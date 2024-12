Magdalena, guerra política declarada

Luego del triunfo de Caicedo en la gobernación, y de su candidata Virna Johnson en la Alcaldía de Santa Marta, la política en esta región del país es un verdadero big bang. Caicedo, líder del movimiento Fuerza Ciudadana, se convirtió en el nuevo barón electoral del departamento, pero miembros de la destronada familia Cotes ya anunciaron que no se van a quedar de brazos cruzados y harán todo lo posible para que Caicedo no termine su mandato. La ‘guerra’ política está declarada.

El Mello le respondió a Caicedo llamándolo “inhabilitado e investigado por homicidio”, y dijo que sus quejas están enmarcadas dentro del derecho electoral. Además, lo acusó de populista y de querer acabar con la propiedad privada con “sus jefes y aliados, Gustavo Petro y las Farc ”. No es la primera vez que alguno de los Cotes acusa a Caicedo de tener vínculos con la desmovilizada guerrilla. Horas después de las elecciones, Álvaro Cotes dijo en una radio local que Caicedo había viajado a Venezuela días antes de las elecciones para reunirse con miembros de las Farc, donde le habrían entregado 40.000 millones de pesos para pagar a los líderes de la campaña.

Después de la jornada electoral ha habido acusaciones de parte y parte. Y casi un mes después, los Cotes aún no han reconocido el triunfo de Caicedo. Hace unos días, el gobernador electo acusó al Mello de organizar en la Asamblea Departamental una mayoría de oposición para obstaculizar su gestión y de querer entorpecer el mandato electoral ciudadano con demandas y difamaciones. “En vez de aceptar su derrota con gallardía, solicita a la Comisión Escrutadora General que se abstenga de declarar mi elección, pretende desconocer la Constitución”, indicó sobre los reclamos hechos por el exgobernador.

El triunfo en las urnas fue contundente. Caicedo le sacó más de 145.000 votos de diferencia al Mello Cotes en las pasadas elecciones del 27 de octubre, obteniendo el 60 por ciento de los votos. Y de paso le arrebató a su familia el control directo que tuvieron en la gobernación en los últimos ocho años. Johnson, por su parte, le ganó por casi 100.000 votos de diferencia a Juan Carlos Palacio, candidato respaldado por el Centro Democrático y el Partido Conservador. De esa forma, Fuerza Ciudadana se convirtió en el movimiento más votado no solo en Santa Marta, sino también en 24 de los otros 29 municipios del Magdalena.

“Ese tipo no puede ser gobernador porque es un asesino. Mandó a matar a gente en la Universidad (del Magdalena) —de la que fue rector—. Acabó a Santa Marta y la endeudó. No podemos aceptar a ese narcotraficante, porque lo eligió las Farc. La Fiscalía no puede dejar que se posesione como gobernador. A ese tipo hay que bajarlo”, señaló ese día Cotes. Caicedo respondió anunciando que ya había instaurado unas acciones legales por calumnia e injuria.

Una lucha por el poder

Álvaro Cotes es el líder natural de la familia Cotes desde la década de 1990, cuando junto a su hermano Luis, tomaron reconocimiento como empresarios bananeros y portuarios, y rápidamente pasaron a tener intereses en la política. Su primer gran aliado fue el expresidente César Gaviria quien, luego de la destitución de Hugo Gnecco, nombró en 1993 como alcalde encargado de Santa Marta a José Francisco ‘Chico’ Zúñiga, esposo de Rosa Cotes. Desde esos días hasta la actualidad, Álvaro acumuló varias derrotas democráticas y ha estado inmerso en investigaciones por parapolítica, debido a señalamientos de alianzas con miembros del Bloque Norte de las AUC.