que hagan ese tipo de cosas”, opinó la influenciadora.

Sumado a esto, la emprendedora consideró que el único que puede tomar decisiones ahí es Daiky Gamboa porque, para ella, así no se debe jugar con los sueños de los amigos. De hecho, declaró que la pareja de creadores de contenido “no tienen amigos” y que son acciones “patéticas”.