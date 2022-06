Video | AMLO celebró el triunfo de Petro escuchando ‘La Pollera Colorá’

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, no deja de festejar el triunfo en las urnas de Gustavo Petro, quien fue elegido este domingo presidente de Colombia.

El mandatario de los mexicanos ya lo había felicitado en las últimas horas, pero este lunes volvió a celebrar al son de la canción La Pollera Colorá. La melodía la pidió López Obrador a productores de TV mientras ofrecía una rueda de prensa.

“Voy a poner aquí una cumbia, porque vallenato no. ¿Una cumbia no tiene por ahí?”, preguntó inicialmente el presidente mexicano a una persona en el auditorio.

Luego continuó diciendo: “La que más se escucha, la que más se conoce en el mundo, es La Pollera Colorá. ¿Se puede; la ponemos?”

Posteriormente, en una pantalla apareció el video de la canción. Minutos antes, había dicho que estaba “muy contento” con el triunfo de Petro y que no lo podía ocultar.

En el segmento musical de hoy en la mañanera 🙄, una cumbia colombiana



“Vallenato no”, dice AMLO



“‘La pollera colora’… ¿se puede?”, pregunta. Y claro que se puede 🥳



Este domingo 19 de junio, tras la confirmación del resultado electoral en Colombia, el presidente mexicano calificó estos comicios de históricos y deseó que esta sea una nueva era para el país.

“El triunfo de Gustavo Petro es histórico. Los conservadores de Colombia siempre han sido tenaces y duros. El escritor José María Vargas Vila relataba que los dictadores de su país “mojaban en agua bendita su puñal antes de matar (...) En 1948, ese mismo proceder causó el asesinato del gran líder liberal Jorge Eliécer Gaitán. El pueblo enardecido por el crimen destruyó todos los edificios públicos de Bogotá y hubo miles de muertos, en una revolución popular espontánea y cruel”, dijo este domingo Andrés Manuel López Obrador en su cuenta en Twitter.

Y finalizó diciendo en la citada red social: “Gabriel García Márquez escribió que su amigo Wilfrido Mathieu le avisó de lo acontecido y expresó: “se jodió este país”. El triunfo de hoy puede ser el fin de ese maleficio y la aurora para ese pueblo hermano y digno. Felicidades”.

Más colombianos salieron a votar este domingo

La Registraduría Nacional del Estado Civil reveló en su página web que, informadas el 100 % de las mesas de votación, Gustavo Petro se convirtió en el próximo presidente de Colombia tras obtener 11.281.013 de votos, contra 10.580.412 de sufragios del hoy excandidato Rodolfo Hernández.

Sin duda, se registró una elevada participación de los ciudadanos en esta jornada electoral del domingo 19 de junio, pues fueron 22.658.694 las personas que acudieron a las urnas, lo que equivale al 58,09 % del censo electoral, que es de 39′002.239 ciudadanos habilitados.

De acuerdo con la Registraduría, durante la segunda vuelta electoral de hace cuatro años, en 2018, en la que se enfrentaron Gustavo Petro e Iván Duque Márquez, actual jefe de Estado, se reportó la participación de 19.536.404 colombianos aptos para sufragar, lo que significó el 53,11 %.

Entre tanto, en las elecciones presidenciales de 2014, en la segunda vuelta entre el expresidente Juan Manuel Santos y el exministro Óscar Iván Zuluaga, la participación en las urnas en ese momento fue de 15.818.214 de ciudadanos, lo que representó 47,56 %.

En tal sentido, el índice de abstención de las elecciones de este domingo 19 de junio, bajó. Se ubicó en 41,90 % (no votaron 16.343.545 ciudadanos). En 2018 fue del 46,88 % (no votaron 17.247.066), mientras que en 2014 fue de 52,43 % (no votaron 17.436.636).

Vale destacar que, a pesar del aumento significativo en las urnas este domingo 19 de junio, la participación no alcanzó el nivel récord logrado en la segunda vuelta presidencial de 1998, cuando se disputaron la Presidencia de la República Andrés Pastrana Arango y Horacio Serpa Uribe.

Ese año, la participación de los colombianos fue del 63 % del censo electoral, con un porcentaje de abstención apenas del 37 %.