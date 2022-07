Video | Mujer que llevó su propio arroz a un asadero de pollo y lo compartió con sus hijos se hizo viral

Latinoamérica se caracteriza por tener una que otra práctica que se incorpora a los quehaceres cotidianos de las familias. Usualmente, la alegría suele prevalecer en varios de los territorios del sur, además hay acciones que llaman la atención y en Perú pasó una particularidad que tiene que ver con la comida.

El arroz es el acompañante de varias recetas. De hecho, la creencia popular de muchos es que al no haber arroz en un plato, existe la posibilidad de que no se calme el hambre.

Con la llegada de las redes sociales, hay contenidos que se viralizan hasta el punto que salen de un país determinado y se esparcen por la internet global; así le sucedió a una familia peruana, quienes mientras disfrutaban de un almuerzo en un restaurante hallaron la solución al no tener arroz en sus pedidos.

El fragmento muestra que el grupo de personas tenía un menú con pollo a la brasa o asado, papas y ensalada, pero la madre de la familia venía preparada desde casa y sacó su arma secreta: una bolsa llena de arroz cocido.

Sin ningún problema, la señora comenzó a repartir el popular producto, de consumo diario, para asegurar que los más pequeños quedarían llenos. Sin embargo, lo que se llevó toda la atención digital es que muchos cibernautas se sintieron identificados con la familia del Perú, puesto que aseguran que sus mamás, en algún momento de la vida, han hecho lo mismo.

Para el público, el amor de una mamá es incondicional. Incluso, el video dice que es “solo para conocedores”.

Para la fecha, la pieza audiovisual supera las 1.8 millones de reproducciones, acumula más de 100 mil ‘Me gusta’ y miles de comentarios, como: “Mamá es la mejor 🥰”; “Mi mamá hacía lo mismo, pero llevaba en su tremendo taper -recipiente- y compraba su gaseosa de 3 litros afuera jajaja 😂”; “La seño es de las mías, el arroz llena más y hace que alcance para todos 😏”; “Que elegancia la de Francia”; “Se llama amor de madre”, se lee en la viral publicación.

A continuación, el video que muestra el quehacer cotidiano de una madre que entró con su familia a un restaurante y sacó la bolsa de arroz:

Joven oriental probó arroz chino en Colombia y lanzó fuerte comentario

El arroz es uno de los ingredientes más populares que tiene la gastronomía colombiana. Tanto así que cuenta con varios tipos de preparación y algunos de los platos más típicos del país lo llevan.

Una de las versiones más vendidas es la china, que hace referencia supuestamente a una de las comidas tradicionales del gigante asiático, por lo cual un creador de contenidos oriental decidió probarla esta semana.

Mediante una publicación en su cuenta de TikTok, el joven (identificado como Yuting) publicó un video en un restaurante colombiano en el Eje Cafetero. Asimismo, compartió con todos sus seguidores cómo le fue con esta preparación.

“En Colombia, aparentemente, hay una comida llamada arroz chino. Lo voy a probar”, manifestó el reconocido influenciador, mientras mostraba la fachada del establecimiento comercial.

El asiático, sin embargo, no pudo ocultar su molestia por la presentación que tenía el plato y puntualizó en la grabación que no le gustó para nada el sabor, puesto que para él estaba muy seco y salado.

“Ya puedo sentir que va a ser un desastre. Tengo miedo, no se ve para nada bien. Es muy salado y seco. Espero que nadie realmente piense que esto es comida china de verdad”, precisó inicialmente.

Luego, agregó: “Se llama arroz chino, pero no tenemos este tipo de arroz en China. No puedes llamar algo arroz chino y que no se parezca en nada a la comida de China. Ni siquiera un poquito”, concluyó.