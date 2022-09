Críticas a Bolsonaro por aprovechar viaje a funeral de Isabel II para hacer campaña política

Foto: Jonathan Hordle/Pool Photo via AP

En medio de su visita a Londres para participar este lunes, 19 de septiembre del funeral de Estado de Isabel II, fallecida reina de los británicos, el presidente brasileño, Jair Messias Bolsonaro, quien actualmente también compite por lograr su reelección, se ha visto en el centro de un huracán de polémicas debido a que, algunas de sus acciones emprendidas a su llegada a la capital del Reino Unido no han sido bien vistas por parte del electorado de su país.

Lo anterior se refiere, a que, según detallan medios internacionales, el mandatario suramericano, representante de los sectores de derecha en su país, y quien actualmente marcha segundo en las encuestas de intención de voto, aprovechó su visita a Londres, para adelantar una suerte de mitin político, pese al contexto en el que acudió a Europa.

En su visita a Reino Unido, escenario en el que también participa este domingo de una cena en honor a su majestad la fallecida reina, Bolsonaro, tras arribar a Londres el pasado sábado, aprovechó su viaje para reunirse con algunos ciudadanos brasileños en ese país, para, desde la sede de la Embajada de Brasilia en Londres, dirigirse al electorado, abordando su posición frente a algunos de los temas más polémicos de la contienda, incluida su idea frente al aborto.

Según precisan medios internacionales, a su llegada a Londres, Bolsonaro fue recibido por un nutrido grupo de sus compatriotas residentes en Inglaterra, quienes acudieron ondeando algunas banderas cariocas, y lo acompañaron hasta la sede diplomática de Brasil en Londres.

Aunque Bolsonaro reconoció públicamente la motivación principal que impulsó su visita a Reino Unido, manifestando sus respetos por la familia real, hoy de luto, aprovechó para presentar algunos de sus puntos de cara a las votaciones que tendrán lugar a comienzo del próximo mes de octubre, por lo que el presidente -candidato, se encuentra en una recta final, en la que también estará ausente de su país por cuenta de su participación, la próxima semana en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.

Según indicó el político, las personas congregadas en Londres a su llegada, son simpatizantes, que materializan el sentir de la mayoría del pueblo brasileño, habido de seguir trabajando para la construcción de un mejor futuro.

En ese sentido, Bolsonaro, durante su intervención advirtió sobre la ideología que representa actualmente su principal rival en las urnas, el expresidente Lula da Silva, señalando que los brasileños no están interesados en debates como la ‘legalización de la droga’; uno de los puntos abordados en la agenda por el exmandatario-candidato, refiriéndose también a temas como la llamada ‘ideología de género’.

En su intervención, que despertó la simpatía y aplausos de quienes acudieron a reunirse con él, Bolsonaro precisó algunas de las palabras claves en el lema de Brasil “Dios, patria, familia y libertad”, señalando que son los intereses de la mayoría del pueblo brasileño, y manifestando que él representa esos principios.

Debido al uso de ese espacio ‘oficial’ para la realización de campaña, más aún en medio del luto que vive Reino Unido por la muerte de la Reina, el contrincante de Bolsonaro, Lula, arremetió en contra de él, advirtiendo que no es correcto que el presidente use espacios oficiales para hacer política, refiriendo más precisamente el viaje a Londres, advirtiendo además que ‘no está bien hablar mal de los demás’.

En su arremetida contra Bolsonaro, Lula afirmó que hubiese sido más plausible que el presidente de Brasil utilizara su tiempo para hacerse cargo de algunos de los cargos que atañen a su país, y que, antes de haber visitado a la familia real por la muerte de Isabel II, podría haber expresado también sus condolencias a las familias que, en su país, han perdido a seres queridos por cuenta de los errores en el debido manejo de la emergencia por la pandemia de coronavirus.

En ese sentido, Lula arremetió contra Bolsonaro, advirtiendo que, el alto número de fallecidos en Brasil por cuenta del coronavirus, hubiese podido ser previsible, si realmente el gobierno hubiese actuado de manera oportuna, comprando vacunas en el momento ‘adecuado’.

La arremetida de Lula contra Bolsonaro se conoció a través de las redes sociales del candidato del Partido de los Trabajadores, quien aún lidera, por un importante margen las encuestas presidenciales; pese a que Bolsonaro ha recordado en importante medida dicha brecha durante las recientes semanas.

Las que están en curso, se han considerado cómo las elecciones más polarizadas en toda la historia del país, refiriendo que incluso, por cuenta de ellas, ha incrementado la violencia política, recordando que al menos dos personas han muerto en medio de disputas partidistas en los últimos meses.

De cara a las elecciones a realizarse el próximo 2 de octubre, la más reciente encuesta realizada por Datafolha, muestra que la diferencia entre los dos candidatos es de 12 puntos porcentuales, con Lula a la cabeza con el 45 % de la favorabilidad.

Se espera que Bolsonaro, uno de los pocos líderes latinoamericanos que volaron a Londres para participar del funeral de Estado de Isabel II, se desplace posteriormente a Nueva York, para tomar parte en la Asamblea General de la Organización, la cual, tras dos años de virtualidad, volvió a ser netamente presencial.

Durante la presente jornada, Bolsonaro y su esposa, acudieron al palacio de Westminster para visitar los despojos mortales de la reina Isabel II, y el próximo lunes, 19 de septiembre, participarán en el funeral de Estado.