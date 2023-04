Video | Un hombre se pasó de tragos y sus amigos le jugaron una dura broma

Un joven creador de contenido conocido como Ceciarmy publicó un video en el que muestra la pesada broma que le jugaron al que sería uno de sus amigos, luego de que este se quedara profundo por la cantidad de alcohol que había consumido. Las imágenes se volvieron virales en las redes sociales.

El video dura un poco más de un minuto, y en él muestran todo el proceso en el que llevaron a su amigo en una camioneta atado, luego muestran que el hombre ya está en el ataúd, mismo que es llevado hasta una iglesia, en la que varias personas –entre amigos y familiares– se reunieron e hicieron parte del ‘show’.

Los amigos armaron todo un funeral para él. - Foto: Fotograma: 1:38, "Se pegó una borrachera y recibió la broma más dura por parte de sus padres" Twitter:@ceciarmy

Las imágenes muestran cómo entre varias personas ambientaron la capilla, en la que pusieron coronas de flores y velas, además de poner el ataúd abierto al frente del altar, simulando un velorio. Al poco tiempo, luego de que la iglesia se llenara hasta la mitad por personas que hacían parte del funeral, el joven ‘difunto’ se levantó de su féretro y, asustado, vio a su mamá y a su papá en primera fila.

“Se pegó una borrachera y recibió la broma más dura por parte de sus padres”, escribió el creador de contenido en la descripción del video, puesto que, luego de que el hombre se levantara y saliera del ataúd, lo primero que hizo fue dirigirse hacia sus padres, quienes estaban con la mirada centrada y bastante serios, mostrando tristeza en su rostro por la presunta “muerte de su hijo”.

El padre le da una cachetada apenas se le acerca a tocarlo. - Foto: Fotograma: 1:38, "Se pegó una borrachera y recibió la broma más dura por parte de sus padres" Twitter:@ceciarmy

El hombre se acerca a su madre y la llama, pero ella hace caso omiso y sigue con su “tristeza”, luego el hombre se acerca a su padre, y cuando intenta tocarlo, el papá lo agarra del brazo y le da una cachetada, lo que hace todos suelten una carcajada y el susodicho se dé cuenta de que se trata de una broma.

Se pegó una borrachera y recibió la broma más dura por parte de sus padres pic.twitter.com/76xTBfJtMF — ceciarmy (@ceciarmy) April 25, 2023

Pareja de recién casados se pelean tras darse el “sí, acepto”

A través de redes sociales abundan videos que son grabados en diferentes partes del mundo. Luego, estos fragmentos empiezan a ser compartidos de forma masiva hasta el punto en el que se viralizan por todos los rincones de internet.

Entonces, varios clips recogen historias que llaman la atención; por ejemplo, la de una boda que, al parecer, tuvo lugar en India, pero no resultó como muchos esperaban.

Hoy en día las plataformas digitales se convirtieron en el escenario perfecto para subir fotos y videos de momentos especiales; de hecho, hay personas que trabajan produciendo contenidos para las celebraciones de las personas. Sin embargo, así como existen casos en los que todo es color rosa, también puede pasar que un momento alegre sea transformado en cuestión de segundos.

Precisamente, una pareja de recién casados terminó agrediéndose minutos después de que juraron su amor ante el altar, mientras que fueron grabados por los mismos asistentes de la boda.

Algunos internautas compartieron sus sospechas sobre la veracidad del matrimonio. (imagen de referencia). - Foto: Getty Images

Según recopilaciones en redes sociales, el clip proviene de India, pues los trajes son muy característicos de la cultura de ese país. Sin tener contexto alguno, parece que el hombre le dio algo de comida a su ahora esposa, pero la manera no fue la mejor debido a que trató de embutirle el alimento, de modo que la dama, sin pensarlo dos veces, reaccionó y procedió a pegarle una cachetada.

Enseguida, el hombre actuó de la misma manera y agredió a su recién esposa mucho más fuerte; mientras todos los asistentes en plena celebración fueron testigos del violento acto, el esposo le dio dos cachetadas a la mujer y luego la empujó.

Pero ahí no terminó el intolerable hecho, ya que la dama continuó y no se dejó pegar; al contrario, volvió a acercarse a su marido y lo confrontó. La furia de la esposa quedó registrada en la cámara, puesto que luego de que su esposo la agarró del cabello, ella no se controló y arrastró al piso al hombre a quien momentos antes le dijo: “sí, acepto”.

Kalesh B/w Husband and Wife in marriage ceremony pic.twitter.com/bjypxtJzjt — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) December 13, 2022

El video fue subido meses atrás, pero nuevamente se llevó la atención de los internautas, en especial en Perú. Ante esto, aparecieron recientes comentarios al respecto por parte de los cibernautas.

“Triste ver la frustración entre ambas personas. 😕 Por qué la gente se pone de acuerdo para casarse si no está preparada”; “Estoy seguro de que ya no son marido y mujer”; “Es el rodaje de una serie de televisión, los actores secundarios no bloquean la cámara en ningún momento”; “¿Por qué el tipo detrás del novio pretende detener la pelea?”, se lee en Twitter.