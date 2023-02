Recuerdan video de Miley Cyrus imitando a Shakira; cantó famoso tema de la colombiana

Shakira y Miley Cyrus se convirtieron en protagonistas de algunas noticias en los medios internacionales debido al éxito que tuvieron sus recientes lanzamientos musicales. Las dos cantantes cautivaron con su talento y sus ideas, proyectando sus sentimientos tras las rupturas amorosas que tuvieron con sus exparejas.

La exintegrante de Disney estrenó Flowers, mientras que Shakira se arriesgó y decidió plasmar una tiradera en compañía de Bizarrap. Cada una le dio su toque especial a estos proyectos, robándose la atención de millones de personas en el mundo.

Miley Cyrus en el video de la canción "Flowers". - Foto: Youtube

Shakira logró sacarla del estadio con su tema en compañía de Bizarrap. - Foto: Captura de video/YouTube @Bizarrap

En medio del auge que tomaron sus propuestas artísticas, un grupo de fanáticos aprovechó las redes sociales para recordar un particular momento que quedó grabado en un video. Se trataba de un inesperado gesto que tuvo Miley Cyrus con Shakira, años atrás, mientras se encontraba trabajando en una trasmisión realizada por MTV.

De acuerdo con las imágenes que quedaron consignadas en un clip, se pudo apreciar un instante en el que Miley Cyrus imitó a Shakira, buscando que su estilo vocal se asemejara al de la barranquillera. Algunas personas tomaron esto como burla, mientras que otras solo se enfocaron en el estilo que proyecto la también actriz al intentar sonar igual.

En el video se detalló que Cyrus estaba en compañía, aparentemente, de su mamá y Will.I.Am, integrante de Black Eyed Peas. Los tres estaban dialogando, cuando la cantante le lanza una pregunta al artista, recordándole a la colombiana.

“¿Cuál es tu opinión en lo que respecta a convertirme en Shakira?”, dice Miley, mientras el cantante suelta una risa genuina.

“Oh baby when talk like that, you made a woman go mad, so be wise… larara!”, agregó la celebridad, tratando de imitar el tono de Shakira en Hips don´t lie.

Este momento despertó reacciones en quienes indicaron que fue muy divertido y bonito ver a Cyrus mencionando a la artista pop, quien marcó huella con sus colaboraciones y propuestas musicales.

El día en que Shakira ‘torturó’ a Adam Levine; el cantante la imitó

En la sexta temporada de The Voice, Shakira regresó al reality de música por segunda vez luego de su trabajo realizado en la cuarta temporada. En esta segunda etapa que vivió en el concurso de Estados Unidos, la intérprete de Ojos así cautivó con su actitud, su personalidad y su belleza, protagonizando varios momentos específicos que desataron humor.

Uno de los episodios que causó gracia y sorpresa de aquella edición, fue en el que la artista pop dejó a la vista varios rasgos de su estilo al hablar, al moverse y al competir por cada uno de los participantes que presentó la audición a ciegas. La celebridad interactuó con sus compañeros de set, bromeando y soltando algunos de sus famosos pasos de baile.

Los cantantes vivieron un gracioso momento hace varios años cuando compartieron en The Voice - Foto: Captura de pantalla

De acuerdo con lo que quedó registrado en un viejo video, Shakira aprovechó su convicción, su persuasión y su carisma para que los cantantes eligieran estar en su equipo y rechazaran las ofertas que hicieron Usher, Shelton y Levine. La compositora hizo uso de sus encantos y dejó sin palabras a más de uno con el movimiento de sus caderas.

Según se apreció en un clip, la famosa cantante protagonizó un espacio en el programa donde demostró todo el sabor latino que lleva en la sangre. Los tres entrenadores estaban observándola mientras ella movía sus caderas de lado a lado, por lo que los elogios aparecieron en el lugar.

Lo particular fue que Adam es captado por la cámara mientras veía a su colega bailar, sonriendo y agachando la cabeza. Los curiosos aseguraron que fue “una tortura” inocente y graciosa por parte de la barranquillera, quien evidenció su sello artístico en el escenario.

No obstante, en otro fragmento de video, el vocalista de Maroon 5 no perdió la oportunidad y sacó varios chistes relacionados con la forma de expresarse de la colombiana y los gestos que hacía con sus manos. El intérprete de Sugar imitó a su compañera mientras ella intentaba convencer a un participante de elegirla para integrar su equipo.

En el clip se observa a Shakira asegurándole al hombre que lo llevaría a estar en el top de los mejores competidores de The Voice, por lo que levanta su mano y hace la promesa de que lo guiará hasta el final. Ante esto, Levine la imitó y repitió parte de las palabras que dio, cambiando los datos por los suyos personales.

Ambos artistas despertaron risas en The Voice, donde fueron mentores. - Foto: Captura de pantalla canal YouTube ELANZN 15

Usher contraatacó a la barranquillera e insinuó, entre risas, que era mentira esto que estaba diciendo, por lo que ella se alborotó y se puso de pie, poniéndole freno a las palabras de su colega. Shakira puntualizó en que “sus caderas no mentían” y ella tampoco, por lo que no podía creerle al cantante.

Adam Levine terminó este video poniéndose de pie, ubicándose al lado de la colombiana y movimientos sus manos al mismo estilo que ella.