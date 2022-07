Niño que estuvo en ‘La Voz Kids’ sufrió lamentable pérdida familiar

Mientras avanza el reality de niños La Voz Kids, edición 2022, que transmiten por el canal Caracol, los cibernautas también se enteraron recientemente de una tragedia por la que atravesó hace pocos días Jackson Barreto, un niño que quedó eliminado de ese concurso en el formato de 2021.

El pequeño venezolano de 12 años, quien aún sigue labrando su carrera artística, en su momento llamó la atención luego de que se conocieran los difíciles momentos por los que ha atravesado, a pesar de su corta edad.

Ahora, el pequeño volvió a sufrir una tragedia que tocó directamente su hogar. En sus redes sociales publicó, puntualmente el pasado 16 de junio, un nuevo drama que tuvo que ver con la muerte de un familiar.

Se trata del fallecimiento de su hermana, quien presentó complicaciones de salud debido a una diabetes. Debido a lo anterior, Jackson le dedicó unas sentidas palabras a través de su cuenta en Instagram.

“Hermanita, no hay palabras para expresar la tristeza que siente mi corazón al saber que ya no estarás más con nosotros. Aunque es muy fuerte, entiendo que no podemos juzgar las decisiones de Dios por muy duras que parezcan. Hoy estás en un mejor lugar, en ese lugar donde no sientes dolor. Sé que siempre me acompañarás y serás mi ángel en este plano terrenal. Trabajaré muy duro para que te sientas orgullosa de mí desde el cielo y te prometo cuidar y proteger siempre a nuestra familia. Te amo por siempre”, escribió en su cuenta personal de Instagram el niño Jackson Barreto.

Por respeto al dolor del menor, este medio se abstiene de publicar la imagen.

Juanes, conmovido por hijo de ex-Farc en ‘La Voz Kids’

Por otra parte, uno de los niños que más cautivó al público en días pasados fue Camilo Montoya, hijo de dos excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), quien recordó a su fallecida mamá durante su presentación.

“Aquí me encuentro, y es para contarles una historia triste. Siendo yo muy niño, de un añito, me dejó mi madre y me quedé solo, ese fue mi destino”, dice una de las estrofas de la canción que interpretó el menor, quien estuvo acompañado de su padre, Rodrigo Montoya.

De acuerdo con el testimonio del hombre, la madre del pequeño decidió enlistarse en esa guerrilla luego de que los paramilitares invadieron la región donde vivían (Apartadó, Antioquia). Asimismo, indicó que murió en medio de un bombardeo.

“Yo terminé en la guerrilla prácticamente obligado, no estaba entre mis planes. No vi otra opción porque los paramilitares estaban en el pueblo”, manifestó inicialmente en Noticias Caracol.

Luego, añadió: “La única opción que yo vi fue ir a agarrar un arma para defenderme. Lo que sabe Camilo de su madre es lo que le he contado, que murió en un bombardeo. Es mejor decirle la verdad”.

Montoya, de igual manera, aprovechó el momento para revelar que la canción que interpretó Camilo en la audición la compusieron juntos hace dos años y que recientemente publicaron el video.

“Le conté la historia y ese día me dijo que cómo podía ver a la mamá. Yo le mostré alguna foto que quedó por ahí. Así se le ocurrió la canción. Me dijo: ‘Pa, hagámosle una canción a ella’”, precisó.

Mediante su cuenta personal de Twitter, Juanes no dejó pasar por alto el conmovedor relato de esa familia y compartió con todos sus seguidores una pequeña reflexión, la cual se hizo viral rápidamente.

El artista antioqueño también utilizó la historia del menor para puntualizar que el acuerdo de paz con las Farc sí ha funcionado en Colombia y ha permitido que este tipo de niños tenga un futuro mejor.

“Para los que aún tienen dudas sobre si el acuerdo de paz fue o no bueno para el país, los invito a ver la historia de Camilo en ‘La Voz Kids’ Colombia”, fue el mensaje que escribió el famoso cantante en la publicación, la cual fue compartida por el expresidente Juan Manuel Santos.

Rodrigo Montoya señaló finalmente en Noticias Caracol que Jesús Abad (Colorado), reconocido fotógrafo de guerra colombiano, fue la persona que les ayudó para que el pequeño se presentara en el concurso musical.