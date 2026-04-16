Director del ICE le presentó su renuncia a Donald Trump. Esto se sabe de su salida

Todd Lyons, director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), presentó su carta de renuncia al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, este jueves. Su salida se hará efectiva el 31 de mayo.

“Director Lyons ha sido un gran líder del ICE y un actor clave para ayudar a la administración Trump a remover asesinos, violadores, pedófilos, terroristas y miembros de pandillas de las comunidades estadounidenses”, afirmó Mullin en un comunicado. “Le deseamos suerte en su próxima oportunidad en el sector privado”.

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La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, describió a Lyons en un mensaje en X como “un patriota estadounidense que hizo nuestro país más seguro”.

Miembros del ICE. Foto: AP

No quedó claro de inmediato por qué Lyons renunciaba. Fox News, citando fuentes no identificadas, reportó que Lyons indicó en su carta que quiere pasar más tiempo con su familia, incluyendo a sus hijos, quienes están “llegando a un punto crucial en sus vidas”, y que ha sido un privilegio servir bajo el presidente Donald Trump.

Lyons estuvo al frente del ICE durante las polémicas operaciones masivas de control migratorio que apuntaron a ciudades gobernadas por demócratas. Las redadas generaron protestas generalizadas, y agentes federales mataron a dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis este año.

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Según un perfil publicado por el Boston Globe semanas antes de su renuncia, Lyons había señalado que, bajo el nuevo liderazgo del DHS, el departamento estaría enfocado en “los peores de los peores”. “No como Minneapolis. No como antes”, dijo.

La gestión del ICE de Lyons ha sido más que polémica. Foto: San Francisco Chronicle via Getty / AFP / Montaje: Semana

En paralelo, Politico reportó que Lyons había sido hospitalizado al menos dos veces en los últimos siete meses por problemas relacionados con el estrés mientras ejecutaba la agenda migratoria agresiva de la administración, lo que habría dificultado su toma de decisiones al frente de la agencia. Lyons disputó ese relato en una entrevista con el Globe.

Lyons asumió como director interino el 9 de marzo de 2025, luego de que su predecesor, Caleb Vitello, fuera reasignado. Antes de ese cargo, se desempeñó como director de la Oficina de Campo de Operaciones de Aplicación y Remoción (ERO) en Boston, supervisando las operaciones en seis estados de Nueva Inglaterra. Ingresó al ICE en 2007 como agente en Dallas tras una carrera en las Fuerzas Aéreas y en la policía de Florida.

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La designación de su sucesor será una de las primeras decisiones de Mullin, quien asumió como secretario de Seguridad Nacional el mes pasado tras la destitución de Kristi Noem por parte del presidente Trump. Mullin no indicó en su comunicado quién liderará el ICE.