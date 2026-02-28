Juan Pablo Guanipa, líder opositor venezolano, habla en SEMANA de los ocho meses detenido por el régimen de Maduro

SEMANA: Después de todo este proceso del excarcelamiento y de la vuelta a la prisión domiciliaria, ¿cómo es estar de nuevo en total libertad?

Juan Pablo Guanipa: Salgo con la conciencia de que nunca debí estar preso, no cometí ningún delito y de que una sola hora en prisión sin haber cometido ningún delito es una aberración, una condena injusta, indudablemente. Luego, salgo con la convicción de que Venezuela va a salir de la situación que está viviendo.

Salgo, por un lado, a reencontrarme con mis hijos y, por otro, a seguir luchando para que Venezuela pueda concretar esa esperanza de ser un país libre y democrático. Lo viví en la cárcel y en la clandestinidad, tiene aprendizajes importantes y experiencias que uno no olvidará, pero también deja la convicción de que, en medio de las dificultades, uno tiene que crecer y ser fuerte.

SEMANA: ¿Cómo fueron esos meses en la cárcel, sabiendo la presión que existía sobre el régimen venezolano? ¿Tenían algún tipo de contacto con el mundo exterior?

J.G.: El contacto era muy poco. Me detuvieron en una acción de 35 funcionarios que se metieron en el apartamento donde estaba. Salí esposado de manos, pies y cintura. Estuve nueve meses en una sede de la Policía Nacional Bolivariana, solo, sin contacto con otros presos políticos ni otros procesados.

Fue una experiencia dura porque durante esos nueve meses casi no tuve contacto con mi familia. Vi a mi hijo mayor al día 51 de mi detención y a los otros cuatro hijos adolescentes los vi una semana antes de salir en libertad.

Los vi después de año y medio sin verlos. En cuanto al contacto con el exterior, todos los días me tomaban fotos con el periódico Últimas Noticias, un panfleto del régimen. Me tomaban la foto con ese diario para dar fe de vida y me lo dejaban. Esa era mi vinculación con el exterior.

Juan Pablo Guanipa, líder opositor venezolano. Foto: AFP

SEMANA: ¿Qué fue lo más duro de todos esos meses detenido?

J.G.: Hace un poco menos de dos años falleció mi esposa. Inmediatamente después vino todo el proceso de la elección del 28 de julio de 2024 y yo inicié mi clandestinidad. Eso me separó completamente de mi familia. Los primeros días fueron nefastos.

Yo diría que allí hubo una demostración de tortura, aunque no haya habido golpizas ni electricidad. Pasar 21 días con el mismo uniforme y sin bañarme no es aceptable. Dormir en una colchoneta de una pulgada, prácticamente en el piso, sin cobija ni almohada, con un frío fuerte porque es una zona fría de Caracas, no tiene sentido. Además, había muchísimos zancudos. Uno tenía que dedicar el día a matarlos para poder estar un poco mejor.

Incluso el tema de la luz. Si a las siete de la noche yo quería dormir, no podía. Decían que la apagaban a las diez y muchas veces ni siquiera la apagaban. Hasta que me alcé y reclamé. Tuve una conversación con el jefe, fui muy duro y crítico sobre la situación y, a partir de allí, comenzó a mejorar un poco.

SEMANA: ¿Cómo se enteró del ataque de Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro?

J.G.: Eran alrededor de las dos de la mañana cuando comencé a notar un movimiento muy fuerte. Yo estaba durmiendo, pero el ruido de los policías era evidente. Me desperté, me paré en la puerta y comencé a preguntar qué estaba pasando. Algunos decían que nos estaban atacando los Estados Unidos; otros afirmaban que ya íbamos a salir de esto. Había distintas versiones.

Como a las tres y media de la mañana, una persona se me acercó y me dijo: “Se llevaron a Maduro, se llevaron a Cilia”.

En ese momento entendí la dimensión de lo que estaba ocurriendo en el país. Así fue como me enteré. Después no supe mucho más porque me quitaron los periódicos y prohibieron que la gente se acercara a mi celda. En esos momentos, uno también siente cierto temor, porque puede haber represalias.

Juan Pablo Guanipa, exdiputado de la Asamblea Nacional de Venezuela. Foto: AFP

SEMANA: ¿Cómo fue el momento de esa primera excarcelación?

J.G.: Después de los sucesos del 3 de enero, a los cuatro o cinco días comenzaron a decirme que ya iba a salir. Los funcionarios se acercaban y me decían: “Ya tengo la boleta de excarcelación, ya te vas”. Pero eso no se produjo sino hasta el 8 de febrero.

Me dijeron que tenía dos restricciones: debía presentarme cada 30 días en el tribunal y tenía prohibición de salida del país. Me dijeron que podía ejercer mis derechos políticos, pero que me fuera a mi casa a descansar. El problema es que mi casa está en Maracaibo. Salí con la idea de organizar un vuelo al día siguiente.

