¿Qué se sabe de la muerte de colombiana Ivonne Latorre en Egipto y por qué sus padres sospechan que fue un homicidio?

Una tragedia vivió Ivonne Daniela Latorre, que viajó a El Cairo, Egipto, para asistir a un festival de música de renombre. Pocas horas después de salir del evento, envió mensajes de auxilio a sus amigos señalando a la que sería la culpable del crimen.

Se supo nuevamente del paradero de Ivonne cuando la encontraron internada en un hospital, donde lamentablemente falleció.

Sus padres hablaron con medios del país para expresar su inconformidad con la versión oficial de los hechos que envuelven a la muerte de Ivonne. “A mi hija le quitaron la vida, ya sea directamente que alguien la empujó o alguien le hizo daño, o porque ella se vio acorralada y decidió quitarse la vida. Y si mandó mensajes de alerta es porque quería vivir. Ella no se lanzó por angustia o por drogas”, expresó Tito Latorre, padre de Ivonne.

Todo estaba transcurriendo con normalidad en el viaje de Ivonne, hasta que el 28 de abril de 2025, desapareció sin dejar rastro. Lo que parecía ser un festival inofensivo de música se convirtió en una contienda por la vida, que terminó en una irremediable tragedia.

La desaparición de Ivonne dejó más preguntas que respuestas sobre las circunstancias de su fallecimiento. Ella se fue en compañía de una amiga y mantenía comunicación constante con su familia.

Ivonne y su amiga, Estefanía Bedoya, llegaron a El Cairo el 24 de abril, se hospedaron en un hotel y al día siguiente se fueron a recorrer las pirámides. Durante las primeras noches en el festival conocieron a Jessi Escobar, una colombiana transgénero que se les acercó en medio de la fiesta.

Al día siguiente, Jessi invitó a Ivonne y a su amiga a una fiesta que se celebraría después del festival, durante esas horas Ivonne desaparecería. La angustia de sus padres era latente al verse incomunicados de su hija y su amiga, hasta que llegó a ellos la noticia de que estaba desaparecida.

“Ese día se comunican con mi esposa y nos dicen que mi hija está desaparecida. A partir de allí empieza una pesadilla para nosotros y todos los eventos que empiezan a transcurrir han sido muy trágicos para nosotros”, dijo el padre de Ivonne.

Ivonne, chica desaparecida en El Cairo | Foto: @ivonnelatorre

Pero eso no sería todo, “Busque a una amiga de ella y ella dijo que Ivonne le había enviado un mensaje que decía: “Mor, si me pasa algo fue esta persona, Jessi Escobar”. Nosotros nos pusimos a buscar y sus fotos no eran nada agradables”, aseguró Mary, mamá de la víctima.

De acuerdo con los padres de la víctima, Jessy publicaba en sus redes sociales imágenes con armas y, al parecer, era dama de compañía.

Un segundo mensaje alarmó a la familia: Ivonne le escribió a una amiga en México desde El Cairo, pidiéndole que contactara a la policía y compartiendo su ubicación exacta.

Horas después, el cónsul de Colombia en Egipto se comunicó con ellos para informar que Ivonne había sido encontrada en el hospital, e incluso cuando sus padres viajaron hasta allá, días después le darían por fallecida.

En la historia clínica que le presentaron a la madre decía que la causa de la muerte de Ivonne había sido la caída de un sexto piso.

De acuerdo con sus padres, cámaras de seguridad muestran que, mientras iban en un auto, Ivonne escuchó una conversación que la hizo desconfiar. Por eso, decidió bajarse del vehículo con su acompañante y caminar hasta una gasolinera, donde discutió con una persona transgénero.

Allí se cree que cargó su teléfono y envió mensajes de alerta a sus amigas. A pesar de que le insistieron para que se fuera con ellos en otro auto, Ivonne se negó, se fue sola caminando y desapareció.

La investigación indica que subió al sexto piso de un edificio y se cayó. Fue encontrada en ropa interior y con graves heridas, sufriendo posteriormente un paro cardiorrespiratorio que le causó la muerte.