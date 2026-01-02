Futbolista resultó gravemente herido en incendio en un bar durante Año Nuevo, se conoce su estado de salud

El incendio ocurrido en Suiza, que arrasó con un bar en la estación de esquí de Crans-Montana, al sur del país, en el cantón de Valais, mantiene conmocionadas a personas de todo el mundo por la magnitud de la tragedia, con un número de muertos que asciende a 40 y alrededor de 115 heridos.

Sin embargo, una de las historias que más conmocionó a los fanáticos del fútbol fue la del joven futbolista Tahirys dos Santos, de tan solo 19 años, quien, como muchos otros, quedó atrapado en el fuego durante la madrugada del 1 de enero de 2026.

Tahirys dos Santos Foto: @le_Parisien

Un suceso fatal

Las llamas se apoderaron del lugar cuando las personas que estaban dentro celebraban la llegada del Año Nuevo. La rápida propagación del fuego impidió la evacuación de cientos de personas y colaboradores, que entraron en pánico durante esos terribles momentos.

Las investigaciones se adelantan para saber por qué razones inició el incendio, sin embargo, la fiscal general de Valais, Beatrice Pilloud, aseguró que se trató de un accidente y descartó la implicación de un atentado o ataque.

Incendio en bar de Suiza que deja varias personas muertas y heridas. Foto: Tomadas de: @LunaGitana0333 / API

Según relataron varios testigos, el incendio se extendió con rapidez desde el sótano hacia el piso superior. El bar Le Constellation, dirigido principalmente a un público joven, puede albergar alrededor de 300 personas, según indica el sitio web de Crans-Montana. Hasta el momento, no se ha determinado cuántas personas se encontraban en el lugar cuando ocurrió el siniestro.

Un joven deportista

El FC Metz informó que Tahirys Dos Santos, futbolista de 19 años que forma parte de las categorías inferiores del club, resultó gravemente herido en el incendio ocurrido en la localidad suiza de Crans-Montana durante la noche de Fin de Año.

El joven, originario de Mont-Saint-Martin, sufrió quemaduras de consideración y tuvo que ser evacuado en avión a Alemania, donde permanece hospitalizado y recibe atención médica especializada. El club expresó su pesar por lo ocurrido y dio a conocer el estado del jugador a través de un comunicado oficial.

Aterradores testimonios de tragedia en Suiza: “Un joven cruzó la calle en ropa interior, quemado, con el pelo calcinado, como un zombi”

El club pidió respeto por la privacidad de Tahirys Dos Santos y de su entorno durante el proceso de recuperación, y se comprometió a comunicar cualquier novedad relevante sobre su evolución.

Le #FCMetz a la douleur d’annoncer que Tahirys Dos Santos, joueur stagiaire du club, a été blessé lors de l’incendie survenu à Crans-Montana.



L'ensemble du club unit ses pensées pour les adresser à Tahirys, dans ces heures où il combat la souffrance. — FC Metz ☨ (@FCMetz) January 1, 2026

Asimismo, la institución señaló que está colaborando con las autoridades médicas para que el joven futbolista pueda ser trasladado al hospital de Mercy, cercano a su domicilio, tan pronto como su estado de salud lo permita.

Todo el club ―dirigentes, cuerpo técnico, jugadores y personal― se mantiene unido y expresando su solidaridad con el jugador en este momento difícil.