En ese momento me llamaron compañeros dirigentes y me dijeron que había una actividad. Les dije que pasaría un momento y eso terminó convirtiéndose en una concentración importante. Fuimos hasta El Helicoide. Yo no organicé nada; simplemente me sumé. Allí estuvimos con familiares de presos políticos y periodistas.

A las once y media de la noche se produjo la nueva detención. Esa sí me angustió y me asustó. La primera vez me habían detenido policías identificados. Esta vez fueron personas en vehículos sin identificación, con ropa sin distintivos, en actitud violenta.

Cuando apuntaron al vehículo en el que yo estaba, le dije al conductor que abriera la puerta. Me sacaron, me metieron en una camioneta, me lanzaron al piso, me cubrieron con una franela y llegamos al mismo sitio donde estuve detenido nueve meses, en Maripérez.

SEMANA: Luego llegaron esos días de detención domiciliaria. ¿Cómo fueron?

J.G.: Me trajeron a mi casa. Mis hijos estaban en el colegio y me recibió mi hijo mayor, que tuvo una actuación muy destacada en la defensa de mi libertad y de mi situación. Estuve con un grillete en el tobillo, que me parece una medida indignante.

Además, tenía vigilancia policial permanente con seis funcionarios. Colocaron cámaras en la parte delantera y posterior de mi casa y trajeron un libro de visitas: todo el que entraba debía registrarse, dejar su cédula y explicar qué vinculación tenía conmigo. Fue incómodo, pero al menos estaba con mis hijos. Después vino la libertad definitiva.

Juan Pablo Guanipa contó en SEMANA sobre los tratos que recibió en cautiverio. Foto: Getty Images

SEMANA: ¿Cómo se dio eso?

J.G.: Ese día llegó un comisario de la Policía Nacional Bolivariana. Eran las diez de la noche. Yo ya había despedido a mis hijos porque tenían clases al día siguiente.

Cuando estaba durmiendo, una de mis cuñadas tocó la puerta y me dijo que había alguien de la policía afuera. Pensé que era para las fotos, porque me tomaban fotos cada tres horas. Me levanté pensando que era eso. El comisario me dijo: “Vengo a informarte que estás en libertad”. Le pregunté si era libertad plena y me respondió que sí.

SEMANA: ¿De dónde salió la idea de manejar sus redes sociales con memes y mensajes más juveniles?

J.G.: Creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo por comunicarnos con los distintos sectores de la sociedad. Yo he hecho un esfuerzo importante por conectarme con los jóvenes, pero también con padres de familia, con personas mayores, con mujeres.

Algunos memes son producto de mi equipo y otros los crea la propia gente. Es una buena forma de comunicarse en estos tiempos.

SEMANA: Uno de esos memes fue el que molestó a Jorge Rodríguez, que ni siquiera lo tradujo bien…

J.G.: Sí, tiene que buscarse un buen curso de inglés.

SEMANA: ¿Cómo está viendo este proceso en Venezuela con Delcy Rodríguez todavía a cargo del país?

J.G.: Veo en la población cierta angustia, mucha esperanza, pero también desesperación por la sensación de que las cosas deberían darse con mayor rapidez. Marco Rubio habla de etapas de estabilización y de definición hacia una elección.

Tenemos que lograr que los partidos políticos, la unidad democrática, el liderazgo de María Corina, el liderazgo internacional y este nuevo actor, que es el Gobierno de Estados Unidos, se pongan de acuerdo en la definición de fechas para un proceso electoral.

El hecho de que esté Delcy Rodríguez allí inquieta a muchos. Para mí no tiene legitimidad para estar en esa posición. Si Maduro asumió de manera ilegítima, designó a Delcy también de forma ilegítima. Sin embargo, debemos verlo como un proceso.

Maria Corina Machado y Juan Pablo Guanipa, líderes opositores en Venezuela. Foto: Getty Images

SEMANA: ¿Cómo es la labor de María Corina, de ustedes y del resto de los miembros de la oposición de cara a este proceso?

J.G.: Nosotros tenemos que actuar como equipo. Los partidos políticos que estamos comprometidos con el cambio en Venezuela debemos tener sintonía y respetar el liderazgo de María Corina, que tiene plena legitimidad para seguir liderando este proceso.

Está en Washington y está haciendo un gran esfuerzo de articulación no solo con Estados Unidos, sino con organismos internacionales, con Europa y con otros países. Nosotros debemos acompañarla y articular adecuadamente con Estados Unidos.

SEMANA: Y personalmente, Juan Pablo, ¿tiene fe en este proceso que se está llevando a cabo?

J.G.: Totalmente. Tengo fe en que se ha iniciado un proceso de transición en Venezuela y en que debemos lograr que esa tarea concluya. La tarea aún no ha terminado. Llevamos 27 años luchando.

Creo que hay una luz al final del túnel. Es un proceso marcado por etapas, que incluso ha sido descrito por el propio Marco Rubio. No tengo razones para dudar de que eso vaya a ocurrir. Ahora bien, si después de 27 años me dicen que hay que esperar para que se den ciertas condiciones, y esa espera es de seis meses o incluso de año y medio, creo que podemos hacerlo, siempre trabajando para que se concrete lo más pronto posible.