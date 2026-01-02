Mundo

Futbolista resultó gravemente herido en incendio en un bar durante Año Nuevo, se conoce su estado de salud

El número de muertos asciende a 40 y van unos 115 heridos.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
2 de enero de 2026, 3:34 p. m.
Tahirys Dos Santos
Tahirys Dos Santos Foto: @bestgug

El incendio ocurrido en Suiza, que arrasó con un bar en la estación de esquí de Crans-Montana, al sur del país, en el cantón de Valais, mantiene conmocionadas a personas de todo el mundo por la magnitud de la tragedia, con un número de muertos que asciende a 40 y alrededor de 115 heridos.

Sin embargo, una de las historias que más conmocionó a los fanáticos del fútbol fue la del joven futbolista Tahirys dos Santos, de tan solo 19 años, quien, como muchos otros, quedó atrapado en el fuego durante la madrugada del 1 de enero de 2026.

Gobierno Petro se solidariza con Suiza por tragedia de inicio de año que deja 40 personas muertas: “Sinceras condolencias”
Tahirys dos Santos
Tahirys dos Santos Foto: @le_Parisien

Un suceso fatal

Las llamas se apoderaron del lugar cuando las personas que estaban dentro celebraban la llegada del Año Nuevo. La rápida propagación del fuego impidió la evacuación de cientos de personas y colaboradores, que entraron en pánico durante esos terribles momentos.

Las investigaciones se adelantan para saber por qué razones inició el incendio, sin embargo, la fiscal general de Valais, Beatrice Pilloud, aseguró que se trató de un accidente y descartó la implicación de un atentado o ataque.

Mundo

Donald Trump revela detalles de su estado de salud tras declarar que estaba tomando “una dosis más alta de aspirina”

Noticias Estados Unidos

No todas son buenas noticias iniciando el año: despidos masivos en EE. UU. dejarían miles de afectados y la IA sería una de las causas

Noticias Estados Unidos

ICE invertirá 100 millones de dólares en una campaña para reclutar más personal

Noticias Estados Unidos

En video: impactante momento en Disney World en el que roca de utilería impacta a uno de los empleados en medio de show

Noticias Estados Unidos

El país de Latinoamérica que tendrá asistencia del Seguro Social de Estados Unidos en enero 2026

Mundo

Fuerte sismo interrumpió rueda de prensa de Claudia Sheinbaum: estos son los videos del temblor de 6.5 que sacudió a México

Mundo

¿Hubo una segunda llamada con Donald Trump? Esto respondió Maduro en plena entrevista

Mundo

Incendio en bar de Suiza: la hipótesis sobre lo que habría desatado la tragedia que dejó más de 40 muertos

Política

Gobierno Petro se solidariza con Suiza por tragedia de inicio de año que deja 40 personas muertas: “Sinceras condolencias”

Mundo

Aterradores testimonios de tragedia en Suiza: “Un joven cruzó la calle en ropa interior, quemado, con el pelo calcinado, como un zombi”

Incendio en bar de Suiza: la hipótesis sobre lo que habría desatado la tragedia que dejó más de 40 muertos
Incendio en bar de Suiza que deja varias personas muertas y heridas.
Incendio en bar de Suiza que deja varias personas muertas y heridas. Foto: Tomadas de: @LunaGitana0333 / API

Según relataron varios testigos, el incendio se extendió con rapidez desde el sótano hacia el piso superior. El bar Le Constellation, dirigido principalmente a un público joven, puede albergar alrededor de 300 personas, según indica el sitio web de Crans-Montana. Hasta el momento, no se ha determinado cuántas personas se encontraban en el lugar cuando ocurrió el siniestro.

Un joven deportista

El FC Metz informó que Tahirys Dos Santos, futbolista de 19 años que forma parte de las categorías inferiores del club, resultó gravemente herido en el incendio ocurrido en la localidad suiza de Crans-Montana durante la noche de Fin de Año.

El joven, originario de Mont-Saint-Martin, sufrió quemaduras de consideración y tuvo que ser evacuado en avión a Alemania, donde permanece hospitalizado y recibe atención médica especializada. El club expresó su pesar por lo ocurrido y dio a conocer el estado del jugador a través de un comunicado oficial.

Aterradores testimonios de tragedia en Suiza: “Un joven cruzó la calle en ropa interior, quemado, con el pelo calcinado, como un zombi”

El club pidió respeto por la privacidad de Tahirys Dos Santos y de su entorno durante el proceso de recuperación, y se comprometió a comunicar cualquier novedad relevante sobre su evolución.

Asimismo, la institución señaló que está colaborando con las autoridades médicas para que el joven futbolista pueda ser trasladado al hospital de Mercy, cercano a su domicilio, tan pronto como su estado de salud lo permita.

Todo el club ―dirigentes, cuerpo técnico, jugadores y personal― se mantiene unido y expresando su solidaridad con el jugador en este momento difícil.

Más de Mundo

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos

Donald Trump revela detalles de su estado de salud tras declarar que estaba tomando “una dosis más alta de aspirina”

Ley permite despido de empleados enfermos en Colombia en estos casos: ¿Qué deben saber?.

No todas son buenas noticias iniciando el año: despidos masivos en EE. UU. dejarían miles de afectados y la IA sería una de las causas

La campaña de 100 millones de dólares para atraer nuevo personal en 2026.

ICE invertirá 100 millones de dólares en una campaña para reclutar más personal

x

En video: impactante momento en Disney World en el que roca de utilería impacta a uno de los empleados en medio de show

Delegados del Seguro Social de Estados Unidos atenderán personalmente a beneficiarios en San Salvador del 26 al 29 de enero de 2026.

El país de Latinoamérica que tendrá asistencia del Seguro Social de Estados Unidos en enero 2026

Tahirys Dos Santos

Futbolista resultó gravemente herido en incendio en un bar durante Año Nuevo, se conoce su estado de salud

Claudia Sheinbaum detiene transmisión matutina por sismo

Fuerte sismo interrumpió rueda de prensa de Claudia Sheinbaum: estos son los videos del temblor de 6.5 que sacudió a México

Nicolás Maduro y Donald Trump

¿Hubo una segunda llamada con Donald Trump? Esto respondió Maduro en plena entrevista

Se recomienda revisar las políticas internas y contratos para evitar conflictos entre empleados y empleadores

Doctores colombianos detenidos en Chile: implicados en vender licencias médicas a funcionarios públicos

Sismo en México

Fuerte temblor de magnitud 6,5 sacude a México: helicópteros de la policía recorren la capital

Noticias Destacadas