Madrid entrega sus llaves a María Corina Machado en acto administrativo: “Tenemos un reto monumental”

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, recibió este viernes la Llave de Oro de Madrid en un acto institucional celebrado en la Casa de la Villa.

El reconocimiento, entregado por el alcalde José Luis Martínez-Almeida, se da en un contexto de respaldo político internacional a la oposición tras la salida de Nicolás Maduro del poder y en medio del debate sobre la convocatoria de elecciones democráticas en el país.

Durante la ceremonia, que fue seguida por decenas de venezolanos desde la Plaza de la Villa a través de una pantalla instalada para la ocasión, Machado agradeció el gesto y lo interpretó como un símbolo de apoyo a la causa democrática. “Es un honor que reafirma la unión entre dos pueblos que han enfrentado tiranías”, afirmó.

María Corina Machado, premio Nobel de Paz. Foto: Europa Press via Getty Images

La dirigente subrayó que Venezuela atraviesa una etapa decisiva tras años de crisis política. Recordó que el país estuvo “27 años frente a una tiranía brutal” que logró consolidarse gracias a recursos estratégicos y apoyos internacionales.

Sin embargo, destacó la capacidad de la ciudadanía para reorganizarse y responder políticamente. “No contaron con la fuerza de un pueblo decidido a ser libre”, señaló.

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Machado también hizo referencia al proceso que llevó a la oposición a demostrar su victoria electoral. “No solamente unimos un país, sino que enfrentamos a la tiranía y la derrotamos. En menos de 48 horas, con aquellas famosas actas en mano, le demostramos al mundo lo que fuimos capaces de hacer los venezolanos”, sostuvo.

En ese contexto, vinculó la legitimidad de ese resultado con la salida de Maduro, quien, según indicó, “hoy enfrenta a la justicia internacional”. Para la líder opositora, ese episodio marca un punto de inflexión, aunque insistió en que el proceso aún no ha concluido.

María Corina Machado y José Luis Martínez-Almeida. Foto: Getty Images

“Sin embargo, todavía nos queda por delante para que esa soberanía popular se haga respetar. Tenemos por delante un reto monumental”, advirtió, al tiempo que hizo un llamado a la comunidad internacional a respaldar la consolidación democrática en Venezuela.

Machado insistió en que la prioridad ahora es garantizar el respeto al mandato expresado en las urnas y avanzar hacia la plena vigencia del orden constitucional.

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“Este es el orden natural de las cosas”, afirmó, al tiempo que subrayó la necesidad de apoyo internacional: “Requerimos de todos los hombres y mujeres que aman la libertad en el mundo entero”.

La líder opositora cerró su intervención con un mensaje dirigido tanto a la diáspora como a quienes permanecen en Venezuela. “Los pueblos decididos a ser libres son indetenibles”, aseguró. Además, expresó su expectativa de regresar pronto al país para continuar con una “fase decisiva” del proceso político.

*Con información de EuropaPress.