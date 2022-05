Debanhi Escobar: cuerpo de la joven podría ser exhumado

Autoridades confirmaron que se realizará un tercer examen para buscar determinar las causas de la muerte, pero que si, eventualmente no se logra, se procederá a volver a estudiar el cuerpo.

En medio del rifirrafe que se ha desatado en México en torno al caso de la muerte de la joven Debanhi Escobar el pasado mes de abril, luego de que tras 12 días de su desaparición fuera encontrada al interior de una cisterna a las afueras de un motel del Estado de Nuevo León, y después del choque de posiciones entre lo hallado por la Fiscalía local y los resultados de una necropsia particular contratada por la familia de la víctima, las autoridades han determinado que, dadas las divergencias en las conclusiones, el cuerpo de la mujer podría ser exhumado para practicar nuevos análisis.

El anuncio de dicha posibilidad fue entregado este jueves 19 de mayo por la fiscal especializada Griselda Núñez Espinoza, quien aclaró que dicha posibilidad está supeditada a lo que determinen los expertos forenses, y a si estos así lo solicitan.

Las declaraciones de la fiscal especializada fueron recogidas a través de una rueda de prensa, en la que esta explicó que, pese a que actualmente existen pruebas documentales sobre los hallazgos, referida a las fotografías del procedimiento, serán los mismos expertos forenses quienes determinen si ven o no necesaria la exhumación del cadáver de la joven o si, por el contrario, pueden seguir basando sus análisis en las pruebas ya recabadas.

En ese sentido, la especialista afirmó que, aunque se ha abierto la posibilidad de la exhumación, aún no se ha manifestado, por parte de los peritos, la necesidad de hacerla.

Para la fiscal especializada, la eventual exhumación del cuerpo de Debanhi “no representaría un escenario de revictimización”, ni de la joven, ni de sus familiares, quienes han mantenido una férrea posición frente a las autoridades estatales, denunciando, desde el hallazgo de la joven, algunas inconsistencias en la investigación, llegando incluso a sugerir que la joven fue sembrada en el lugar del hallazgo.

El anuncio de la posibilidad de que se practique una exhumación para la realización de un nuevo análisis de los restos de Debanhi van en el mismo sentido de lo expresado a mediados del mes anterior por el subsecretario de seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, quien había abierto la puerta a la práctica de una nueva evaluación pericial, que fue ratificada en recientes pronunciamientos.

La posición de la familia

Tras conocer estas revelaciones, en rueda de prensa entregada por el padre de la víctima, el señor Mario Escobar, este afirmó: “Yo siempre he señalado que si es necesario exhumar el cuerpo para saber la verdad, yo lo autorizo”.

En ese mismo sentido, Escobar aseguró que la eventual necesidad de realizar una exhumación para un nuevo análisis del cuerpo era algo que ya se barajaba. No obstante, no se había formalizado, por lo cual, en respeto a la actuación de las autoridades, él había decidido respetar las disposiciones y no adelantarse a la situación.

Según Escobar, el nuevo estudio que se ejecute, basado en las pruebas ya extraídas, va a contar con la participación de expertos internacionales que trabajarán de la mano de expertos mexicanos. En ese mismo sentido, el padre de la joven afirmó que, si en ese contexto no se logra llegar a una conclusión, sí se accederá a efectuar la exhumación.

Pese a estar de acuerdo con la eventual exhumación, Escobar aseguró: “Yo lo veo complicado, con lo que tenemos vamos a sacar la verdad”, reiterando que como padres ya dieron el visto bueno y están a favor de todo lo que se deba hacer “para que esto se esclarezca”.

El padre de Debahi aseguró que su lucha no es solo para que se aclare lo sucedido con su hija, sino para que quede un precedente que se tenga en cuenta en el tratamiento del caso de decenas de mujeres desaparecidas en México.

Recientemente, con ocasión de la revelación, por parte de medios internacionales, de los detalles hallados por los peritos en la segunda necropsia, la contratada por la familia, el señor Escobar había arremetido contra las instituciones de su país. Lamentó que, pese a los esfuerzos que se habían hecho para resguardar el contenido de dicho informe, este fuere finalmente filtrado a la prensa por funcionarios de la Fiscalía.

En ese sentido, Escobar le solicitó a la Fiscalía que realice una investigación interna que permita establecer las correspondientes responsabilidades, solicitando incluso que las personas encargadas de tal filtración fueran retiradas de la entidad.

Tras la revelación del dictamen entregado por los peritos en la segunda necropsia, se han podido evidenciar algunas de las irregularidades denunciadas por el señor Escobar frente al análisis hecho por los forenses tras el hallazgo del cuerpo de la joven.

Pese a que las conclusiones sobre la muerte de la joven apuntan en ambos informes a la muerte por una contusión craneal profunda, el informe inicial habla de circunstancias accidentales, mientras que la segunda necropsia evidenció una serie de condiciones que dan cuenta de la presencia de más lesiones y situaciones que no se presentan en condiciones ‘accidentales’.

Otro de los ítems diferenciales en las dos necropsias, que podrían ser resueltos con la práctica de un tercer examen, se refiere a la existencia o no de evidencias de abuso sexual, recordando que en el segundo informe sí se encontraron rastros de abuso sexual e incluso de penetración.

El cuerpo, según los rastros, también muestra señales de asfixia.

“No me van a devolver a Debanhi, ahora lo que hay que buscar es a los presuntos responsables”, afirmó el padre de la joven en rueda de prensa este jueves 19.