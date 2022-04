Bill Gates anuncia nueva amenaza mundial: ¿de qué se trata?

Bill Gates, fundador de Microsoft, y quien ha estado muy atento a la evolución de la pandemia del coronavirus en el mundo, ha vuelto a hablar y advirtió que una próxima amenaza podría poner en peligro la existencia de la raza humana.

Es por ello que el magnate estadounidense invitó a los gobiernos del mundo a invertir en seguridad ante posibles ataques biológicos ejecutados por terroristas.

“¿Y si un bioterrorista llevara la viruela a diez aeropuertos? ¿Sabes cómo respondería el mundo a eso? Hay epidemias causadas naturalmente y epidemias causadas por bioterrorismo, que incluso podrían ser mucho peores de lo que experimentamos actualmente”, dijo Bill Gates en conversación con Policy Exchange.

Gates también pidió la creación de un grupo de trabajo para el control de pandemias dirigido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el objetivo de que se prevengan enfermedades masivas que terminen afectado nuevamente a millones de personas en el mundo.

“Lo bueno es que gran parte de la investigación y desarrollo que necesitamos hacer para estar preparados para la próxima pandemia son cosas como hacer que las vacunas sean baratas, tener grandes fábricas, erradicar la gripe, deshacerse del resfriado común, hacer que las vacunas sean solo un pequeño parche... cosas que serán increíblemente beneficiosas incluso en los años en que no tengamos pandemias”, agregó Gates.

Bill Gates da a conocer seis claves para ser feliz en la vida

En una reciente sesión de preguntas y respuestas en el sitio web Reddit, el fundador de Microsoft, Bill Gates, respondió a un usuario que le preguntaba si era feliz.

El magnate dijo: “¡Sí! Cuando tenía unos 30 años, no creía que la gente de 60 años fuera muy inteligente o se divirtiera mucho. Ahora he tenido una contrarrevelación. Pregúnteme en 20 años y le diré lo inteligente que es alguien de 80 años”.

Asimismo, aseguró que los hijos forman parte de la felicidad y dijo: “Algunos dijeron recientemente que cuando a tus hijos les está yendo bien, realmente es muy especial, y como padre, estoy completamente de acuerdo. Algunas veces cumplir con los compromisos contigo mismo, como hacer más ejercicio, también mejora tu felicidad”.

De igual manera, el fundador de Microsoft reveló algunas recomendaciones para ser feliz, señalando en primer lugar que hay que olvidarse del yo del pasado y pensar en el yo del futuro, y dedicar 15 minutos para pensar en cómo será la vida de cada uno en 20 años y en que pensará el yo del futuro del yo actual.

Otra recomendación de Gates es cumplir con los compromisos asignados para no pensar en el “¿qué hubiera pasado?” ni fallarse a sí mismo, pues si importa no quedarle mal a los demás, debe importar el doble no quedarse mal a sí mismo. También recomendó preguntarse: “¿Estoy haciendo lo que quiero, lo que más importa?”.

La otra sugerencia es ser generoso, pues cuando se da siempre se recibe un poco más de lo que se ofrece. Además, la generosidad genera satisfacción y bienestar.

El cuarto consejo es cuidar la mente y el cuerpo. No significa eliminar todos los vicios, pero sí cuidar de sí mismo y saber que el cuerpo es un templo, por ello, también recomendó realizar actividad física, pues tiene importantes beneficios para la salud del corazón, el cuerpo y la mente.

La quinta recomendación es dedicarle tiempo a la familia, ya que siempre debe ser lo primero y no importa el éxito que se tenga, se debe establecer un tiempo para el trabajo, el hogar, la diversión y otras actividades.

Finalmente, sugirió dormir bien, pues el descanso es una parte muy importante de la salud y lo que recomiendan los expertos es dormir entre siete y ocho horas por la noche. Además, la falta de sueño puede afectar negativamente el humor y el temperamento, así como la habilidad para concentrarnos en las tareas cotidianas.