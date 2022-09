El adiós a Gorbachov y otras cinco noticias internacionales de la semana

Perestroika y glásnost, que significan reconstrucción y apertura, respectivamente, son las dos palabras referentes cuando se habla del líder ruso, una de las figuras más destacadas dentro de la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). A finales de los ochenta, cuando Moscú pasaba por uno de sus momentos económicos más difíciles, Gorbachov planteó una idea que permitía reformar la economía. Sin embargo, pese a sus esfuerzos, la caída económica de la URSS fue inevitable. En materia de apertura trabajó para que la ideología inicial del marxismo-leninismo fuera desestructurada y se abriera paso al pluralismo ideológico. Durante su mandato liberaron a líderes políticos considerados opositores y publicaron libros vistos como ilegítimos o que estaban en contra del pensamiento comunista.

Gorbachov es reconocido por su papel en Rusia, pero no es en ese país donde las personas le tienen más aprecio. La comunidad internacional lo recuerda por sus aportes a la reunificación de Alemania y por su labor en el fin de la Guerra Fría, hechos que le valieron recibir el Premio Nobel de la Paz en 1990.

Frase

“Ampliar las relaciones bilaterales integrales y constructivas”,

Vladímir Putin. - Foto: getty images

Esa fue la promesa del presidente Vladímir Putin cuando se refirió a las relaciones con Corea del Norte.

Cifra

1.162 personas muertas, incluidos 384 niños, se han registrado en Pakistán por cuenta de las inundaciones, de acuerdo con el reporte de la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres.

Inundaciones en Pakistán. - Foto: getty images

Foto

Sin escuela

Antigua escuela, bombardeada por militares rusos en Chernígov, Ucrania. - Foto: ap

Ivan Hubenko, de 11 años, camina sobre los escombros de su antigua escuela, bombardeada por militares rusos en Chernígov, Ucrania. Como él, otros estudiantes han recorrido las ruinas de sus centros educativos destruidos por las fuerzas del Kremlin.

China

Xi Jinping, en el poder

Xi Jinping. - Foto: afp

China se prepara para pensar en su siguiente mandatario. El próximo 16 de octubre se realizará la vigésima edición del congreso del Partido Comunista, un evento especial en el que se decide quién será el líder del país. El evento se lleva a cabo cada cinco años y en esta ocasión se dio a conocer a través de los diferentes medios de comunicación oficiales. Si bien es un encuentro esperado, lo más relevante, para los chinos y para el mundo, es el reciente cambio constitucional que realizó Xi Jinping. La norma estipulaba que cualquier presidente tenía oportunidad de liderar China por máximo dos periodos consecutivos. Pero la ley fue abolida. ¿Cuánto tiempo se quedará Xi en el poder?

Estados Unidos

Mar-a-lago, en la mira

El allanamiento a la casa del expresidente Donald Trump se mantiene con el fuego vivo. - Foto: getty images

El allanamiento a la casa del expresidente Donald Trump se mantiene con el fuego vivo. Al entramado de acusaciones contra el magnate, se le suman nombres internacionales. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el exmandatario tomó más de 320 documentos oficiales, que fueron recuperados por el FBI de su casa en Mar-a-Lago, Florida. En una de las fotografías sobre los documentos, publicada por Reuters, se ve un expediente sobre un mandatario francés. ¿Se tratará de Emmanuel Macron? La respuesta aún es desconocida, pero Trump aseguró tener información sobre la vida amorosa y sexual del presidente francés, según fuentes consultadas por Rolling Stone.

Artemis I, a la espera

La misión Artemis I tenía previsto realizar el despegue con destino al único satélite natural del planeta Tierra el pasado martes. - Foto: getty images

La humanidad vuelve a soñar con pisar la luna. La misión Artemis I tenía previsto realizar el despegue con destino al único satélite natural del planeta Tierra el pasado martes. Sin embargo, no fue posible. Según informó el equipo de comunicación de la Nasa, “los controladores de lanzamiento tenían un escape”. Este primer acercamiento no llevará hombres a la luna, pero el proyecto tiene planeado que astronautas aterricen allí en 2025. Un hecho que no ocurre desde Apolo 17 en diciembre de 1972. El objetivo principal de este viaje es probar el cohete, de 98 metros, que llevará la cápsula Orión, la cual transportará personas en próximas misiones.