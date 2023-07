Padre emociona con conmovedor mensaje al novio de su hija durante boda: “si ya no la amas, tráela de regreso a mí”

En las redes sociales puede encontrarse todo tipo de momentos que se vuelven virales en cuestión de minutos. En algunos casos, estos contenidos pueden conmocionar y hasta hacer llorar a los usuarios de las diferentes plataformas digitales, además de dejarles una enseñanza para su vida.

Las emotivas palabras del hombre hicieron que el novio llorara. - Foto: Getty Images

Recientemente, se ha hecho viral un conmovedor video de TikTok de un padre que está acompañando a su hija en uno de los momentos más importantes de su vida: su boda. El hombre luce un traje con el que acompaña a la mujer para entregársela al novio, uno de los momentos más importantes en la celebración de un matrimonio.

En medio de la ceremonia, muy conmovido, el sujeto le hace un pedido muy especial a la persona que ahora acompañará a su hija por el resto de su vida, unas palabras que han llegado al corazón de miles de internautas que han compartido el video por distintas redes sociales.

El video ya acumula más de 30 millones de vistas. - Foto: TikTok: @ynnej050

El padre mira fijamente al hombre y le dice: “si un día algo cambia en tu corazón y por algún motivo dejas de amar a mi hija, por favor no la lastimes, solo tráela nuevamente a mí. ¿Está bien?”. El hombre termina estas palabras entre lágrimas, mientras sostiene la mano de su hija.

El momento fue tan conmovedor que ni siquiera el novio pudo aguantar las lágrimas y con la voz quebrada responde: “eso no va a suceder”. Finalmente, se terminan dando un abrazo mientras que los asistentes al evento aplauden la emotiva escena.

Se desconoce por el momento la fecha exacta en la que fue grabado el video, pero ha inundado todas las plataformas digitales superando más de 30 millones de visualizaciones.

“Amé a este papá”; “no va a haber hombre que te ame más que tu papá y eso es cierto”; “estoy llorando, el mejor padre, estoy en llanto porque nunca me va a pasar”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes.

@ynnej050 linya ni papa♥️💛 father's love💖💖💖💖 ccto:spongeliee Disclaimer: No copyright infringement intended. I do not own the video and music They belong to their rightful owners. ♬ original sound - Inday Karya💃🤣 - Inday Karya💃🤣

Entre lágrimas, mujer dice estar desesperada por tener a sus hijos en casa durante las vacaciones

Muchas personas han asegurado sentirse identificados por la situación que vive la mujer. - Foto: TikTok: @mami.de_tres

Una mujer ha desatado todo un debate en las redes sociales después de que publicara un video explicando cómo ha sido el primer día con sus hijos en la casa, tras salir estos a vacaciones. En el videoclip, que fue publicado en TikTok y ya acumula más de 1 millón de reproducciones, la mujer califica esta situación como una verdadera “tormenta”.

“Tener a los niños en casa, lo voy a decir, es una tortura. Es el primer día sin colegio y son las nueve de la mañana, ya estoy desesperada. Lo digo con mayúscula, con negrilla, subrayada y fluorescente”, dijo.

La usuaria aseguró que está viviendo un auténtico sufrimiento que la llevó a “echarse en la cama” para llorar, ya que sus hijos le demandan gran parte de su tiempo y dijo que su objetivo no es que solo se entretengan con la tecnología.

Ante el desespero, afirmó que los hizo dormir muy tarde el día anterior para que no se levantaran tan temprano, una táctica que no le sirvió, pues a las 7:00 a.m. ya estaban pidiendo comida. Además, relató algunas de las travesuras que han hecho estando de vacaciones.

“Estoy desesperada, no hacen más que pelearse y por delante me quedan dos meses enteros”, dijo entre lágrimas.

La protagonista del video manifestó que lo único que quiere es poder realizar sus trabajos tranquilamente, algo que se ve interrumpido por la atención constante que les debe prestar a los niños. “Me hace mucha gracia cuando la gente viene y me dice: ‘es que mira cómo se desentiende de sus hijos. Yo en verano me quedo con ellos en casa’. ¿Y cómo haces las cosas de la casa?”, comentó.

“Estos niños no se saben entretener si no estás con ellos, tienes que estar todo el día mediando porque están todo el día peleándose y discutiendo. Yo no me puedo ir al parque a las 7:30 de la mañana, yo tengo cosas que hacer aquí”, finalizó.